Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Малышева

Больше не провинциально: эта деталь сделает любой образ летом 2026 трендовым за секунду

Моя семья » Красота и стиль

Летний сезон 2026 года возвращает в наш гардероб аксессуары, которые долгое время считались исключительно функциональными. Если вы стремитесь защитить кожу от солнца и при этом выглядеть актуально, одних косметических средств будет недостаточно. Дизайнеры ведущих модных домов, вдохновившись архивными коллекциями, сделали ставку на разнообразие форм и материалов, превратив головные уборы в ключевой элемент образа.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тенденции весна-лето 2026 демонстрируют удивительную гибкость: привычные панамы соседствуют с элегантными широкополыми шляпами, а классические платки обретают новую жизнь в качестве бандан. Это идеальное время, чтобы интегрировать в свой стиль вещи, которые подчеркнут вашу индивидуальность и добавят завершенности любому ансамблю, будь то городская прогулка или отдых на побережье.

Модные панамы лето-2026

Панама в этом сезоне окончательно избавилась от имиджа исключительно пляжного аксессуара. В коллекциях таких брендов, как Celine и Loewe, представлены модели из самого разного текстиля: от классического денима и технологичного нейлона до эффектных лакированных вариантов. Яркие принты и насыщенные оттенки позволяют сделать панаму центральным акцентом, который легко сочетается с брюками карго и объемными футболками.

Главная сила современной панамы заключается в ее способности снижать градус строгости. Модные эксперты предлагают носить ее даже с классическими рубашками и деловыми костюмами, создавая эклектичные и запоминающиеся образы. Этот тренд — прямой наследник эстетики 90-х, адаптированный под современные требования комфорта и универсальности.

"Панама сегодня — это универсальный инструмент стилизации. Она убирает лишнюю серьезность и добавляет образу нужную легкость, что особенно ценно в условиях жаркого города", — рассказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Модные соломенные шляпы

Соломенные шляпы остаются на пике популярности второе лето подряд. В 2026 году они перестают быть атрибутом только отпускного гардероба. Ralph Lauren и Polo Ralph Lauren предлагают использовать их для создания романтичного настроения в городской среде. Плетение может варьироваться от грубого деревенского до тончайшего, имитирующего ткань, а формы — от лаконичных канотье до мягких панам.

Такая модель идеально дополняет весенние тренды 2026 года, привнося в образ нотку южного побережья. Соломенная шляпа не просто защищает от ультрафиолета, но и работает как стилеобразующий элемент, превращая обычное платье в наряд для киноэкрана.

Тип шляпы С чем сочетать
Соломенная панама Льняные шорты, сандалии
Широкополая шляпа Шелковое платье-макси
Классическая федора Брюки со стрелками, жилет

Модные платки и косынки

Платок — один из самых функциональных аксессуаров лета-2026. Бренды Giambattista Valli и Zimmermann продемонстрировали, что один и тот же шелковый квадрат может полностью менять имидж в зависимости от способа фиксации. Повязанный как бандана, он отсылает к спортивному стилю, а классический узел под подбородком создает элегантное ретро-настроение. Это отличный выбор для тех, кто ищет замену привычным брюкам со стременами в плане создания винтажных образов.

"Платки не требуют сложных схем. В этом сезоне мы видим возвращение к простоте: достаточно пары движений, чтобы аксессуар заиграл в контексте повседневного образа или вечернего выхода", — отметил в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Спортивный шик: модные кепки

Возвращение скейтерской эстетики заставило модных дизайнеров вновь обратить внимание на бейсболки. Сегодня кепка — это не только элемент спортивной формы, но и дополнение к вполне женственным нарядам. Balenciaga интегрирует их в повседневные городские луки, доказывая, что кепка придает образу необходимую долю непринужденности.

Чтобы кепка выглядела гармонично, важно правильно подобрать сопутствующие детали. Например, сочетание бейсболки с черным кружевным платьем может стать смелым экспериментом, который моментально выделит вас из толпы. Главное — сохранять баланс между спортом и вечерним шиком.

Шляпы с широкими полями

Когда требуется создать по-настоящему выразительный акцент, на помощь приходят широкополые шляпы. Модели от Jacquemus и Ralph Lauren задают тон всему ансамблю, делая его продуманным и статусным. Это выбор для тех, кто ценит кинематографичность в одежде: днем такая шляпа носится с легким сарафаном, а вечером дополняет роскошные модные босоножки на тонких ремешках.

"Головные уборы с широкими полями в этом сезоне перестают быть второстепенной деталью. Они формируют ансамбль и помогают играть с самоощущением, создавая законченный визуальный ряд", — объяснила в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о головных уборах

Как подобрать панаму к официальному костюму?

Выбирайте однотонную модель из плотного текстиля или кожи без кричащих логотипов. Это позволит сохранить баланс между деловым стилем и современным трендом на расслабленность.

С чем носить широкополую соломенную шляпу в городе?

Она отлично смотрится с платьями миди из натуральных тканей, широкими льняными брюками и лаконичными топами.

Актуальны ли платки в качестве бандан?

Да, это один из главных трендов сезона весна-лето 2026. Такой способ ношения платка идеально подходит к джинсам и кроп-топам.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы лето мода стиль весна одежда красота гардероб
Новости Все >
Эрдоган вспомнил о Нагорном Карабахе как примере для будущего вторжения в Израиль
Эндокринолог Диана Генварская: смена обстановки не помогает восстановиться от усталости и стресса
Тамбовская область получит 107 миллионов рублей на цифровизацию медицинских систем
Аналитик Деревягин предложил отменить согласие родителей на труд детей в школах
Ловушка на асфальте: чем опасна путаница между белой и желтой разметкой
Космический кипятильник: как удары метеоритов превращали камни в колыбель жизни
Короткий поводок ГИБДД: как меняются правила вождения после 60 лет
Тайник под мантией: ученые раскрыли загадку несовпадения возраста земной коры
Питбайки без правил с самого старта: как игрушка превратилась в проблему на дорогах
Смартфон-убийца: почему российские водители массово игнорируют ПДД вне зоны камер
Сейчас читают
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Новости спорта
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Невидимка среди льдов: исследователи случайно наткнулись на новый остров в Антарктике
Открытия
Невидимка среди льдов: исследователи случайно наткнулись на новый остров в Антарктике
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Популярное
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой

Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но нюанс.

Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Последние материалы
Эрдоган вспомнил о Нагорном Карабахе как примере для будущего вторжения в Израиль
Никто не заставит вас переплачивать: лучшие предложения по отдыху на Черном море
Больше, чем просто мышца: как диафрагмальная гимнастика меняет внутреннее здоровье
Грецкие орехи едят неправильно почти все: скрытая причина, которая портит их пользу
Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив
Раньше это сходило с рук — теперь за такое могут выдворить из России: новый закон удивил
Эндокринолог Диана Генварская: смена обстановки не помогает восстановиться от усталости и стресса
Тамбовская область получит 107 миллионов рублей на цифровизацию медицинских систем
Мелкие и крупные собаки стареют по разным правилам: одинаковый возраст превращается в разные судьбы
Гастрономическая эстетика за копейки: экспресс-рецепт сочного плова с курицей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.