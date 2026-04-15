Конец мучений в кресле парикмахера: этот новый блонд позволяет забыть об окрашивании на месяцы

Эпоха экстремально холодного платинового блонда, требовавшего колоссальных усилий и регулярных визитов к колористу, официально подходит к концу. На смену "ледяным" оттенкам, которые зачастую делали пряди сухими и безжизненными, приходит "масляный блонд" — теплый, мягкий и сияющий цвет, ставший главным фаворитом 2026 года. Этот тон имитирует естественное осветление волос под лучами солнца, придавая образу элегантность и ухоженность без лишней агрессии.

Блондинка с длинными волнистыми волосами

Переход к более натуральной палитре обусловлен стремлением женщин к сохранению здоровья локонов. В отличие от платины, окрашивание волос 2026 года делает ставку на многослойность: сочетание золотистых, бежевых и кремовых нюансов создает глубину, которой невозможно добиться однотонным белым цветом. Такой подход позволяет не только освежить лицо, но и значительно упростить бьюти-рутину.

Почему масляный блонд вытесняет платину

Стандартный платиновый блонд долгое время считался эталоном роскоши, однако его цена в плане здоровья волос была слишком высока. Агрессивное обесцвечивание превращало пряди в "солому", лишая их блеска. Новый тренд на маслянистые тона — это восстановление волос через цвет. Благодаря добавлению теплых пигментов, волосы выглядят более плотными и живыми, а их поверхность лучше отражает свет.

"Масляный блонд — это не просто цвет, это философия бережного отношения к себе. Он не требует жесткого выжигания натурального пигмента, что позволяет сохранить структуру волоса практически неповрежденной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Эксперты отмечают, что такой оттенок шампанского мгновенно "подсвечивает" кожу, скрывая следы усталости. Это особенно актуально для тех, кто хочет перейти на правильный подбор оттенка при работе с первыми признаками возрастных изменений, так как мягкие блики смотрятся гораздо естественнее резких контрастов.

Как подобрать идеальный кремовый оттенок

Масляный блонд универсален, но требует грамотной адаптации под цветотип. Для обладательниц холодного подтона кожи стилисты рекомендуют "кремовый" вариант, где переплетаются перламутровые и золотистые нити. Популярная техника "свет свечи" создает деликатное сияние, которое выглядит дорого и благородно, напоминая парфюмерный образ - неуловимый, но запоминающийся.

Тип кожи Рекомендуемый подтон блонда Холодный (фарфоровый) Кремовый с перламутром Теплый (золотистый) Масляный с медовым отблеском Нейтральный Бежевый шампань

"Важно понимать, что масляный цвет волос адаптируется под индивидуальные особенности. Он создает эффект многомерности, который визуально увеличивает объем прически без применения сложных стайлингов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Практичность и здоровье волос

Главный секрет популярности нового оттенка в 2026 году — его неприхотливость. В тренде "естественный, непринужденный вид", который не обязывает посещать салон каждые три недели. Светло-русые и маслянистые тона отлично маскируют отрастающие корни, делая границу мягкой и почти незаметной.

Для поддержания здоровья волос многие переходят на натуральные способы ухода, минимизируя химическое воздействие. Использование деликатных шампуней и масок позволяет сохранять теплый пигмент ярким долгое время, предотвращая появление нежелательной рыжины, которая часто пугает блондинок.

Эффект омоложения и стрижки

Масляный блонд часто называют "омолаживающим" цветом. Мягкие солнечные блики смягчают черты лица и отвлекают внимание от мелких морщинок. Для усиления эффекта стилисты предлагают сочетать этот цвет с актуальными стрижками, создающими объем и динамику. Это позволяет освежить имидж, делая его более современным.

"Современные женщины выбирают масляный блонд за его способность придавать лицу свежесть. Это идеальное решение для тех, кто ценит естественность и хочет выглядеть элегантно", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Правильно подобранный теплый оттенок — это инвестиция в качество волос. Вместо бесконечной борьбы с желтизной платины, женщины получают сияющее полотно волос, которое выглядит дорого даже при минимальной укладке. Это возвращение к истокам красоты: здоровью, блеску и натуральности.

Ответы на популярные вопросы о масляном блонде

Чем масляный блонд отличается от обычного золотистого?

Масляный блонд более сложный и приглушенный. Он сочетает в себе холодную бежевую базу и теплые кремовые блики, что исключает эффект "дешевой желтизны" и делает цвет многогранным.

Как часто нужно обновлять масляный блонд?

Благодаря мягкому переходу от корней, обновлять окрашивание можно раз в 2-3 месяца. Это значительно реже, чем в случае с классическим платиновым блондом.

Читайте также