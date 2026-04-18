Стилист Анастасия Бурова: как скрыть отросшие корни волос без визита в салон

Отросшие корни — естественный этап между визитами к стилисту, однако именно они часто лишают укладку лоска и безупречности. Когда контраст между натуральным пигментом и окрашенным полотном становится очевидным, не обязательно записываться на экстренное окрашивание. Существует несколько профессиональных хитростей, позволяющих замаскировать переход цвета за считанные минуты.

Фото окрашивания в блонд

Грамотный подход к стайлингу и использование SOS-средств помогают не только скрыть границу, но и освежить здоровье волос, визуально добавляя им густоты. В арсенале современной женщины есть как специализированные продукты, так и приемы из сферы визажа, которые работают безотказно в домашних условиях.

Игра с пробором и текстурой

Геометрия прически напрямую влияет на то, насколько заметна граница окрашивания. Идеально ровный прямой пробор — главный враг в этой ситуации, так как он создает четкую линию раздела, подчеркивая разницу цветов. Чтобы визуально размыть эту границу, эксперты рекомендуют перенести пробор на 1-2 сантиметра в сторону или сделать его зигзагообразным.

Небрежность в укладке в данном случае играет на руку. Хаотичное распределение прядей создает игру теней, благодаря чему взгляд не фиксируется на корнях. Такой прием особенно актуален, если вы планируете дополнить образ, используя весенний стиль и свободные силуэты в одежде.

"Смена пробора — это самый быстрый и бесплатный способ скрыть корни. Когда мы перекидываем волосы на другую сторону, они естественным образом приподнимаются, и создается дополнительный объем, который скрывает плоскость цветового перехода", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Специальные средства для маскировки

Индустрия красоты предлагает широкий выбор продуктов для временного тонирования. Тонирующие спреи и пудры ложатся тончайшим слоем, позволяя выровнять оттенок всего за несколько нажатий на распылитель. Главное правило — выбирать тон, максимально близкий к цвету основной длины, а не к натуральным корням.

Сухие шампуни с пигментом выполняют двойную функцию: они абсорбируют излишки себума и слегка "припудривают" темные или седые участки. Это идеальное решение, если на полноценную укладку нет времени. Правильный уход за телом и волосами предполагает использование таких средств только на сухих волосах для достижения матового, естественного финиша.

Тип средства Основной эффект
Тонирующий спрей Плотное перекрытие седины и темных корней
Пудра для волос Точечная коррекция и прикорневой объем
Сухой шампунь Маскировка жирности и легкое осветление

Создание прикорневого объема

Плоские, прилегающие к голове волосы делают корни максимально открытыми. Чем больше объема у корней, тем сложнее глазу уловить линию раздела цветов. Использование текстурирующих спреев или легкий начес у основания прядей позволяют создать эффект "воздушности".

Пудра для укладки — еще один незаменимый помощник. Она не только фиксирует объем, но и делает текстуру волос более плотной, что визуально скрадывает разницу в пигментации. Такой подход к внешности так же важен, как и денежный маникюр 2026 года, ведь уверенность в себе складывается из мелочей.

"Для маскировки корней я рекомендую использовать сухие текстуризаторы. Они создают матовый эффект, который поглощает свет и делает границу отрастания менее контрастной, в отличие от жирных блестящих корней", — объяснил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Гладкие прически и зачес назад

Если скрыть пробор не удается, стоит попробовать его полностью исключить. Высокий хвост или пучок с гладким зачесом назад эффективно камуфлируют корни. Использование стайлинговых гелей с эффектом сияния создает однородную поверхность, где блики света отвлекают внимание от нюансов цвета.

Такой образ выглядит подчеркнуто элегантно и строго, идеально дополняя аксессуары в виде лаконичных клатчей. Гладкий зачес также позволяет точечно проработать виски с помощью специальных корректоров, если это необходимо.

Использование косметики для лица

В экстренных ситуациях, когда под рукой нет специального спрея для волос, на помощь приходит декоративная косметика. Матовые тени для век или пудра для бровей подходящего оттенка отлично справляются с ролью корректора корней. Широкая кисть для растушевки поможет нанести пигмент мягко, избегая пятен.

