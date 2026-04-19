Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Селивёрстова

Ловушки красоты: главные ошибки в укладке чёлки, портящие ваш образ ежедневно

Моя семья » Красота и стиль

Челка способна мгновенно преобразить образ, добавив лицу выразительности и стиля. Однако зачастую энтузиазм при ее создании сменяется разочарованием: пряди теряют форму к середине дня, быстрее пачкаются или кажутся чужеродным элементом прически. В этом материале мы разобрали основные промахи, устранение которых гарантирует эстетичный внешний вид вашей прически.

Фото: freepik.com by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Контакт с руками как фактор загрязнения

Челка обладает самым коротким путем к себуму, вырабатываемому кожей лба. Постоянная привычка поправлять пряди руками лишь провоцирует этот процесс, перенося липиды и бактерии на волосы. Аналогично действует и некорректное использование базового ухода за кожей: частицы крема или сыворотки при соприкосновении с локонами утяжеляют их, провоцируя раннюю потерю свежести. Оптимальным решением будет дождаться полного впитывания косметических средств перед тем, как приступать к укладке или расчесыванию волос.

Термическое воздействие и техника укладки

Интенсивное использование фена или утюжка без контроля температуры часто приводит к пересушиванию структуры волоса. Пряди теряют эластичность, становятся жесткими и утрачивают естественный блеск. Важно отдавать предпочтение умеренному температурному режиму и избегать длительного нагрева одной зоны. Эксперты также советуют использовать эффективную термозащиту для волос, чтобы предотвратить повреждения при постоянном воздействии.

"При работе с феном лучше использовать разделение на небольшие секции и направлять поток воздуха сверху вниз. Это минимизирует пушение и предотвращает лишний объем, который зачастую мешает правильному расположению прядей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Избыток стайлинговых средств

Чрезмерное нанесение укладочных продуктов — прямой путь к потере объема и быстрому загрязнению. Плотные текстуры притягивают пыль и себум, делая пряди неопрятными. В вопросах выбора средств для волос эксперты чаще советуют опираться на принцип минимализма. Стоит отдавать предпочтение спреям или пенкам с легкой фиксацией, которые не создают на поверхности волоса пленку.

Временной фактор укладки

Челка обладает высокой памятью формы, поэтому процесс сушки играет решающую роль в ее внешнем виде. Ожидание высыхания волос естественным путем приводит к непредсказуемой деформации прядей. Специалисты рекомендуют приступать к моделированию формы сразу после мытья, пока волос пластичен под воздействием влаги. Это позволяет зафиксировать желаемое направление до того, как кутикула закроется.

Ошибка выбора инструментов для стрижки

Профессиональные парикмахеры подчеркивают: бытовые ножницы не предназначены для создания идеально ровного среза. Их заточка часто приводит к тому, что волос сминается, а не перерезается, что впоследствии становится причиной секущихся концов и общего неаккуратного вида. Тем, кто стремится к глубокому очищению и здоровью волос, стоит помнить про пользу мягких домашних ритуалов, но стрижку лучше доверять профессиональному инструменту.

Почему влажная стрижка ведет к диссонансу

Миф о необходимости стричь мокрые волосы часто становится причиной чрезмерно укороченной длины. При намокании волос растягивается, а при высыхании — сжимается, что особенно заметно на волнистой и пористой структуре. Понимание этих физических процессов позволяет избежать негативных последствий после посещения мастера.

"Ошибки при анализе состояния кожи головы или волос зачастую приводят к развитию себорейных проявлений, что также влияет на общий вид прически", — предупредил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Опасность самостоятельной коррекции

Попытки исправить результат неудачной стрижки путем постоянного подрезания — самая частая ошибка. Неравномерное укорачивание неизбежно приводит к невозможности уложить пряди должным образом. В таких ситуациях профессионалы рекомендуют проявить терпение и дать волосам время на естественный рост.

Действие Результат
Корректный уход Долговременная свежесть
Стрижка сухих волос Прогнозируемая длина

"Важно следить за качеством волос по всей длине, так как именно сухость кончиков может портить общее впечатление даже от самой модной укладки", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Ответы на популярные вопросы о челке

Почему челка жирнится быстрее, чем остальные волосы?

Пряди челки постоянно контактируют с кожей лба. Избыток себума и остатки уходовых средств для лица впитываются в структуру волоса, вызывая быстрое загрязнение.

Нужно ли использовать термозащиту для челки?

Обязательно. Даже если вы тратите на укладку всего несколько минут, воздействие температуры без защиты делает волосы сухими и ломкими.

Правильно ли стричь челку на мокрые волосы?

Нет, это классическая ошибка. Волосы после высыхания сильно сокращаются в длине, что может привести к слишком короткому и нежелательному результату.

Что делать, если челка получилась короче ожидаемого?

Единственное верное решение — оставить ее в покое и дать отрасти естественным путем, не пытаясь исправить форму самостоятельно.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Оксана Селивёрстова
Оксана Селивёрстова — преподаватель парикмахерского искусства с 19-летним стажем. Рассказывает про обучение, техники и стандарты профессии.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы красота уход за кожей уход за волосами советы экспертов
Новости Все >
Незримый надзор ГАИ: как отметка в документах превращает водителя в нарушителя
Купили как игрушку — получили транспорт: какие правила включаются, когда питбайк выезжает на дорогу
Россия нажала на газ — и рынок занесло: китайские авто вышли в лидеры там, где не ждали
Хотели выжать лишнюю тысячу — получили больше хлопот: куда на самом деле девать старый АКБ
Один лезет до упора, другой не пускает: кто прав при сужении дороги на самом деле
Асфиксия железного коня: почему забитый выхлоп лишает автомобиль мощности
Один бокал не считается — пока не посчитают за вас: как промилле выходят за пределы нормы незаметно
Элита рабочего класса: почему доходы электрогазосварщиков в Курганской области бьют локальные рекорды
Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного
Большая вода наступает: Тюменская область мобилизует силы в ожидании пика паводка
Сейчас читают
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Наука и техника
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Домашние животные
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Популярное
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше

Изучите, почему навоз утратил свою популярность среди дачников и какие современные альтернативы могут обеспечить лучший результат.

Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
В валенках к Сталину: как нищий матрос за одну ночь в Кремле решил судьбу немецких танков
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Возвращение стиля 50-х: лодочки и брючные костюмы в обзоре трендов 2026 года
Возвращение стиля 50-х: лодочки и брючные костюмы в обзоре трендов 2026 года
Последние материалы
Рецепт ленивых синнабонов на слоеном тесте: пошаговый план идеального десерта
Ловушки красоты: главные ошибки в укладке чёлки, портящие ваш образ ежедневно
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Домашний уход нового уровня: как вернуть коже эластичность при помощи простых масел
Незримый надзор ГАИ: как отметка в документах превращает водителя в нарушителя
Александр Лукашенко заявил о готовности к большой сделке с США на условиях Минска
Купили как игрушку — получили транспорт: какие правила включаются, когда питбайк выезжает на дорогу
Эсмаил Багаи обвинил Каю Каллас в лицемерии из-за ситуации в Ормузском проливе
Ложная мускулатура у собаки: почему владельцы часто путают отёки с отличной физической формой
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.