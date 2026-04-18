Стилист Анастасия Бурова: как скрыть отросшие корни волос без визита в салон

Отросшие корни — естественный этап между визитами к стилисту, однако именно они часто лишают укладку лоска и безупречности. Когда контраст между натуральным пигментом и окрашенным полотном становится очевидным, не обязательно записываться на экстренное окрашивание. Существует несколько профессиональных хитростей, позволяющих замаскировать переход цвета за считанные минуты.

Грамотный подход к стайлингу и использование SOS-средств помогают не только скрыть границу, но и освежить здоровье волос, визуально добавляя им густоты. В арсенале современной женщины есть как специализированные продукты, так и приемы из сферы визажа, которые работают безотказно в домашних условиях.

Игра с пробором и текстурой

Геометрия прически напрямую влияет на то, насколько заметна граница окрашивания. Идеально ровный прямой пробор — главный враг в этой ситуации, так как он создает четкую линию раздела, подчеркивая разницу цветов. Чтобы визуально размыть эту границу, эксперты рекомендуют перенести пробор на 1-2 сантиметра в сторону или сделать его зигзагообразным.

Небрежность в укладке в данном случае играет на руку. Хаотичное распределение прядей создает игру теней, благодаря чему взгляд не фиксируется на корнях.

"Смена пробора — это самый быстрый и бесплатный способ скрыть корни. Когда мы перекидываем волосы на другую сторону, они естественным образом приподнимаются, и создается дополнительный объем, который скрывает плоскость цветового перехода", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Специальные средства для маскировки

Индустрия красоты предлагает широкий выбор продуктов для временного тонирования. Тонирующие спреи и пудры ложатся тончайшим слоем, позволяя выровнять оттенок всего за несколько нажатий на распылитель. Главное правило — выбирать тон, максимально близкий к цвету основной длины, а не к натуральным корням.

Сухие шампуни с пигментом выполняют двойную функцию: они абсорбируют излишки себума и слегка "припудривают" темные или седые участки. Это идеальное решение, если на полноценную укладку нет времени. Правильный уход за телом и волосами предполагает использование таких средств только на сухих волосах для достижения матового, естественного финиша.

Тип средства Основной эффект Тонирующий спрей Плотное перекрытие седины и темных корней Пудра для волос Точечная коррекция и прикорневой объем Сухой шампунь Маскировка жирности и легкое осветление

Создание прикорневого объема

Плоские, прилегающие к голове волосы делают корни максимально открытыми. Чем больше объема у корней, тем сложнее глазу уловить линию раздела цветов. Использование текстурирующих спреев или легкий начес у основания прядей позволяют создать эффект "воздушности".

Пудра для укладки — еще один незаменимый помощник. Она не только фиксирует объем, но и делает текстуру волос более плотной, что визуально скрадывает разницу в пигментации.

"Для маскировки корней я рекомендую использовать сухие текстуризаторы. Они создают матовый эффект, который поглощает свет и делает границу отрастания менее контрастной, в отличие от жирных блестящих корней", — объяснил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Гладкие прически и зачес назад

Если скрыть пробор не удается, стоит попробовать его полностью исключить. Высокий хвост или пучок с гладким зачесом назад эффективно камуфлируют корни. Использование стайлинговых гелей с эффектом сияния создает однородную поверхность, где блики света отвлекают внимание от нюансов цвета.

Такой образ выглядит подчеркнуто элегантно и строго. Гладкий зачес также позволяет точечно проработать виски с помощью специальных корректоров, если это необходимо.

Использование косметики для лица

В экстренных ситуациях, когда под рукой нет специального спрея для волос, на помощь приходит декоративная косметика. Матовые тени для век или пудра для бровей подходящего оттенка отлично справляются с ролью корректора корней. Широкая кисть для растушевки поможет нанести пигмент мягко, избегая пятен.

Особое внимание стоит уделить линии роста волос у лица. Не стремитесь к идеальной плотности, достаточно легкой дымки, чтобы смягчить контраст.

"Матовые тени для бровей — отличный SOS-вариант. У них правильный холодный подтон, который идеально имитирует естественную тень у корней, не создавая рыжины", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Ответы на популярные вопросы о маскировке корней

Как часто можно использовать тонирующие спреи?

Эти средства безопасны для ежедневного использования, так как пигмент остается на поверхности волоса и не проникает в структуру. Однако важно тщательно очищать кожу головы в конце дня, чтобы избежать закупорки пор, так же внимательно, как мы очищаем лицо от загрязнений.

Подойдет ли обычная тушь для ресниц для закрашивания корней?

Тушь можно использовать для точечного закрашивания отдельных седых волосков у висков, но на больших участках она может склеить пряди и выглядеть грязной. Лучше отдать предпочтение специальным стикам или сухим теням.

Не испачкает ли пудра для волос одежду?

Большинство современных средств обладают хорошей адгезией, но для страховки можно закрепить результат небольшим количеством лака для волос.

