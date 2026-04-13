Дарья Никитина

Эти бьюти-хитрости знали ещё наши бабушки: сегодня за них платят большие деньги

Сегодня бьюти-блогеры советуют тонны средств и сложных техник, но иногда самый действенный способ — самый простой. Наши бабушки знали, как быть ухоженными без хайлайтеров и многоступенчатых рутин. И, что удивительно, многие их лайфхаки снова становятся популярными, доказывая свою эффективность спустя десятилетия.

Девушка ухаживает за собой
Девушка ухаживает за собой

Забытые ритуалы красоты — это не просто ностальгия, а проверенная временем база, которая помогала женщинам выглядеть безупречно в условиях дефицита. В эпоху, когда мода вернулась в прошлое, стоит присмотреться к содержимому бабушкиных косметичек чуть внимательнее. Многие из их секретов сегодня активно используют профессионалы индустрии.

Переосмысление старых методов позволяет построить безупречный внешний вид на основе натуральных компонентов. От ухода за ресницами до "умного" использования декоративной косметики — эти приемы актуальны и в 2025 году.

Макияж для самочувствия и настроения

Когда бабушка чувствовала себя неважно, она не спешила заворачиваться в плед. Вместо этого — к зеркалу: немного туши, капля помады, и вуаля — не только лицо свежее, но и настроение лучше. Красота, оказывается, действительно обладает терапевтическим эффектом, помогая переключить внимание на позитивные аспекты внешности.

Этот подход учит нас осознанному отношению к себе. Макияж становится не маскировкой недостатков, а инструментом психологической поддержки. Даже в самый пасмурный день легкий акцент на лице может стать тем самым стимулом, который поможет собраться и почувствовать уверенность. Сегодня эксперты называют это "дофаминовым макияжем", но суть осталась прежней.

"Макияж — это не только про внешность, но и про внутреннее состояние. Правильно подобранные акценты помогают создать гармоничный образ и поднять тонус", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Как реанимировать засохшую тушь

До появления специальных жидкостей для восстановления косметики пользовались тем, что было под рукой — глазными каплями. Десять капель в тюбик, хорошенько встряхнуть — и тушь как новая. Сегодня этот лайфхак всё ещё актуален, особенно если заменить капли аптечным раствором для линз, который гипоаллергенен и безопасен для слизистой глаза.

Важно помнить, что такой метод подходит для слегка подсохшего продукта, у которого еще не истек срок годности. Если же вы хотите не просто восстановить форму, а улучшить содержание, стоит обратить внимание на уход за ресницами с помощью масел. Это предотвратит их ломкость и сделает взгляд более выразительным даже без использования большого количества декоративной косметики.

Секреты объема губ из эпохи немого кино

Чтобы сделать губы визуально объемнее, бабушки использовали белый карандаш, деликатно обводя контур и акцентируя "лук купидона". Современный аналог этого приема — использование хайлайтера или светлого консилера. Если обвести контур, слегка растушевать его наружу и нанести помаду, эффект "пухлых" губ будет достигнут без болезненных инъекций.

Дополнительно для свежести образа можно использовать современные тренды в нейл-дизайне. Например, маникюр на короткие ногти в нежных оттенках отлично дополнит классический мейкап и подчеркнет ухоженность рук. Это создает законченный и элегантный стиль, характерный для женщин прошлых поколений.

"Создание объема через свет и тень — классика, которая никогда не выйдет из моды. Белый карандаш или консилер работают как естественный фильтр, подсвечивая нужные зоны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Натуральные масла: основа питания кожи

Когда кремы были проще по составу, в них добавляли натуральные масла. Кокосовое, ши и аргановое активно применяли для тела и рук, обеспечивая глубокое питание. Миндальное, абрикосовое и кунжутное масла считались идеальными для лица. Эти компоненты не утратили своей актуальности и сегодня: они эффективно питают, увлажняют и защищают кожу от агрессивной внешней среды.

Тип масла Основное действие
Касторовое Укрепление ресниц и бровей
Миндальное Смягчение кожи лица
Абрикосовое Повышение эластичности и тонуса

Масла также использовались для поддержания здоровья волос. Если же домашние средства не справляются с серьезными проблемами, современная медицина предлагает восстановление волос с помощью мезотерапии. Однако регулярное применение масляных масок помогает поддерживать блеск и силу локонов без радикальных мер.

Ванна с солью и огуречные компрессы

Простая морская соль превращает обычное купание в настоящий СПА-ритуал. Она отлично смягчает сухую кожу, снимает микровоспаления и помогает уменьшить мышечную усталость. Этот метод релаксации сегодня признан экспертами как один из самых доступных способов восстановить силы. Современный домашний спа часто включает ароматерапию и использование соли как базы для скрабов.

Холодные дольки огурца — это тоже не миф из кино, а реально работающий компресс. Огуречный сок снимает отечность, увлажняет и мягко осветляет нежную кожу вокруг глаз. В сочетании с правильной прической, например, если выбрана стрижка бабочка, создающая объем, такой уход помогает выглядеть отдохнувшей даже после бессонной ночи.

"Натуральные ингредиенты, такие как огурец или соль, богаты минералами и влагой. Это простая, но эффективная база для поддержания свежести лица в домашних условиях", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о забытых секретах красоты

Можно ли использовать касторовое масло для лица ежедневно?

Касторовое масло достаточно тяжелое, поэтому его лучше использовать локально для ресниц и бровей. Для лица предпочтительнее более легкие варианты, такие как миндальное или персиковое масло, чтобы не забивать поры.

Как быстро убрать отеки под глазами утром?

Помимо огуречных кружочков, отлично работают охлажденные металлические ложки или кубики льда с отваром ромашки. Это сужает сосуды и быстро приводит кожу в тонус.

Безопасно ли разбавлять тушь каплями для глаз?

Да, если капли увлажняющие и без антибиотиков в составе. Однако помните, что после разбавления тушь нужно использовать быстрее, так как нарушается её консервирующая среда.

Экспертная проверка: эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Дарья Никитина
Дарья Никитина — эксперт по уходовой косметике, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Мир. Новости мира
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Наука и техника
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
