Мастерство акцентов: как стать иконой стиля с трендами сезона весна-лето 2026

Аксессуары — это то, что делает образ завершенным, более интересным и динамичным. Без выразительных деталей даже самая качественная база выглядит пресно. Между тем неправильно подобранный, морально устаревший элемент способен полностью разрушить визуальную гармонию, поэтому крайне важно интегрировать в свой гардероб актуальные решения.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки с винтажной брошей

В сезоне весна-лето 2026 фокус смещается в сторону гиперболизации и драматизма. На смену тихому люксу приходят смелые формы и фактуры, которые позволяют проявить индивидуальность. Правильно подобранные дополнения не менее важны, чем укладка челки или безупречный тон лица, ведь именно они ставят финальную точку в модном высказывании.

Скульптурные броши как центр композиции

Брошь перестала быть аксессуаром "из бабушкиной шкатулки" и превратилась в мощный инструмент стилизации. В 2026 году популярны объёмные скульптурные формы и изделия с эффектом ручной обработки. Неровные линии и фактурная поверхность металла добавляют образу глубины, делая его более сложным. Такие детали идеально дополняют женское пальто 2026 года или лаконичный жакет.

Стилисты рекомендуют обратить внимание на цветочные мотивы с металлическими лепестками, анималистику и геометрию. В моде как строгий минимализм, так и винтажное исполнение с крупным жемчугом. Главное правило — брошь должна подчеркивать стиль, но не перегружать общую концепцию.

"Брошь сегодня — это не просто украшение, а способ переосмыслить привычные вещи. Попробуйте заколоть её не на лацкан, а на пояс или даже на манжет перчатки — это мгновенно поднимет градус стиля", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Массивные украшения и эстетика объема

Минимализм постепенно уступает место макро-трендам. Хрупкие цепочки заменяются громоздкими аксессуарами, которые становятся главным акцентом. Дизайнеры предлагают колье в виде жёстких цепей крупного плетения и скульптурные металлические ожерелья, которые эффектно смотрятся как с вечерними платьями, так и в рамках многослойности в одежде.

Тип украшения Ключевая особенность 2026 Серьги Абстрактные формы, крупные кольца и геометрия Браслеты Манжетные модели и объёмный пластик Подвески Формы в виде футляров для очков или кошельков

Особое место в коллекциях занимают чокеры с массивными вставками. Такие элементы требуют чистого лица и аккуратного мейкапа, поэтому стоит заранее изучить, как красить ресницы без комочков, чтобы макияж соответствовал яркости украшений.

Широкие и двойные ремни

Ремни в 2026 году — это самостоятельная часть архитектуры костюма. Традиционные узкие модели уходят в тень, освобождая место широким корсетным ремням и конструкциям из нескольких кожаных полос. Аксессуары с крупными асимметричными пряжками и геометрическими вставками способны полностью преобразить базовый гардероб, добавив ему структурности.

"Использование двух или трех разных ремней одновременно — хит сезона. Это позволяет создать сложную геометрию и визуально скорректировать силуэт, делая образ более динамичным", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Перчатки: драматичный силуэт

Дизайнеры продолжают экспериментировать с драматичными силуэтами, вписывая перчатки даже в повседневные комплекты. В 2026 году актуальны длинные модели выше локтя из кожи, латекса или органзы. Популярностью пользуются изделия с эффектом "мятой кожи", архитектурными манжетами и ажурными вставками.

Цветовая палитра перчаток стала более смелой: от насыщенного оливкового до яркого электрика. Такой аксессуар идеально дополняет модные сумки 2026, создавая завершенный и статусный ансамбль. Важно помнить, что акцент на руки требует безупречного состояния кожи тела, поэтому не лишним будет домашнее обертывание для тонуса и гладкости.

Банты и новая женственность

Банты в наступившем сезоне приобрели архитектурную выразительность. Это больше не атрибут школьного стиля, а элемент высокой моды. Их носят везде: на обуви, сумках, в волосах и даже в виде металлических элементов ювелирных украшений. В тренде как гипертрофированные объемы из тафты, так и лаконичные кожаные варианты.

"Банты отлично работают в паре с современными формами. Например, кожаный бант на сумке или массивная брошь-бант на лацкане создают необходимый контраст между нежностью и строгостью", — отметила в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Ответы на популярные вопросы о трендах 2026

Как носить массивные украшения и не выглядеть перегруженно?

Выбирайте один главный акцент. Если это крупные серьги, откажитесь от колье. Если вы надели массивную цепь, пусть остальные аксессуары будут минималистичными. Это позволит сохранить баланс.

Актуальны ли еще тонкие цепочки?

Они перешли в разряд вечной классики, но для создания остромодного образа лучше использовать их в сочетании с более крупными элементами, создавая эффект многослойности.

С чем сочетать длинные цветные перчатки?

Они лучше всего смотрятся с верхней одеждой с укороченным рукавом, вечерними платьями-бюстье или объемными пиджаками мужского кроя, где рукава можно слегка присборить.

