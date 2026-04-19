Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Воронцова

Дерматокосметолог Илья Руднев о правилах проведения домашних обертываний для лимфодренажа

Моя семья » Красота и стиль

Обертывания — это проверенный способ быстро привести кожу в тонус и избавиться от лишних сантиметров в талии или бедрах. Многие ошибочно полагают, что процедура "плавит" жир, однако на самом деле эффект связан с выводом межклеточной жидкости и устранением застойных явлений. Это позволяет увидеть результат уже после первого сеанса, что делает метод идеальным "средством скорой помощи" перед важным событием.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Воронцова is licensed under publiс domain
Домашний уход сегодня ничуть не уступает салонному, если подходить к нему системно. Использование простых натуральных компонентов в сочетании с правильной техникой позволяет не только разгладить рельеф, но и улучшить состояние сосудов. Чтобы коррекция овала лица или контуров тела была успешной, важно понимать механику теплового и холодного воздействия на ткани.

Для чего это нужно

Обертывание — это эстетическое воздействие на кожу, направленное на стимуляцию кровотока и лимфодренажа. В отличие от того, как меняется верхняя одежда для женщин согласно сезонам, потребности кожи в детоксе остаются постоянными. Создавая герметичный слой с помощью пленки, мы заставляем активные вещества из смеси проникать глубже в эпидермис.

"Главный секрет успеха — регулярность и правильная подготовка. Если ваша цель — избавиться от отечности и вернуть коже упругость, обертывания станут отличным дополнением к активному образу жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Процедура помогает справиться с рыхлостью кожи, которая порой портит даже самый продуманный базовый гардероб. За счет вывода токсинов повышается тургор тканей, а визуальные проявления целлюлита становятся менее заметными. Это прекрасный способ поддержать эстетику тела без радикальных вмешательств.

Виды обертываний

Основное различие в процедурах кроется в температуре состава. Горячие обертывания направлены на расширение сосудов и активное потоотделение. Это помогает глубоко очистить поры и ускорить местные обменные процессы. Однако такая техника требует осторожности при наличии сосудистых проблем.

Тип процедуры Основное действие
Горячее Разогрев тканей, вывод жидкости, уменьшение объемов
Холодное Сужение сосудов, мощный лимфодренаж, снятие усталости
Изотермическое Питание кожи при комфортной температуре тела

Холодные варианты, напротив, сужают сосуды, заставляя внутренние органы работать активнее для поддержания термобаланса. Это отличный выбор для тех, кто хочет вернуть прическе объем или укрепить здоровье кожи головы, так как общий лимфоток благотворно влияет на весь организм. Изотермические смеси работают за счет исключительно химического состава маски.

"Для домашнего использования я рекомендую начинать с нейтральных составов. Это позволяет коже привыкнуть к воздействию и исключает риск нежелательных реакций со стороны сосудов", — объяснила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Как делать обертывания правильно

Подготовительный этап критически важен. Начните с очищения кожи: мягкий пилинг или скрабирование помогут убрать ороговевшие частицы. Это обеспечит беспрепятственное проникновение полезных микроэлементов. Наносите свежеприготовленную смесь ровным слоем, уделяя внимание зонам с наиболее выраженным снижением тонуса.

После нанесения состава используйте пищевую пленку. Накручивать её следует снизу вверх, создавая легкую компрессию, но не нарушая нормальное кровообращение. Время экспозиции варьируется от 20 до 60 минут в зависимости от агрессивности компонентов. Завершите процедуру контрастным душем и нанесением увлажняющего молочка.

Топ-6 рабочих рецептов для дома

Для создания эффективного средства не обязательно посещать аптеку. Натуральные ингредиенты часто работают лучше синтетических аналогов. Кофейное обертывание остается золотым стандартом для тех, кто ценит естественность и объем. Кофеин отлично тонизирует кожу и снимает пастозность.

Горчичные и ментоловые смеси обеспечивают температурный контраст. Горчица дает выраженное тепло, а эфирное масло мяты — ледяную свежесть, которая эффективно борется с сосудистыми застоями. Шоколадное и медовое обертывания — это настоящие процедуры релаксации, которые делают кожу бархатистой и сияющей.

