Мастерство акцентов: как стать иконой стиля с трендами сезона весна-лето 2026

Аксессуары — это то, что делает образ завершенным, более интересным и динамичным. Без выразительных деталей даже самая качественная база выглядит пресно. Между тем неправильно подобранный, морально устаревший элемент способен полностью разрушить визуальную гармонию, поэтому крайне важно интегрировать в свой гардероб актуальные решения.
В сезоне весна-лето 2026 фокус смещается в сторону гиперболизации и драматизма. На смену тихому люксу приходят смелые формы и фактуры, которые позволяют проявить индивидуальность. Правильно подобранные дополнения не менее важны, чем укладка челки или безупречный тон лица, ведь именно они ставят финальную точку в модном высказывании.
Брошь перестала быть аксессуаром "из бабушкиной шкатулки" и превратилась в мощный инструмент стилизации. В 2026 году популярны объёмные скульптурные формы и изделия с эффектом ручной обработки. Неровные линии и фактурная поверхность металла добавляют образу глубины, делая его более сложным. Такие детали идеально дополняют женское пальто 2026 года или лаконичный жакет.
Стилисты рекомендуют обратить внимание на цветочные мотивы с металлическими лепестками, анималистику и геометрию. В моде как строгий минимализм, так и винтажное исполнение с крупным жемчугом. Главное правило — брошь должна подчеркивать стиль, но не перегружать общую концепцию.
"Брошь сегодня — это не просто украшение, а способ переосмыслить привычные вещи. Попробуйте заколоть её не на лацкан, а на пояс или даже на манжет перчатки — это мгновенно поднимет градус стиля", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Минимализм постепенно уступает место макро-трендам. Хрупкие цепочки заменяются громоздкими аксессуарами, которые становятся главным акцентом. Дизайнеры предлагают колье в виде жёстких цепей крупного плетения и скульптурные металлические ожерелья, которые эффектно смотрятся как с вечерними платьями, так и в рамках многослойности в одежде.
|Тип украшения
|Ключевая особенность 2026
|Серьги
|Абстрактные формы, крупные кольца и геометрия
|Браслеты
|Манжетные модели и объёмный пластик
|Подвески
|Формы в виде футляров для очков или кошельков
Особое место в коллекциях занимают чокеры с массивными вставками. Такие элементы требуют чистого лица и аккуратного мейкапа, поэтому стоит заранее изучить, как красить ресницы без комочков, чтобы макияж соответствовал яркости украшений.
Ремни в 2026 году — это самостоятельная часть архитектуры костюма. Традиционные узкие модели уходят в тень, освобождая место широким корсетным ремням и конструкциям из нескольких кожаных полос. Аксессуары с крупными асимметричными пряжками и геометрическими вставками способны полностью преобразить базовый гардероб, добавив ему структурности.
"Использование двух или трех разных ремней одновременно — хит сезона. Это позволяет создать сложную геометрию и визуально скорректировать силуэт, делая образ более динамичным", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
Дизайнеры продолжают экспериментировать с драматичными силуэтами, вписывая перчатки даже в повседневные комплекты. В 2026 году актуальны длинные модели выше локтя из кожи, латекса или органзы. Популярностью пользуются изделия с эффектом "мятой кожи", архитектурными манжетами и ажурными вставками.
Цветовая палитра перчаток стала более смелой: от насыщенного оливкового до яркого электрика. Такой аксессуар идеально дополняет модные сумки 2026, создавая завершенный и статусный ансамбль. Важно помнить, что акцент на руки требует безупречного состояния кожи тела, поэтому не лишним будет домашнее обертывание для тонуса и гладкости.
Банты в наступившем сезоне приобрели архитектурную выразительность. Это больше не атрибут школьного стиля, а элемент высокой моды. Их носят везде: на обуви, сумках, в волосах и даже в виде металлических элементов ювелирных украшений. В тренде как гипертрофированные объемы из тафты, так и лаконичные кожаные варианты.
"Банты отлично работают в паре с современными формами. Например, кожаный бант на сумке или массивная брошь-бант на лацкане создают необходимый контраст между нежностью и строгостью", — отметила в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.
Выбирайте один главный акцент. Если это крупные серьги, откажитесь от колье. Если вы надели массивную цепь, пусть остальные аксессуары будут минималистичными. Это позволит сохранить баланс.
Они перешли в разряд вечной классики, но для создания остромодного образа лучше использовать их в сочетании с более крупными элементами, создавая эффект многослойности.
Они лучше всего смотрятся с верхней одеждой с укороченным рукавом, вечерними платьями-бюстье или объемными пиджаками мужского кроя, где рукава можно слегка присборить.
