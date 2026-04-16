Хотели увлажнить — получили стянутость: почему маски в самолёте дают обратный эффект

Многие женщины берут тканевые маски и патчи в самолет, надеясь спасти лицо от сухости в условиях разреженного воздуха. Однако этот привычный ритуал, ставший популярным благодаря социальным сетям, может обернуться серьезными проблемами. Салон самолета — это специфическое пространство с работающей системой кондиционирования, где влажность воздуха редко превышает 20%, что сопоставимо с климатом в пустыне.

В такой обстановке привычная питательная маска или гидрогелевые накладки под глаза работают совсем не так, как в ванной комнате. Косметологи предупреждают: вместо ожидаемого увлажнения пассажирки получают обратный эффект. Влага из косметического средства испаряется практически мгновенно, превращая полезный аксессуар в иссушающий компресс, который буквально вытягивает воду из клеток кожи.

Почему маски не работают в небе

Основная проблема заключается в законах физики: сухой воздух стремится забирать влагу отовсюду, где она есть. Когда вы накладываете влажную ткань на лицо в салоне лайнера, она отдает жидкость не коже, а окружающей среде. Как только маска начинает подсыхать, она запускает процесс осмоса, вытягивая естественную влагу из эпидермиса. Это часто приводит к тому, что после полета на лице появляются признаки старения, такие как мелкая сетка морщин и шелушение.

"Тканевые маски и патчи в самолете не только не увлажняют, но и способны усилить обезвоживание. В условиях сухого воздуха влага из маски испаряется почти мгновенно, а после начинается обратный процесс — маска начинает вытягивать воду уже из самой кожи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Кроме того, использование патчей поверх макияжа или в нестерильных условиях самолета может спровоцировать раздражение. Важно помнить, что увлажнение кожи должно быть окклюзивным, то есть «запирающим» влагу внутри, а не просто создающим влажную среду на поверхности.

Альтернативные способы защиты кожи

Чтобы избежать ощущения стянутости, эксперты рекомендуют отказаться от водных текстур в пользу более плотных средств. Хороший консилер или тональный крем на время полета лучше заменить на защитный бальзам. Вместо тканевых основ специалисты советуют использовать средства с церамидами и маслами, которые создают невидимую пленку на поверхности лица.

"Вместо тканевых масок лучше выбирать плотные кремы с маслами и церамидами, которые создают защитный барьер и не дают влаге испаряться. Такой метод особенно актуален для тех, кто часто летает", — отметила в интервью специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Что делать НЕЛЬЗЯ Что НУЖНО делать Использовать тканевые маски Наносить плотный питательный крем Распылять термальную воду без крема Пить чистую воду без газа Оставлять патчи до высыхания Использовать масло для лица поверх ухода

Для тех, кто привык к интенсивному уходу, выходом может стать натуральный уход, но только в формате несмываемых ночных масок с кремовой текстурой. Они не испаряются так агрессивно и поддерживают мягкость тканей в течение всего многочасового рейса.

Комплексный подход к водному балансу

Красота во время путешествия зависит не только от баночек в косметичке, но и от общего самочувствия. Сухость воздуха влияет на слизистые оболочки, что косвенно отражается на внешнем виде: глаза краснеют, а губы трескаются. Не забывайте про правила ухода, которые начинаются изнутри — обильное питье помогает поддерживать тургор тканей.

"Маски и патчи лучше оставить для восстановления кожи уже после приземления в отеле — тогда они действительно принесут пользу и снимут отечность", — объяснила эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Стоит также обратить внимание на состояние волос и кожи головы, которые страдают не меньше. Перепады давления и сухой воздух могут сделать локоны ломкими, поэтому после приземления рекомендуется сделать восстанавливающую процедуру.

Ответы на популярные вопросы о перелетах

Можно ли использовать термальную воду в самолете?

Только если сразу после распыления вы наносите слой крема. В противном случае капли воды при испарении заберут с собой влагу из глубоких слоев кожи, усилив дегидратацию.

Как быстро привести лицо в порядок после посадки?

Оптимальный вариант — мягкое очищение и последующее нанесение сыворотки с гиалуроновой кислотой под питательный крем. Вот здесь тканевые маски будут максимально эффективны.

Нужно ли смывать макияж перед долгим рейсом?

Да, это крайне желательно. Тональные средства в сочетании с потом и сухим воздухом могут закупоривать поры, вызывая воспаления и воспалительные реакции.

