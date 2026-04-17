Саквояж или мягкая подушка? 5 форм клатчей, которые вытеснят привычные шопперы

Весенний сезон 2026 года вносит решительные коррективы в привычный список аксессуаров. Клатчи, которые долгое время ассоциировались исключительно с вечерними выходами и красными дорожками, триумфально возвращаются в повседневный гардероб. Современная интерпретация этой сумки стирает границы между нарядным и будничным стилем, превращая компактный или, наоборот, гипертрофированно крупный аксессуар в базу весеннего образа.

Фото: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный клатч с золотой цепью

Ключевая особенность тренда — разнообразие форм и объемов. В 2026-м выбор не ограничивается жестким прямоугольником. Дизайнеры предлагают экспериментировать с мягкими фактурами, историческими референсами и смелыми цветами. Чтобы клатч возвращался в моду гармонично, важно учитывать не только эстетику, но и функциональность модели в контексте дневных выходов.

Размер и форма: от конвертов до подушек

Наибольшим спросом в 2026 году пользуются ультракрупные модели. Именно такие объемные изделия идеально подходят для ежедневного использования, так как они значительно вместительнее классической вечерней формы. Популярны просторные конверты, сумки, напоминающие старинные саквояжи с рамочным замком, а также мягкие модели-"подушки". Если массивный аксессуар кажется избыточным, можно выбрать средний или малый формат.

"В 2026-м подобные сумки перестали считаться исключительно вечерним аксессуаром: они уверенно закрепляются в дневных образах. Ключевая задача — подобрать актуальную форму и дизайн", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

При выборе небольшого клатча стоит обратить внимание на винтажные решения, которые отсылают к эстетике 1980-х и 1990-х годов. Также актуальны жесткие фигурные модели причудливых очертаний — они становятся центром образа. Не теряют позиций и лаконичные минималистичные сумки в стиле тихой роскоши, которые выглядят дорого за счет исключительного качества исполнения.

Материалы и фактуры сезона

Для изготовления модных клатчей дизайнеры используют широкий спектр материалов. Традиционные кожа и замша остаются вне конкуренции. Кожа может быть любой: матовой, глянцевой, лаковой или с выраженным тиснением. Особое место в весенних коллекциях занимают необычные фактуры — мех и шерсть. Несмотря на то, что такие аксессуары сложнее сочетать с легкой одеждой, они гарантированно привлекают внимание, особенно если ворс напоминает перья.

Материал Характеристика стиля Замша и матовая кожа Универсальная классика для повседневной базы Мех и шерсть Акцентная фактура, привлекающая взгляды Деним и твид Текстурные решения для кэжуал-образов

Твидовые и джинсовые варианты смотрятся более приземленно и отлично дополняют базовые наряды. Важно помнить, что правильно подобранная базовая сумка должна гармонировать с общим настроением гардероба, добавляя ему глубины за счет игры фактур.

"Если в приоритете базовая универсальная вещь, которая подойдет к любой одежде и будет безупречно выглядеть в кадре, разумно вовсе отказаться от дополнительной отделки", — рассказала в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Цветовая палитра и актуальные принты

Весенняя палитра 2026 года предлагает два пути. Первый — это сдержанные классические оттенки: черный, бежевый, шоколадный, графитовый или темно-синий. Такая гамма легко интегрируется в любую капсулу. Второй путь — использование клатча как яркого цветового пятна. В моде сочные тона: томатный, апельсиновый, кобальтовый и мятный.

Яркая красная сумка весной становится не просто дополнением, а самостоятельным заявлением о стиле. Наравне с монохромом популярны и рисунки. Особую роль играет анималистичный принт на сумках, который больше не считается избыточным, а воспринимается как графичный элемент, сочетающийся даже с простым серым свитером или базовым тренчем.

"Клатч способен превратиться в заметную деталь образа, если выбрать модный цвет: томатный, апельсиновый, оливковый или нежно-розовый. Не менее востребованы и принты — от животных до геометрии", — отметил в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Декор и детали: между минимализмом и акцентом

В вопросах декора весна-2026 придерживается полярных взглядов. Для тех, кто ценит универсальность, подходят модели без лишних украшений. Допустимы лишь винтажные застежки, пуговицы или аккуратная бахрома. Однако для создания максимально эффектного аутфита стоит обратить внимание на клатчи с обилием фурнитуры: крупными молниями, заклепками или накладными карманами.

Особую популярность этой весной получили аксессуары, украшенные объемной вышивкой, аппликациями или декоративными цветами, которые являются одним из главных трендов года. Выбирая сумку, помните, что современные тренды сумок позволяют носить даже самые декорированные модели днем, если остальная часть образа остается лаконичной.

Ответы на популярные вопросы о модных клатчах

Можно ли носить клатч с кроссовками и джинсами?

Да, в 2026 году это одно из самых актуальных сочетаний. Для такого образа лучше выбирать мягкие клатчи среднего или крупного размера из кожи, денима или замши без избыточного блеска.

Как носить большой клатч, чтобы он не мешал?

Объемные модели-подушки или крупные конверты принято носить под мышкой или просто в руке, слегка прижимая к корпусу. Это придает образу расслабленность, характерную для современного стиля.

Подходит ли клатч для офисного дресс-кода?

Вполне, если это жесткая каркасная модель или лаконичный конверт в спокойных оттенках. Главное преимущество такого выбора — статусность и соответствие концепции "тихой роскоши".

