Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года

Моя семья » Красота и стиль

Весенний гардероб традиционно ассоциируется с поиском баланса между изменчивой погодой и желанием выглядеть элегантно. В этом сезоне на смену привычной классике приходит вещь, которая объединила в себе утилитарность и высокую моду. Речь идет о ветровке — элементе, который долгое время считался исключительно спортивным, но теперь претендует на звание главного предмета роскоши.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Многие привыкли доверять дениму, однако джинсовая куртка часто проигрывает в функциональности, когда речь заходит о защите от ветра или внезапного дождя. Новое прочтение легкой верхней одежды предлагает решение, которое избавляет от необходимости постоянно снимать и надевать тяжелые слои ткани, обеспечивая комфорт в течение всего дня.

От подиумов до улиц: как ветровка стала роскошью

Трансформация обычного нейлонового дождевика в объект желания началась с подиумов мировых столиц моды. Показ весенней коллекции Prada 2025 года стал поворотным моментом, когда дизайнеры представили ветровку в контексте премиального гардероба. Контраст между технологичными материалами и строгими силуэтами привлек внимание критиков и превратил эту вещь в модный тренд, который быстро подхватили другие бренды.

"Ветровка сегодня — это не про поход в спортзал, а про умение играть с объемами и фактурами в повседневной жизни", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Сегодня этот элемент одежды рассматривается как ключевой для создания образа, где стильный образ строится на функциональности. Легкая ткань не вызывает перегрева, но при этом надежно защищает от весенней прохлады, превосходя по этим параметрам многие модные куртки из более тяжелых материалов.

Концепция hi-lo: как сочетать несочетаемое

Секрет актуальности ветровки заключается в так называемой концепции hi-lo (хай-лоу), которая предполагает смешивание вещей разных стилей. Показ Saint Laurent продемонстрировал, что спортивный крой идеально контрастирует с нежностью кружева и мягкостью шелка. Это делает образ более динамичным и менее формальным.

"Сочетание практичных предметов и элементов роскоши — это основа современного имиджа. Ветровка поверх вечернего платья выглядит куда интереснее классического жакета", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Примеры звезд первой величины подтверждают эту теорию. Хейли Бибер выбирает комбинацию нейлона с шелковыми шортами и элегантными туфлями-лодочками, а Зои Кравиц заменяет привычный тренч легкой ветровкой, надетой поверх платья-комбинации. Такой подход позволяет легко интегрировать спортивную вещь в женский гардероб, не теряя при этом женственности.

Действительно ли ветровка заменит джинсовую куртку?

Вопрос о замене классического денима стоит остро. Джинсовая куртка — это проверенная временем база, но она имеет свои недостатки. Плотная ткань плохо справляется с ветром и долго сохнет при попадании под дождь. Ветровка же решает эти проблемы, оставаясь при этом максимально легкой.

Характеристика Ветровка Джинсовая куртка
Защита от ветра Высокая Низкая
Вес изделия Минимальный Средний/Тяжелый
Сочетаемость Hi-lo (универсальная) Casual / Streetwear

Важно понимать, что ветровка не стремится полностью вытеснить деним, но становится его более современной альтернативой для переменчивой весны. Она легко сочетается с различной обувью, включая кроссовки оригинальных оттенков, что делает ее незаменимой в условиях городского ритма.

"Современная ветровка позволяет создавать многослойные образы без лишнего объема, что крайне важно для комфортного самоощущения весной", — отметил в беседе с Pravda. Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Переход к более технологичным тканям — это общемировой тренд. Использование нейлона и других легких материалов позволяет дизайнерам экспериментировать с формой, создавая изделия, которые подчеркивают индивидуальность владельца. Сегодня выбор в пользу ветровки — это манифест осознанного подхода к моде, где удобство ценится не меньше эстетики.

Ответы на популярные вопросы о выборе ветровки

С чем лучше всего носить современную ветровку?

Идеальный вариант — использование контрастов. Попробуйте сочетать ее с классическими брюками или юбками миди из шелка. Это создаст тот самый эффект роскошного, но расслабленного образа.

Подходит ли ветровка для делового стиля?

Да, если выбирать модели сдержанных цветов и без лишних спортивных деталей (логотипов или ярких лампасов). Тонкая ветровка может успешно заменить легкое пальто в сухую погоду.

Как ухаживать за такой одеждой?

Ветровки из нейлона крайне практичны: они почти не мнутся и легко очищаются. Однако важно следовать рекомендациям на ярлыке, чтобы сохранить водоотталкивающие свойства ткани.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль весна одежда красота гардероб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.