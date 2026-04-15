Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вера Ермакова

Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу

Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году понятие базового гардероба претерпело серьезную трансформацию. Женщины все чаще отказываются от жестких рамок классических костюмов в пользу функциональности и расслабленной элегантности. На смену привычным тренчам и белым рубашкам пришли вещи, которые объединяют в себе спортивный драйв и утонченность подиумных коллекций.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain
Девушка в жакете

Современный капсульный гардероб теперь строится на игре фактур и новых силуэтах. Главный запрос аудитории 30+ - это возможность выглядеть актуально без лишних усилий и сложных стилистических конструкций. В этом сезоне базой стали элементы, которые раньше считались исключительно прогулочными или домашними.

Свитер с четвертью молнии — главный фаворит

Свитер с четвертью молнии стал абсолютным лидером весеннего сезона. Его популярность объясняется уникальной способностью адаптироваться под любую задачу: от строгого офисного стиля до образа для загородной поездки. Плотный трикотаж высокого качества держит форму, а воротник на молнии позволяет варьировать степень формальности образа.

"Свитер с четвертью молнии — не просто модная новинка, а символ нового взгляда на повседневный стиль. Его лаконичный дизайн и универсальность сделали его любимцем стилистов и женщин всех возрастов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Многие дизайнеры черпают вдохновение в эстетике прошлых лет, когда трикотажные жилеты и свитеры с подобным воротом были частью спортивной формы. В 2026 году этот элемент гардероба приобрел премиальный статус благодаря использованию кашемира, мериносовой шерсти и пастельных оттенков.

Мягкие брюки как альтернатива классике

Второй опорой новой базы стали мягкие брюки. В этом году женщины окончательно признали, что дискомфорт больше не является синонимом стиля. В моду вошли модели из сатина, шелка и технологичного трикотажа, которые создают летящий силуэт и обеспечивают свободу движений. Эти атласные брюки идеально подходят для многослойных весенних образов.

Тип брюк С чем сочетать в 2026 году
Трикотажные палаццо Удлиненный жакет или жилет
Сатиновые чиносы Свитер с молнией и лоферы
Брюки из льна Объемная рубашка и сандалии

Интересно, что даже привычные легинсы получили новое прочтение — теперь их носят с объемными пиджаками и массивными украшениями, превращая в полноценный элемент городского стиля. Главное правило — высокое качество ткани, исключающее излишнюю прозрачность или спортивный блеск.

"В 2026 году даже демократичные вещи могут выглядеть роскошно, если соблюдать баланс пропорций и выбирать правильные фактуры", — объяснила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Темный деним: возвращение к истокам

Темные джинсы триумфально вернулись в список маст-хэвов, потеснив вываренные и рваные модели. Сегодня деним глубокого индиго или графитового цвета считается вполне допустимым даже для деловых встреч. Такой выбор визуально стройнит и делает образ более собранным и дорогим.

В отличие от ярких экспериментов, таких как брюки-кексы, темные джинсы прямого или слегка зауженного кроя остаются долгосрочной инвестицией. Они служат идеальным фоном для акцентных деталей — будь то яркая сумка или шелковый платок на шее.

"Минималистичный крой и глубокий цвет денима позволяют создавать десятки сочетаний, которые работают на ваш имидж в любой ситуации", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Как сочетать новые элементы базы

Секрет успеха актуального образа в 2026 году заключается в умении смешивать стили. Свитер с четвертью молнии отлично смотрится с шелковой юбкой или классическими брюками со стрелками. Мягкие брюки стоит дополнять структурированным верхом — например, блейзером с четкой линией плеча, чтобы избежать сходства с домашним костюмом.

Не забывайте про детали: правильно подобранные аксессуары способны мгновенно превратить повседневный комплект в вечерний. Массивные цепи, акцентные серьги или кожаный ремень помогут расставить нужные акценты в лаконичном наряде из базовых вещей.

Ответы на популярные вопросы о гардеробе 2026

Можно ли носить свитер с молнией в офис?

Да, если выбрать модель из качественного тонкого трикотажа в спокойной цветовой гамме. Сочетайте его с классическими брюками или юбкой-карандаш. Молнию при этом лучше оставить закрытой наполовину, создавая эффект воротника-стойки.

Какие аксессуары лучше подходят к мягким брюкам?

Чтобы образ не выглядел слишком расслабленным, используйте каркасные сумки, кожаные ремни и обувь с четким мысом (лоферы, остроносые балетки). Это добавит комплекту необходимую структуру.

Актуальны ли еще широкие джинсы?

Оверсайз постепенно уступает место более умеренным силуэтам. Прямые модели или легкий клеш в темных тонах сейчас считаются более предпочтительными для базового гардероба.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.