Особое внимание стоит уделить линии роста волос у лица. Современные тренды бровей 2026 предполагают естественность, и этот же принцип применим к маскировке корней тенями: не стремитесь к идеальной плотности, достаточно легкой дымки, чтобы смягчить контраст.

"Матовые тени для бровей — отличный SOS-вариант. У них правильный холодный подтон, который идеально имитирует естественную тень у корней, не создавая рыжины", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Ответы на популярные вопросы о маскировке корней

Как часто можно использовать тонирующие спреи?

Эти средства безопасны для ежедневного использования, так как пигмент остается на поверхности волоса и не проникает в структуру. Однако важно тщательно очищать кожу головы в конце дня, чтобы избежать закупорки пор, так же внимательно, как мы очищаем лицо от загрязнений.

Подойдет ли обычная тушь для ресниц для закрашивания корней?

Тушь можно использовать для точечного закрашивания отдельных седых волосков у висков, но на больших участках она может склеить пряди и выглядеть грязной. Лучше отдать предпочтение специальным стикам или сухим теням.

Не испачкает ли пудра для волос одежду?

Большинство современных средств обладают хорошей адгезией, но для страховки можно закрепить результат небольшим количеством лака для волос. Также стоит быть аккуратным при выборе светлых актуальных аксессуаров, чтобы не задеть их краем головы.

Читайте также

Экспертная проверка: парикмахер-стилист Анастасия Бурова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова
Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы волосы советы красота лайфхаки уход за волосами
Новости Все >
Время действовать: губернатор Цыбульский потребовал усилить безопасность очистных сооружений Архангельской области
Битва за качество: учёные Череповецкого госуниверситета представили систему для контроля свежести рыбы
Второе дыхание демографии: Вологодская область заняла четвёртое место по уровню рождаемости в СЗФО
Творческий десант в Сыктывкаре: молодёжь Коми готовит грандиозный финал фестиваля Самый СОчный
Крах или трансформация: что происходит с рынком частного домостроения в Карелии в 2026 году
Загадки северных лесов: что удалось обнаружить учёным в ходе секретной экспедиции в Коми
Балтийский вызов: Калининград обошёл Сочи по авиабронированиям на майские праздники
Ресурс будущего: в Мурманской области открыли добычу критически важного лития
Масштабная весенняя уборка стартовала в Архангельске: тысячи жителей вышли на благоустройство города
Экономический разворот: какие отрасли бизнеса Карелии делают ставку на рынок Китая
Сейчас читают
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Бизнес
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Домашние животные
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Наука и техника
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Популярное
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году

Почти каждая третья германия компания собирается сократить рабочие места в 2026 году, говорится в исследовании Института германской экономики.

Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Песчаный берег и тишина: где в Крыму спрятаться от толп туристов, если вам нужен только уют
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Евросоюз не будет обращать внимание на предупреждение Минобороны РФ по дронам для ВСУ
Евросоюз не будет обращать внимание на предупреждение Минобороны РФ по дронам для ВСУ
Последние материалы
Скукота и трудности: как удовлетворение от новой бани может обернуться разочарованием
Скульптор красоты: как массаж гуаша и правильный уход возвращают молодость
Внутренний скульптор: создаем плоский живот за пять минут домашней практики
Эндокринолог Екатерина Орлова: как овощные соки поддерживают работу поджелудочной железы
Терапевт теперь решает, нужен ли пациенту эндокринолог: новые правила с февраля 2026 года
Дизайнеры выбирают галогеновые лампы: возвращение к биологически безопасным источникам света
Проверенные методы от экспертов, которые помогут сделать ваши томаты сладкими и мясистыми
Битва с жиром в духовке: простые лайфхаки для безупречной чистки техники
Шелковый соус и мягкий вкус: ресторанный метод приготовления гуляша
Время действовать: губернатор Цыбульский потребовал усилить безопасность очистных сооружений Архангельской области
