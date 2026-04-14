Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яна Климова

Брюки больше не нужны: эта дерзкая замена из 90-х стала главной манией на подиумах Парижа

Моя семья » Красота и стиль

Раньше, когда кто-то произносил слово "тренд", в голове возникало что-то сложное: роскошное платье, фантазийные каблуки, одним словом — что-то революционное, новое и точно не на каждый день. И когда-то так и было. Сейчас это применимо исключительно к кутюру, а линия прет-а-порте, изначально более доступная и массовая, но при этом все равно уникальная, стала максимально базовой. В какой-то момент на модных шоу мы стали видеть все меньше декоративных изысков и все больше маек, футболок и джинсов.

Длинная юбка карго
Фото: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Длинная юбка карго

Однако сегодня курс резко изменился: мода снова стала интересной, но не потеряла связь с жизнью. Практичность не исчезла — она оформилась в отдельное направление. Роман с униформой развернулся на подиумах во всю мощь: рабочие куртки, комбинезоны, брюки и утилитарные аксессуары прочно вошли в стильный гардероб современной женщины. На показе Miu Miu весна-лето 2026 модели выходили в фартуках и индустриальных образах, подтверждая, что разговор о роскоши без учета реальности больше не работает.

Утилитарная эстетика: от рабочей формы к подиуму

Функциональность сегодня не спорит с эстетикой. В итоге мы получили гардероб, где вещи вдохновлены спецодеждой, но адаптированы под городские будни. Если классические брюки с накладными карманами у вас уже есть, следующим логичным шагом становится покупка юбки-карго. История этого предмета гардероба не нова: первые заметные версии появились еще в 1990-е годы, когда утилитарный стиль впервые массово проник в женскую моду.

"Юбка-карго — это идеальный пример того, как элементы рабочей униформы переходят в разряд высокой моды, сохраняя при этом свою функциональность и удобство в повседневной носке", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Современная интерпретация тренда связана не только с ностальгией. В 2026 году карго снова стали регулярно появляться на подиумах, предлагая альтернативу привычным фасонам. Это направление поддерживает общую тенденцию на архитектурный крой, где форма изделия определяется его конструктивными особенностями, такими как объемные карманы, карабины и стропы.

Юбка-карго в коллекциях 2026 года

На показе Dior весна-лето 2026 дизайнер Джонатан Андерсон представил свое видение тренда, миксуя мини с рубашками и новой интерпретацией культового приталенного жакета. В некоторых образах даже появлялись пиратские шляпы — прямая отсылка к эпохе Джона Гальяно. Это доказывает, что мини-юбка в стиле карго может выглядеть не только спортивно, но и авангардно.

Бренд Ключевые особенности модели
Dior Длина мини, сочетание с приталенными жакетами
Chloé Длина миди, два яруса, мягкие драпировки
Coach Использование натуральной замши и классических оттенков
Ferrari Технологичный деним и спортивный силуэт

Может ли такая юбка выглядеть по-настоящему женственно? Безусловно. Чемена Камали в коллекции Chloé продемонстрировала варианты в длине миди с двухъярусным кроем и изящными драпировками. Такие модные юбки 2026 года позволяют сохранить романтичный настрой, не отказываясь от удобства накладных карманов.

Как носить юбку-карго: секреты стилизации

В текущем сезоне длина играет ключевую роль: миди или мидакси работают лучше всего для создания сбалансированного образа. Самый понятный ход в стилизации — оставить юбку в центре внимания, дополнив её базовой майкой, футболкой или классической рубашкой. Если же вам хочется добавить элегантности, стоит сыграть на контрасте фактур.

"Для смягчения утилитарного характера карго я рекомендую использовать лонгсливы с кружевными вставками или легкие блузы. Это создает интересный визуальный диалог между грубоватой тканью юбки и нежностью верха", — отметила имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Выбор обуви также определяет настроение всего ансамбля. Помимо привычных кроссовок, юбку-карго можно сочетать с тапочками-бабушами или босоножками с Т-образным ремешком. Такая деталь мгновенно переводит образ из категории "аутдор" в категорию городского шика, делая модные тренды более доступными для разных случаев.

Материалы и фактуры: от денима до замши

В 2026 году дизайнеры экспериментируют не только с формой, но и с материалами. Если традиционные карго шились из плотного хлопка или канваса, то сегодня на подиумах преобладают более изысканные решения. Деним остается фаворитом у таких брендов, как Ferrari и Calvin Klein, предлагая прочность и универсальность. В то же время марка Coach сделала ставку на благородную замшу, что придает утилитарной вещи статусность.

"Использование нестандартных материалов, таких как замша или тонкая кожа, полностью меняет восприятие юбки-карго. Она перестает быть просто одеждой 'для походов' и становится элементом сложного, многослойного имиджа", — подчеркнула стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Юбка-карго в современном гардеробе работает как многофункциональный инструмент. Вы получаете вещь, которая не требует сложных комбинаций, но каждый раз выглядит по-новому в зависимости от аксессуаров и обуви. Это идеальный выбор для тех, кто ценит возвращение практичных вещей, адаптированных под актуальные эстетические запросы.

Ответы на популярные вопросы о юбках-карго

С какой обувью лучше всего сочетать юбку-карго миди?

Для создания современного образа лучше всего подойдут босоножки на плоском ходу с тонкими ремешками, мюли или лаконичные кеды. Если нужно добавить роста, выбирайте обувь на массивной подошве, которая поддержит утилитарный стиль изделия.

Подходит ли юбка-карго для офисного дресс-кода?

Да, если выбрать модель в длине миди из качественной ткани (например, шерсти или плотного хлопка) в сдержанной цветовой гамме: хаки, темно-синем или бежевом. В сочетании со строгой рубашкой и лоферами она будет выглядеть уместно в бизнес-среде.

Не полнит ли наличие накладных карманов?

Визуальный эффект зависит от расположения и объема карманов. Чтобы избежать лишнего объема на бедрах, выбирайте модели с плоскими карманами или те, где они расположены ближе к колену. Юбки с вертикальными швами также помогают вытянуть силуэт.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы лето мода весна стиль красота гардероб
Новости Все >
Сейчас читают
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Садоводство, цветоводство
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Популярное
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой

Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но нюанс.

Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.