Яна Климова

В них уже ходят сестры Хадид: один секретный тренд весны, который заменит вам всю остальную обувь

В начале 2020-х балетки триумфально вернулись в число актуальных трендов и с тех пор еще ни разу не теряли своей востребованности. Каждый сезон они немного видоизменялись, и весна 2026 года не стала исключением. На этот раз дизайнеры переосмыслили классику через призму современной эстетики: ленивой роскоши, приоритета комфорта и мягких текстур, которые позволяют ногам чувствовать себя максимально естественно.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сегодня балетки постепенно вытеснили массивные кроссовки и стали полноценной обувной базой. В актуальных коллекциях родился гибрид с аккуратным округлым мысом и глубоким вырезом, выполненный из нежной кожи. Такая модель соединила в себе черты проверенной классики и мягких танцевальных чешек. Подобную модную женскую обувь представили ведущие бренды, включая Jacquemus, The Row и Toteme, а иконы стиля Кендалл Дженнер и сестры Хадид уже вовсю демонстрируют её на улицах мировых столиц.

Секрет популярности: почему комфорт побеждает каблуки

Главная причина, по которой мягкие балетки стали фаворитами, — это их невероятное удобство. Современные женщины всё чаще отказываются от каблуков в пользу практичных пар. Это именно та обувь, в которой можно выдержать насыщенный рабочий день и при этом сохранить элегантность. Они достаточно заметны, чтобы стать акцентом, но не перетягивают всё внимание на себя, делая силуэт женственнее и легче.

"Сегодняшние темпы жизни требуют от обуви адаптивности. Мягкие формы и качественные материалы позволяют забыть о дискомфорте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для тех, кто привык к спортивному стилю, переход на балетки станет органичным продолжением тренда на гоночные кроссовки и другую плоскую подошву. Такая обувь не спорит с активным образом жизни, но добавляет в него нотку изысканности, которой часто не хватает утилитарным моделям.

Голубой цвет — главный микротренд сезона

Хотя балетки представлены в широкой палитре, фэшн-аналитики выделяют именно голубые модели как центральный элемент весны-2026. Этот оттенок работает так же универсально, как бежевый или черный, но выглядит значительно свежее. Голубой цвет добавляет образу "воздуха" и весеннего настроения, визуально освежая весь ансамбль.

Преимущество цвета Эффект в образе
Универсальность Сочетается с любым базовым гардеробом
Свежесть Делает образ более молодым и "отдохнувшим"
Акцентность Выделяется на фоне привычных темных пар

Выбирая такой оттенок, важно помнить о правильной подготовке ног к открытому сезону. Чтобы избежать неприятностей при разнашивании новой пары, стоит заранее узнать, как защитить ноги от мозолей, так как даже самая мягкая кожа требует привыкания.

Разнообразие моделей: от замши до атласа

Кроме цвета, дизайнеры предлагают полную свободу в выборе фактур. В ассортименте брендов можно найти лаконичные варианты из гладкой кожи, ворсистую замшу, модели с эластичными вставками или на тонких завязках. Некоторые пары украшены деликатным декором, микрокаблуком или ремешками вокруг щиколотки.

"Выбор материала напрямую влияет на долговечность изделия. Замшевые модели выглядят фактурнее, но требуют более внимательного отношения в дождливую погоду", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Интересно, что современные балетки заимствуют элементы даже у такой специфической обуви, как резиновые сапоги в плане гибкости подошвы и защиты мыса, концентрируясь на утилитарности в сочетании с изяществом.

С чем сочетать трендовую пару весной

Носить голубые балетки не сложнее, чем привычные нейтральные цвета. С джинсами любой формы они создают расслабленный аутфит. Для офиса идеально подойдет сочетание с белыми брюками или льняным костюмом. В вечернее время или для романтических прогулок балетки гармонично дополнят хлопковое платье или юбку макси.

"Голубой оттенок отлично дружит с палитрой бежевого, серого и молочного цветов. Главное — позволить обуви стать деликатным акцентом", — отметила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Даже если ваш выбор пал на более смелые варианты, напоминающие бабушкины сандалии по уровню комфорта, балетки всегда добавят образу нужную долю хрупкости.

Ответы на популярные вопросы о балетках

Подходят ли балетки для широкой стопы?

Да, особенно модели из мягкой натуральной кожи с глубоким вырезом. Они не сдавливают ногу и принимают её форму уже после первой прогулки.

Можно ли носить балетки с носками?

В сезоне 2026 года сочетание балеток с тонкими капроновыми или контрастными хлопковыми носками является стильным приемом, заимствованным из подиумных образов.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

