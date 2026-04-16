Яна Климова

Спрос вырос на 400%: обувь, которую раньше ненавидели, стала главным дефицитом сезона

Индустрия моды в 2026 году продолжает удивлять радикальными трансформациями привычных вещей. Обувь, которую еще недавно клеймили как "больничную" или сугубо прикладную, внезапно возглавила списки самых желанных покупок. Речь идет о новой волне популярности бренда Crocs, чьи последние релизы вызвали настоящий фурор среди инфлюенсеров и модных критиков.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переход от функционального комфорта к статусу объекта роскоши произошел стремительно. Согласно данным индекса Lyst, интерес к обновленным линейкам вырос более чем на 400% всего за месяц. Этот феномен подтверждает, что современный гардероб все чаще строится на балансе между иронией и удобством, вытесняя классические представления об эстетике.

Феномен взрывного спроса в 2026 году

Статистика неумолима: спрос на новую модель от Crocs подскочил на 418%. То, что ранее воспринималось как "модный промах", сегодня классифицируется как предмет первой необходимости для тех, кто следит за обувными трендами. Витрины магазинов, ранее заполненные традиционными кроссовками, теперь отдают приоритет резиновым моделям с необычным дизайном.

"Сегодняшняя мода поощряет смелость. Мы видим, как радикально меняется восприятие привычных материалов, когда они подаются через призму актуального дизайна", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Популярность этих моделей обусловлена не только их внешним видом, но и общей тенденцией на упрощение повседневного стиля. Люди больше не готовы жертвовать комфортом ради красоты, особенно когда индустрия предлагает компромиссные варианты, способные стать ярким акцентом в образе.

От сабо к балеткам: эволюция формы

Главной звездой сезона стала модель Crocs Classic Ballet. Визуально они напоминают туфли в стиле Мэри Джейн, но выполнены из запатентованного легкого полимера. Эта обувь выглядит значительно тоньше и изящнее классических массивных сабо, что привлекло внимание даже самых консервативных модников, которые ранее игнорировали бренд.

Характеристика Описание модели Classic Ballet
Материал Легкий резиновый полимер
Стиль дизайна Мэри Джейн (балетки с ремешком)
Доступные цвета Бежевый, черный, красный

Тенденция на превращение странных вещей в объект желания прослеживается повсеместно. Подобно тому как бабушкины сандалии стали символом стиля в 2026 году, балетки из резины ломают стереотипы о том, какой должна быть женственная обувь.

Трансформация "уродливой" обуви в люкс

Решающим моментом для изменения имиджа бренда стало сотрудничество с известными дизайнерами. Появление жемчуга, кристаллов и авторской фурнитуры на резиновой основе вывело эти модели на подиумы и закрытые вечеринки. Теперь модная женская обувь не обязательно должна быть кожаной или замшевой.

"Важно понимать, что такие аксессуары работают на контрасте. Правильно подобранный имидж позволяет интегрировать даже самую спорную пару в элегантный гардероб", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Этот процесс напоминает популярность сетчатой обуви, которая завоевала рынок благодаря своей непохожести на стандарты прошлых лет. Вызывая дискуссии, такие модели только укрепляют свои позиции в топах продаж.

Где искать и сколько стоит новинка

Приобретение нашумевшей пары требует определенной сноровки. В зарубежных онлайн-магазинах цена составляет около 45 евро, однако модели раскупаются практически мгновенно после поступления в продажу. В России ситуация осложняется отсутствием прямого представительства, что вынуждает покупателей обращаться к сервисам доставки и байерам.

"Комбинирование домашнего комфорта с подиумной эстетикой — один из главных запросов современных женщин. Эта обувь идеально вписывается в концепцию функционального стиля", — отметила эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Стоимость у посредников начинается от 300 реалов (в пересчете на местную валюту стран-импортеров) или эквивалентных сумм в рублях. Ожидается, что данная модель станет самым узнаваемым элементом уличной моды на протяжении всего 2026 года.

Ответы на популярные вопросы о новой обуви

Почему эту обувь называют "спорной"?

Ее дизайн радикально отличается от классических канонов красоты, сочетая грубую резиновую основу с утонченным силуэтом балеток, что вызывает неоднозначную реакцию у публики.

С чем лучше сочетать Crocs Classic Ballet?

Эксперты рекомендуют носить их с денимом, легкими платьями или даже деловыми костюмами для создания ироничного и современного образа.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
