Мир сошел с ума? 20-летние модели грабят бабушкины сундуки ради этой уродливой, но модной пары

Мир моды в 2026 году совершил неожиданный поворот в сторону радикального комфорта. На смену шпилькам и узким носкам пришли так называемые "бабушкины сандалии". То, что еще недавно считалось исключительно прерогативой старшего поколения, сегодня стало объектом желания для двадцатилетних моделей и главных лиц стритстайла. Тренд доказывает: современная женщина больше не готова жертвовать здоровьем ног ради сомнительных эстетических стандартов.

Фото: Pravda.ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светлые плетеные сандалии

Феномен популярности этой обуви кроется в её демонстративной практичности. В эпоху, когда инвестиции в гардероб становятся осознанным выбором, "бабушкины сандалии" выступают идеальным вложением. Они гармонично вписываются в концепцию "дедушкиного стиля" (grandpa core), где во главе угла стоят долговечность и удобство. Известные бренды переосмыслили винтажные силуэты, сохранив надежную фиксацию стопы и добавив премиальные материалы.

Откуда взялись бабушкины сандалии

Дизайн этой обуви уходит корнями в эстетику 1920-1950-х годов. Характерные черты — открытые пальцы, массивные подошвы и широкие ремешки, обеспечивающие устойчивость. Современная мода избавила эти модели от излишнего декора, сделав линии более "чистыми" и минималистичными. Это позволяет легко интегрировать их в весеннюю капсулу 2026 года, не перегружая визуальный ряд.

"Сегодняшний тренд на удобство — это логичное продолжение запроса на аутентичность. Мы видим, как классические фасоны адаптируются под ритм большого города", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

В отличие от мимолетных новинок, такие сандалии ориентированы на длительное ношение. Их выбирают те, кто ценит классические силуэты и необычные фактуры, способные придать образу индивидуальность без лишнего пафоса. Энн Хэтэуэй и Кендалл Дженнер уже активно демонстрируют, как эта "антимодная" обувь становится символом высокого статуса и продвинутого вкуса.

Почему комфорт победил высокий каблук

Основная причина триумфа "бабушкиных сандалий" — глобальный отказ от неудобной одежды. Это движение перекликается с популярностью массивных кроссовок, но предлагает более элегантную альтернативу для теплого времени года. Максимальный комфорт при передвижении пешком стал главным требованием к современной моде. Теперь базовый гардероб невозможно представить без пары на плоском ходу.

Особенность Преимущество Широкие ремешки Надежная фиксация и отсутствие мозолей Анатомическая подошва Поддержка стопы при длительной ходьбе Минимализм в деталях Легкая сочетаемость с любым стилем

Для многих женщин переход на подобную обувь стал способом выразить свою независимость от устаревших дресс-кодов. Сочетание такой пары с актуальными вещами, например, когда в образе присутствует укороченный жакет, создает динамичный и современный лук, подходящий как для офиса, так и для прогулки.

"Важно понимать, что комфортная обувь — это не отказ от стиля, а его эволюция. Мы учимся сочетать практичность с эстетикой", — объяснила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Как сочетать удобную обувь с модными образами

Главный секрет успеха "бабушкиных сандалий" — в игре контрастов. Чтобы образ не выглядел слишком старомодным, их стоит сочетать с современными элементами одежды. Например, для повседневного выхода идеально подойдут широкие брюки свободного кроя и лаконичные летние рубашки. Это создает расслабленный, но при этом собранный облик.

Для более женственных выходов сандалии можно комбинировать с платьями миди или макси. Это "разрушает" излишнюю романтичность наряда, добавляя ему маскулинности и современности. Смелые модницы используют французский прием: носят открытую обувь с тонкими красивыми носками в прохладную погоду, что подчеркивает осознанный подход к советам стилиста по созданию многослойности.

"При выборе такой обуви ориентируйтесь на качество кожи и лаконичность фурнитуры. Чем проще модель, тем дороже она смотрится в общем ансамбле", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.

Самые актуальные модели сезона

На пике популярности в 2026 году находятся три основных фасона. Во-первых, это "рыбацкие" сандалии — модели с множеством переплетенных кожаных ремешков, которые выглядят несколько грубовато, но отлично держат форму. Во-вторых, сандалии на низкой платформе, позволяющие добавить роста без лишней нагрузки на позвоночник. Наконец, мюли с открытой пяткой остаются фаворитом из-за удобства надевания.

Такая обувь легко вписывается в базовые вещи любого гардероба. Благодаря своей универсальности, они могут дополнить как строгий костюм, так и расслабленное платье с запахом. Главное — помнить, что в 2026 году мода работает на вас, а не вы на моду.

Ответы на популярные вопросы

С какой одеждой лучше всего сочетать такую обувь?

Они идеально смотрятся с вещами оверсайз, джинсами прямого кроя, льняными брюками и летящими платьями. Контраст между грубой обувью и нежной тканью платья — один из самых модных приемов сезона.

Подходят ли они для офисного дресс-кода?

Да, если выбрать модель из качественной гладкой кожи в нейтральных оттенках (черный, бежевый, шоколадный) и сочетать её с классическими брюками или юбкой чуть ниже колена.

Не выглядят ли они слишком громоздко на худых ногах?

Напротив, массивные ремешки могут подчеркнуть изящество щиколоток. Чтобы сбалансировать образ, можно добавить объем в верхней части тела, например, надеть свободный блейзер.

