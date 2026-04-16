Хотели увлажнить — получили стянутость: почему маски в самолёте дают обратный эффект

Многие женщины берут тканевые маски и патчи в самолет, надеясь спасти лицо от сухости в условиях разреженного воздуха. Однако этот привычный ритуал, ставший популярным благодаря социальным сетям, может обернуться серьезными проблемами. Салон самолета — это специфическое пространство с работающей системой кондиционирования, где влажность воздуха редко превышает 20%, что сопоставимо с климатом в пустыне.
В такой обстановке привычная питательная маска или гидрогелевые накладки под глаза работают совсем не так, как в ванной комнате. Косметологи предупреждают: вместо ожидаемого увлажнения пассажирки получают обратный эффект. Влага из косметического средства испаряется практически мгновенно, превращая полезный аксессуар в иссушающий компресс, который буквально вытягивает воду из клеток кожи.
Основная проблема заключается в законах физики: сухой воздух стремится забирать влагу отовсюду, где она есть. Когда вы накладываете влажную ткань на лицо в салоне лайнера, она отдает жидкость не коже, а окружающей среде. Как только маска начинает подсыхать, она запускает процесс осмоса, вытягивая естественную влагу из эпидермиса. Это часто приводит к тому, что после полета на лице появляются признаки старения, такие как мелкая сетка морщин и шелушение.
"Тканевые маски и патчи в самолете не только не увлажняют, но и способны усилить обезвоживание. В условиях сухого воздуха влага из маски испаряется почти мгновенно, а после начинается обратный процесс — маска начинает вытягивать воду уже из самой кожи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.
Кроме того, использование патчей поверх макияжа или в нестерильных условиях самолета может спровоцировать раздражение. Важно помнить, что увлажнение кожи должно быть окклюзивным, то есть «запирающим» влагу внутри, а не просто создающим влажную среду на поверхности.
Чтобы избежать ощущения стянутости, эксперты рекомендуют отказаться от водных текстур в пользу более плотных средств. Хороший консилер или тональный крем на время полета лучше заменить на защитный бальзам. Вместо тканевых основ специалисты советуют использовать средства с церамидами и маслами, которые создают невидимую пленку на поверхности лица.
"Вместо тканевых масок лучше выбирать плотные кремы с маслами и церамидами, которые создают защитный барьер и не дают влаге испаряться. Такой метод особенно актуален для тех, кто часто летает", — отметила в интервью специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.
|Что делать НЕЛЬЗЯ
|Что НУЖНО делать
|Использовать тканевые маски
|Наносить плотный питательный крем
|Распылять термальную воду без крема
|Пить чистую воду без газа
|Оставлять патчи до высыхания
|Использовать масло для лица поверх ухода
Для тех, кто привык к интенсивному уходу, выходом может стать натуральный уход, но только в формате несмываемых ночных масок с кремовой текстурой. Они не испаряются так агрессивно и поддерживают мягкость тканей в течение всего многочасового рейса.
Красота во время путешествия зависит не только от баночек в косметичке, но и от общего самочувствия. Сухость воздуха влияет на слизистые оболочки, что косвенно отражается на внешнем виде: глаза краснеют, а губы трескаются. Не забывайте про правила ухода, которые начинаются изнутри — обильное питье помогает поддерживать тургор тканей.
"Маски и патчи лучше оставить для восстановления кожи уже после приземления в отеле — тогда они действительно принесут пользу и снимут отечность", — объяснила эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.
Стоит также обратить внимание на состояние волос и кожи головы, которые страдают не меньше. Перепады давления и сухой воздух могут сделать локоны ломкими, поэтому после приземления рекомендуется сделать восстанавливающую процедуру.
Только если сразу после распыления вы наносите слой крема. В противном случае капли воды при испарении заберут с собой влагу из глубоких слоев кожи, усилив дегидратацию.
Оптимальный вариант — мягкое очищение и последующее нанесение сыворотки с гиалуроновой кислотой под питательный крем. Вот здесь тканевые маски будут максимально эффективны.
Да, это крайне желательно. Тональные средства в сочетании с потом и сухим воздухом могут закупоривать поры, вызывая воспаления и воспалительные реакции.
