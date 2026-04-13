Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Малышева

От подиумов до масс-маркета за неделю: эти джинсы стали авантюрой года, которую хотят все

Моя семья » Красота и стиль

Мир моды в 2026 году преподносит сюрприз: на смену привычному оверсайзу приходят брюки-"кексы" (Cupcake pants). Эта модель обещает стать главным хитом сезона, объединяя в себе скульптурность высокой моды и повседневную практичность. Необычный фасон уже начал появляться в коллекциях популярных брендов, подтверждая, что объемные формы снова на пике популярности.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свое аппетитное название модель получила вовсе не из-за принтов, а благодаря уникальному крою. Визуально штанина напоминает основание кекса, а пышная оборка на талии — объемную глазурь или слой крема. Такой подход позволяет подчеркнуть силуэт, создавая акцент на талии и при этом сохраняя свободу движений.

Что такое брюки-"кексы"

Брюки-"кексы" — это не просто новый фасон, а эволюция визуальных трендов. Основная конструктивная особенность модели заключается в наличии пеплума — пришитой к поясу широкой оборки или мини-юбки. По мнению модных аналитиков, это прямое следствие возвращения эстетики прошлых десятилетий, когда объем в одежде использовался для коррекции фигуры.

"Брюки-кексы идеально вписываются в современные реалии, где ценится умение сочетать подиумный шик с комфортом. Это отличный способ освежить гардероб, не прибегая к радикальным мерам", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Сегодня тренд перестал быть достоянием только недель моды. Благодаря массовому рынку, включая такие сети как H&M, брюки с баской стали доступны широкой аудитории. Особенно актуально они смотрятся в исполнении из грубого хлопка или когда деним триумфально возвращается в новых, архитектурных формах.

Возвращение баски: от Диора до современности

История этого элемента кроя уходит корнями в 1950-е годы. Кристиан Диор использовал баску (пеплум), чтобы создать легендарный силуэт New Look, акцентируя внимание на женственных формах. В 2026 году мы наблюдаем переосмысление этого приема: теперь объем переместился с жакетов и платьев непосредственно на поясную одежду.

Современные версии "кексов" более практичны. Они сочетают в себе элементы классики и базовые вещи, что позволяет использовать их не только для торжественных выходов, но и в повседневном стиле. Дизайнеры предлагают варианты из костюмной ткани, льна и даже кожи, играя с фактурами.

Характеристика Описание эффекта
Акцент на талии Визуально сужает пояс благодаря контрасту с объемом баски.
Динамика при ходьбе Оборка создает эффектное движение, придавая образу элегантность.
Универсальность Подходят как для строгого офисного стиля, так и для вечерних образов.

"При выборе таких брюк важно обращать внимание на плотность ткани. Баска должна держать форму, а не провисать, иначе теряется весь смысл "кондитерского" силуэта", — отметила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Как правильно носить брюки с баской в 2026 году

Главный секрет успеха при составлении образа с брюками-"кексами" — это баланс пропорций. Поскольку нижняя часть комплекта уже обладает значительным объемом и сложной геометрией, верх должен быть максимально лаконичным. Это поможет избежать перегруженности образа и сохранит фокус на главной детали.

Идеальным дополнением станет облегающее боди, простая белая футболка или водолазка. Важно, чтобы верх был заправлен внутрь: любая одежда навыпуск скроет главную изюминку — поясную оборку. Для тех, кто любит эксперименты, можно добавить яркие аксессуары или обувь контрастного цвета, например, красные туфли в стиле "современного перехода".

"Этот тренд позволяет проявить индивидуальность. Главное — помнить о чистоте линий. Брюки-кексы сами по себе являются заявлением, поэтому не стоит перегружать лицо сложным макияжем", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru визажист Анастасия Коршунова.

Советы по подбору гардероба

При покупке "кексов" во всех цветах, как советуют модные критики, стоит начать с базовых оттенков: черного, бежевого или серого. Это позволит легче интегрировать новинку в существующий бюджетный гардероб. Ткань должна быть достаточно плотной, чтобы складки пеплума выглядели структурно, а не небрежно.

Не стоит бояться джинсовых версий. В 2026 году модные решения из денима включают самые смелые формы. Брюки с баской из денима отлично сочетаются с кедами и лоферами, создавая расслабленный, но при этом продуманный городской образ.

Ответы на популярные вопросы о брюках-кексах

Кому подходят брюки-кексы?

Они подходят большинству типов фигур, так как баска помогает скрыть небольшой объем в области живота и акцентирует внимание на талии. Однако обладательницам очень широких бедер стоит выбирать модели с менее пышной оборкой.

Можно ли носить их на работу?

Да, если выбрать модель из сдержанной костюмной ткани в нейтральных тонах и сочетать ее со строгой рубашкой, заправленной внутрь.

С какой обувью лучше сочетать Cupcake pants?

Для создания элегантного образа лучше всего подойдут туфли на каблуке или заостренные балетки. Для повседневных выходов хорошим вариантом станут минималистичные кеды.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, визажист Анастасия Коршунова
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода лето стиль весна советы одежда красота гардероб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.