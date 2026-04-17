Эффект бесконечных ног: хитрый фасон шорт, который вытеснил юбки миди из делового гардероба

Шорты-бермуды долгое время воспринимались исключительно как атрибут отпускного гардероба, выступая сезонной альтернативой привычным юбкам или классическим брюкам. Однако сегодня их статус в мире моды претерпел значительные изменения. На последних подиумных показах эти модели стали неотъемлемой частью не только повседневных, но и формальных деловых образов, отвечая на растущий запрос на продуманность и адаптивность одежды.

Фото: Pravda.ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пиджак и черные шорты бермуды

Главное преимущество бермуд заключается в их способности легко интегрироваться в разные стилистические сочетания и подстраиваться под капризы весенней погоды. Такие аутфиты выглядят значительно свежее и актуальнее, чем привычные комбинации с джинсами или юбками миди. В 2026 году в фокусе внимания оказались модели с широкими штанинами, высокой посадкой, защипами и стрелками, выполненные как из костюмных тканей, так и из денима, шерсти или хлопка.

Бермуды и рубашка: классика баланса

Комбинация бермуд с рубашкой — это беспроигрышный вариант, который выглядит одновременно строго и расслабленно. В зависимости от желаемого эффекта можно выбрать блузу с длинным или трендовым коротким рукавом. Если вы отдаете предпочтение широким шортам, эксперты советуют подбирать более приталенный верх, чтобы соблюсти баланс объемов. Особенно эффектно смотрятся монохромные сеты, где обе вещи сшиты из одного материала, например, актуального денима.

"Чтобы образ не выглядел слишком просто, используйте аксессуары: широкие кожаные ремни или стильные платки помогут расставить акценты и выгодно подчеркнуть талию", — объяснила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Завершить такой комплект помогут изящные слингбэки или инновационные модели балеток, которые обеспечивают комфорт без потери элегантности. Саму рубашку можно заправлять полностью, частично или носить навыпуск, создавая разные по настроению силуэты.

Сочетание с лонгсливом

Тонкие лонгсливы, облегающие фигуру, стали одним из главных трендов сезона. Этот элемент гардероба может иметь различную форму горловины: от классической круглой до воротника-поло. В сочетании с бермудами лонгслив создает лаконичный и современный образ. Для весны лучше выбирать изделия из вискозы, шерсти или качественных смесовых тканей, которые хорошо держат форму.

Стилизация такого набора напрямую зависит от деталей. Строгая сумка и обувь на каблуке превратят лонгслив и шорты в офисный наряд, в то время как ремень в стиле бохо и яркие украшения адаптируют его для прогулок по городу. Важно помнить, что даже базовые тренды женской моды требуют правильного подбора фактур для создания дорогого образа.

Бермуды и легкая куртка в стиле аутдор

Для более прохладных весенних дней идеально подойдет тандем бермуд с легкой курткой. На пике популярности сейчас находятся модели в стиле аутдор, напоминающие объемные ветровки из прошлого. Однако в 2026 году предпочтение отдается не только кислотным цветам, но и благородным оттенкам: карамельному, песочному или молочному.

"Современная ветровка стала ключевым предметом этой весны. Чтобы не нарушать пропорции при ношении с бермудами, выбирайте куртки длиной до талии или чуть ниже, желательно с воротником-стойкой", — отметила в интервью Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

В качестве обуви к такому комплекту подойдут как кеды, так и более массивные кроссовки. Интересным акцентом в образе могут стать кроссовки необычных оттенков, например, цвета гуакамоле, которые отлично рифмуются с природной гаммой бермуд из хлопка или льна.

Деловой подход: шорты с пиджаком

Костюм с шортами — это мощный модный стейтмент. Пиджак с подплечниками визуально делает фигуру более хрупкой и добавляет образу структуры. Оптимально выбирать жакеты длиной до середины бедра. Дизайн может варьироваться от строгого оверсайза до приталенных моделей с баской, которые подчеркивают женственность.

Тип пиджака Рекомендуемая обувь Оверсайз с подплечниками Лоферы или сапоги-трубы Приталенный с баской Балетки или ретро-лодочки

Если классический пиджак кажется слишком скучным, его всегда можно дополнить брошью или ажурным платком. Такой наряд уместен как на деловой встрече, так и на светском мероприятии, заменяя привычный брючный костюм.

Многослойность с пальто

Самый теплый вариант для ранней весны предполагает использование пальто и создание многослойности. Под пальто можно надеть рубашку с джемпером или водолазку с жилетом. Чтобы образ выглядел целостным, рекомендуется сочетать шорты с высокими сапогами, которые закрывают край штанин или уходят под них.

"При создании многослойных комплектов с бермудами не бойтесь использовать яркие цвета или укороченные приталенные модели пальто — это поможет избежать громоздкости и сохранит актуальный силуэт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.

Дополнив лук трендовой сумкой и правильно подобранным головным убором, вы получите стильный и практичный ансамбль, который позволит носить любимые шорты, не дожидаясь наступления летней жары.

Ответы на популярные вопросы о шортах-бермудах

С какой обувью лучше всего сочетать бермуды весной?

Для создания элегантных образов идеально подходят лоферы, балетки с острым носом или слингбэки. Если нужен более повседневный или спортивный стиль, выбирайте кеды или массивные кроссовки. В холодную погоду бермуды отлично смотрятся с сапогами-трубами.

Какая длина бермуд считается самой актуальной?

Классические бермуды обычно заканчиваются чуть выше или на уровне колена. В этом сезоне наиболее востребованы модели свободного кроя с высокой посадкой, которые визуально удлиняют ноги.

Можно ли носить бермуды в офис?

Да, шорты-бермуды из плотной костюмной ткани со стрелками являются полноценной частью делового гардероба. В сочетании со строгим жакетом или классической белой рубашкой они создают профессиональный и современный вид.

Читайте также