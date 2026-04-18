Мария Полякова

Скульптор красоты: как массаж гуаша и правильный уход возвращают молодость

Моя семья » Красота и стиль

Второй подбородок часто воспринимается как досадная эстетическая помеха, способная визуально добавить несколько лишних лет или килограммов даже к самому стройному лицу. Однако современная косметология и осознанный подход к повседневному уходу доказывают, что четкий овал лица — это не только дар природы, но и результат системной работы. Понимание причин изменений позволяет выбрать наиболее эффективную стратегию коррекции.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Формирование лишней складки под нижней челюстью редко происходит за один день. Это комплексный процесс, в котором задействованы и гравитационный птоз, и состояние мышечного каркаса, и бытовые привычки. Своевременный уход за лицом в сочетании с передовыми методиками позволяет вернуть контурам былую четкость без радикальных мер.

Почему появляется лишний объем: от генетики до смартфона

Основным фактором часто становятся возрастные изменения. Со временем ткани теряют упругость, а связочный аппарат ослабевает, что приводит к перемещению жировых пакетов вниз. Не менее важна и наследственность: строение нижней челюсти и угол между шеей и подбородком предопределяют склонность к появлению складок. Если кожа склонна к потере влаги, она быстрее теряет тонус, поэтому качественное увлажнение кожи должно стать базовой привычкой.

"Важно понимать, что на состояние овала влияет и наша ежедневная активность. Постоянный наклон головы к экрану телефона формирует так называемую 'компьютерную шею', провоцируя ранние морщины и провисание тканей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Лишний вес также вносит свой вклад, однако второй подбородок нередко встречается и у людей астенического телосложения. В этом случае виной всему может быть нарушение осанки или специфическая работа мышц шеи (платизмы), которая теряет тонус быстрее других мышечных групп лица.

Домашние ритуалы: упражнения и массаж

Работа с мышцами — фундамент борьбы за острый подбородок. Фейсбилдинг помогает укрепить мышечный корсет, который удерживает ткани в правильном положении. Упражнения вроде "Лебедя" или "Лифта для языка" при регулярном выполнении создают необходимый натяг. Дополнительный эффект дает самомассаж. Использование роликов или камней гуаша разгоняет лимфу, устраняя отечность, которая часто имитирует жировые отложения в этой зоне.

Метод Ожидаемый эффект
Массаж Гуаша Снимает отеки и очерчивает скулы
Липолитики Локальное сжигание жировой ткани
SMAS-лифтинг Глубокая подтяжка на уровне связок

При выборе косметических средств для домашнего ухода стоит обратить внимание на активные компоненты. Например, ретинол после 30 лет становится незаменимым помощником в стимуляции обновления кожи, делая её более плотной и подтянутой, что визуально скрадывает мелкие несовершенства в нижней трети лица.

Косметологические решения: аппараты и инъекции

Когда домашние меры оказываются недостаточно эффективными, на помощь приходят салонные процедуры. Аппаратные методики, такие как RF-лифтинг или SMAS-лифтинг, воздействуют на глубокие слои тканей, буквально "сшивая" их изнутри под воздействием тепла или ультразвука. Это позволяет добиться выраженного контуринга без скальпеля хирурга.

"Для достижения результата важно не только воздействовать на жир, но и работать над качеством кожи. Плохая привычка использовать патчи или маски в самолёте в условиях сухого воздуха может только растянуть ткани, поэтому профессиональный уход должен быть грамотно спланирован", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Инъекции липолитиков позволяют точечно уничтожать жировые ловушки, которые не уходят даже при строгой диете. Мезотерапия с витаминными коктейлями укрепляет дерму, предотвращая её провисание после того, как жировой объем уменьшится.

Визуальная коррекция и влияние образа

Как ни странно, восприятие лица сильно зависит от обрамления. Правильно подобранный омолаживающий цвет волос может отвлечь внимание от тяжелого подбородка, создавая вертикальные акценты или мягко подсвечивая скулы. Стилисты рекомендуют избегать четких горизонтальных линий в прическе на уровне челюсти, чтобы не подчеркивать проблемную зону.

Даже такие аксессуары, как головные уборы 2026 года, играют роль: широкополые шляпы или правильно завязанные платки могут гармонизировать пропорции лица. В одежде стоит обратить внимание на новые тренды — например, классическая ветровка с высоким воротником может как скрыть недостатки, так и подчеркнуть их, если воротник слишком плотно прилегает к шее.

Профилактика: как не допустить обвисания

Главным врагом четкого овала является статичное положение шеи. Контроль осанки — бесплатный и эффективный способ профилактики. Старайтесь держать ухо на одной вертикальной линии с плечом. Также важно следить за общим качеством волос и кожи головы, так как избыточное напряжение апоневроза (сухожильного шлема) напрямую влияет на "сползание" лица вниз. Регулярное очищение кожи головы и массаж этой зоны помогут снять мышечные зажимы.

"Борьба за овал лица — это всегда работа в долгую. Важно сочетать правильное питание с грамотно подобранной косметикой, не забывая, что даже состав крема имеет значение при ежедневном массаже шеи", — отметила в интервью Pravda. Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Не забывайте про защиту от солнца. Ультрафиолет разрушает эластин, делая кожу дряблой раньше времени. Использование SPF-средств и модных аксессуаров поможет сохранить молодость надолго.

Ответы на популярные вопросы о втором подбородке

Поможет ли диета убрать второй подбородок?

Диета снижает общий процент жира в организме, что уменьшит объем подбородка. Однако если причина в слабом тонусе мышц или лишней коже, одних ограничений в еде будет недостаточно.

Можно ли избавиться от проблемы только упражнениями?

При начальных стадиях и хорошем тургоре кожи регулярные упражнения дают отличный результат. В запущенных случаях упражнения станут хорошим дополнением к косметологии.

Как быстро виден результат от массажа гуаша?

Противоотечный эффект заметен сразу после первой процедуры. Для стойкого укрепления контуров потребуется курс из 10-15 сеансов 2-3 раза в неделю.

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Мария Полякова
Мария Полякова — врач-косметолог (уходовые процедуры), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы уход за лицом косметология