"При использовании домашних рецептов со специями всегда проводите тест на аллергию на небольшом участке кожи. Даже самые полезные ингредиенты могут вызвать раздражение при неправильной концентрации", — отметил дерматокосметолог Илья Руднев.

Не забывайте, что уход за собой — это комплексная работа. Пока маска воздействует на тело, вы можете сделать легкую укладку. Узнайте, как скрыть корни волос без визита в салон, чтобы ваш образ был безупречен до кончиков пальцев. Обертывание с сывороткой идеально дополнит процедуру ухода, восстановив защитный барьер эпидермиса.

Кому процедура противопоказана

Несмотря на очевидную пользу, у обертываний есть ряд ограничений. Категорически запрещено проводить тепловые процедуры при варикозном расширении вен и любых гинекологических воспалениях. Также препятствием станут повреждения на коже: царапины, высыпания или свежие солнечные ожоги.

Если на коже имеются воспалительные элементы, напоминающие черные точки или акне, лучше откататься от использования пищевой пленки на этих участках, чтобы не спровоцировать "парниковый" рост бактерий. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями перед курсом процедур необходима консультация врача.

Ответы на популярные вопросы об обертываниях

Можно ли похудеть только с помощью обертываний?

Нет, обертывания не сжигают жировую ткань. Уменьшение объемов происходит за счет вывода лишней жидкости из межклеточного пространства. Это дает визуальный эффект подтянутости, но для долгосрочного жиросжигания необходим дефицит калорий и спорт.

Как часто можно делать процедуру дома?

Оптимальный курс состоит из 10-12 сеансов, проводимых каждые 2-3 дня. Ежедневное использование может привести к пересушиванию кожи или излишней нагрузке на сосудистую систему.

Нужно ли укрываться одеялом во время холодного обертывания?

Нет, во время холодного обертывания укрываться не нужно. Эффект основан на охлаждении поверхности кожи, что заставляет организм тратить энергию на обогрев изнутри.

Читайте также

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, косметолог-эстетист Татьяна Громова
Автор Ирина Воронцова
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кожа тело красота уход за кожей
Новости Все >
Элита рабочего класса: почему доходы электрогазосварщиков в Курганской области бьют локальные рекорды
Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного
Большая вода наступает: Тюменская область мобилизует силы в ожидании пика паводка
Душевное гостеприимство на службе фронта: как ярмарки Салехарда помогают нашим бойцам
Челябинский путь к долголетию: как 13 тысяч шагов в Миассе меняют физическое состояние жителей
Ваш отпуск под угрозой: челябинцам посоветовали проверить загранпаспорт на скрытые цифровые ошибки
Вопреки вызовам приграничья: как Белгородская область совершила образовательный рывок федерального уровня
Цифровой прорыв: в Липецкой области открыли первый в России учебный центр Бизнес ГигаХаб для развития ИИ
Судебное разбирательство в Воронеже: аэропорт ответит за ущерб от упавшего дерева
Между мифом и документом: эксперты поставили точку в споре о возрасте Белгорода
Сейчас читают
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Домашние животные
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Домашние животные
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Популярное
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше

Изучите, почему навоз утратил свою популярность среди дачников и какие современные альтернативы могут обеспечить лучший результат.

Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
В валенках к Сталину: как нищий матрос за одну ночь в Кремле решил судьбу немецких танков
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Плащаница разрушает легенду: изображение оказалось чуждым человеческому телу
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Ресурс будущего: в Мурманской области открыли добычу критически важного лития
Ресурс будущего: в Мурманской области открыли добычу критически важного лития
Последние материалы
Магия лимфодренажа: как заставить организм избавиться от навязчивой отечности
Литиевый хаос в облаках: как не остаться без электроники во время предстоящего отпуска
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Тишина по закону: владельцев шумных автомобилей ждут новые санкции в 2026 году
Правила выбора шлейки для собак: мнение зоотехника Сергея Пахомова и экспертов
Эндокринолог Екатерина Орлова: как нерегулярный график приема пищи провоцирует перегрузку печени
Секрет бархатистого горохового супа: как добиться ресторанной текстуры на домашней кухне
Элита рабочего класса: почему доходы электрогазосварщиков в Курганской области бьют локальные рекорды
Холодная поверхность и мгновенный нагрев: главные аргументы в споре индукции и классики
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.