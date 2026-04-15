Оксана Селивёрстова

Хватит мыть волосы каждый день: одна щепотка этого средства в шампунь — и объем будет как после салона

Быстрое засаливание волос у корней часто связано не с гиперфункцией сальных желёз, а с поверхностным очищением кожи головы. Ежедневные уходовые средства — шампуни, кондиционеры, стайлинговые продукты — способны оставлять на коже и волосах незаметную плёнку из силиконов, полимеров и жиров. Этот слой смешивается с естественным себумом, утяжеляя прикорневую зону и заставляя волосы выглядеть несвежими уже через несколько часов после мытья.

Шампунь и кондиционер, девушка моет волосы

Пищевая сода предлагает простое решение для глубокого очищения. Она действует как натуральный мягкий абразив, эффективно удаляя ороговевшие клетки кожи, избыток кожного сала и стойкие остатки косметики. После такой процедуры кожа головы получает возможность полноценно функционировать, а волосы у корней обретают заметную лёгкость и объём. Дополнительный эффект заключается в создании слабощелочной среды, которая может сдерживать развитие некоторых микроорганизмов, связанных с появлением перхоти.

Почему обычного мытья недостаточно

Даже самый качественный системный уход не всегда справляется с накоплением стайлинговых средств. Со временем на волосах образуется "налет", который лишает их природного блеска. Использование соды помогает обнулить это состояние, возвращая прядям первозданную чистоту.

"Пищевая сода предлагает простое решение для глубокого очищения. Она действует как натуральный мягкий абразив, эффективно удаляя ороговевшие клетки кожи, избыток кожного сала и стойкие остатки косметики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Практическая методика применения

Процедура требует минимальных затрат и легко выполнима в домашних условиях. Необходимо смешать вашу обычную порцию шампуня с небольшим количеством пищевой соды. Стартовая дозировка составляет около половины чайной ложки соды. Для чувствительной кожи головы рекомендуется начать с четверти чайной ложки или даже щепотки. Правильный уход за волосами начинается с грамотной подготовки состава.

Полученную пасту наносят непосредственно на кожу головы и корни волос. Кончиками пальцев аккуратно массируют кожу в течение двух-трех минут, затем смесь тщательно смывают большим количеством тёплой воды. Для завершения ухода следует промыть волосы обычным шампунем без добавок второй раз: это помогает восстановить естественный кислотный баланс кожи и сгладить чешуйки кутикулы по всей длине волос.

Компонент Рекомендуемая доза
Шампунь Стандартная разовая порция
Пищевая сода От щепотки до 0,5 ч. ложки

Критически важные нюансы и меры предосторожности

Главное правило — умеренность. Такой метод глубокого очищения не подходит для ежедневного использования. Достаточно применять его один раз в 7-10 дней, ориентируясь на реакцию кожи головы. Слишком частое использование соды может привести к излишнему обезжириванию, сухости и раздражению, что потребует уже более серьезного восстановления волос у специалистов.

"Особую осторожность следует проявлять обладательницам окрашенных волос, особенно тёмных оттенков. Сода обладает лёгкими осветляющими свойствами и может способствовать более быстрому вымыванию искусственного пигмента", — подчеркнула парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Результаты и ожидания: кому подходит метод

Наилучшие результаты этот подход демонстрирует для волос смешанного типа, когда корни быстро становятся жирными, а концы остаются сухими. Сода работает локально, в прикорневой зоне, практически не затрагивая и не пересушивая длину. Это отличный способ подготовить базу под современные тренды окрашивания, так как на чистых волосах цвет ложится ровнее.

При грамотном регулярном применении многие отмечают, что интервалы между обычными сеансами мытья волос увеличиваются, а причёска дольше сохраняет свежий и объёмный вид. Даже сложные весенние прически держатся лучше на тщательно очищенных волосах.

Индивидуальный график процедур

Для определения оптимального режима использования метода рекомендуется вести краткие наблюдения. Фиксируйте исходное состояние волос и кожи головы, частоту мытья до начала процедур. После первого и последующих применений отмечайте, через какое время появляется ощущение жирности у корней, оценивайте изменения в объёме и общем состоянии.

"Это позволит точно подобрать индивидуальную периодичность глубокого очищения, например раз в 5, 7 или 10 дней, избегая потенциальных негативных последствий, таких как пересушивание или нарушение гидролипидного баланса кожи головы", — отметила в интервью эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Ответы на популярные вопросы о соде для волос

Можно ли использовать соду при сухой коже головы?

При повышенной сухости или наличии микротрещин от использования соды лучше отказаться, так как щелочная среда может усилить дискомфорт и вызвать шелушение.

Как сода влияет на кутикулу волоса?

Сода приоткрывает чешуйки волоса для очистки, поэтому после процедуры крайне важно использовать кондиционер или восполняющий уход, чтобы закрыть кутикулу и вернуть волосам гладкость.

Поможет ли метод при сильном выпадении волос?

Метод направлен на очищение и объем. Если проблема связана с потерей густоты, стоит рассмотреть экспертные методы и мезотерапию, предварительно проконсультировавшись с трихологом.

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, парикмахер-стилист Анастасия Бурова, эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян
Автор Оксана Селивёрстова
Оксана Селивёрстова — преподаватель парикмахерского искусства с 19-летним стажем. Рассказывает про обучение, техники и стандарты профессии.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
