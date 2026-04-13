Легинсы вернулись из 2010-х, пережив насмешки: теперь их больше не носят с футболками и балетками

Легинсы снова в центре внимания — но уже не как элемент спортивного гардероба, а как полноценная часть продуманного образа. В новом модном цикле они меняют статус, форму и правила стилизации, становясь одним из ключевых символов актуальной эстетики. Разбираемся, почему это произошло и как носить их сегодня.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в красный лосинах и топике

Почему легинсы снова актуальны

Камбэк этого предмета гардероба напрямую связан с глобальной трансформацией визуальных кодов. Долгое время мода была одержима гипертрофированным объемом: оверсайз-пальто, безразмерные джинсы и громоздкая многослойность доминировали на улицах. Однако к середине 2020-х наметился отчетливый разворот в сторону более чистых силуэтов. Дизайнеры возвращаются к формам, которые деликатно обозначают контуры тела.

"Легинсы сегодня — это про новую дистанцию между спортом и высокой модой. Мы видим, как качественный трикотаж и плотные ткани позволяют создавать образы, которые выглядят дорого и статусно, сохраняя при этом абсолютную свободу движений", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Другой важный фактор — окончательное размытие границ между домашней, спортивной и повседневной одеждой. После глобальных изменений в образе жизни общества запрос на комфорт стал базовым требованием. Люди привыкли к мягкости и эластичности, но теперь они хотят, чтобы эти качества сопровождались безупречной эстетикой. Легинсы оказались в центре этого тренда: они так же функциональны, как спортивные тайтсы, но выглядят уместно в городской среде.

С чем носить легинсы в 2026 году

Если в 2010-х их традиционно сочетали с длинными трикотажными футболками и балетками, то сегодня такая комбинация считается безнадежно устаревшей. Современная стилистика строится на игре контрастов и выверенной архитектуре наряда. Важно соблюдать баланс между облегающим низом и более структурированным, объемным верхом.

С чем сочетать Ожидаемый эффект Оверсайз-пиджак Деловой шик и визуальная коррекция фигуры Юбка или шорты сверху Актуальная подиумная многослойность Пальто в пол и рубашка Лаконичный минимализм в духе тихой роскоши

Одним из самых модных приемов стало использование моделей со штрипками в паре с обувью на каблуке или классическими лоферами. Это не только отсылка к ретро-эстетике, но и способ визуально удлинить ноги. Для завершения образа можно добавить акцентный макияж, который подчеркнет современность выбранного стиля.

Примеры с мировых подиумов

Последние недели моды наглядно продемонстрировали, что легинсы могут быть частью по-настоящему изысканных комплектов. Новинки от ведущих домов моды показывают, как этот элемент гардероба адаптируется под разные задачи. На подиумах мы видим сочетания с прозрачными платьями, тяжелыми кожаными куртками и даже классическими корсетами.

"Интересно наблюдать, как легинсы дополняют винтажные аксессуары. Тяжелые броши или крупные цепи создают тот самый необходимый контраст между современным спортивным стилем и классикой", — отметила в беседе с Pravda. Ru историк моды Вера Ермакова.

Стритстайл Копенгагена и Парижа подтверждает: в моде укороченные модели и варианты с небольшим клешем от колена. Чтобы образ выглядел законченным, важно уделить внимание деталям: аккуратно уложенные объемные волосы и качественные аксессуары переведут лук из разряда домашнего в категорию high fashion.

Готовые стильные решения

Для тех, кто готов экспериментировать, стилисты предлагают несколько проверенных формул. Минималистичный вариант — черные плотные легинсы, базовая белая футболка и накинутый на плечи кашемировый свитер. В таком виде уместно пойти на деловой завтрак или прогулку по городу. Для более строгого выхода замените свитер на структурированный жакет.

"При выборе образа с легинсами важно помнить о целостности. Вечерний вариант с кружевным топом и ветровкой требует безупречного состояния кожи и легкого сияния, которого можно добиться, используя энзимный пилинг перед выходом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Не забывайте и об аромате. К современному технологичному образу идеально подходят молекулярные парфюмы, которые создают тонкий, едва уловимый шлейф чистоты, идеально дополняющий эстетику "собраного" спортивного стиля.

Ответы на популярные вопросы о легинсах

Как выбрать легинсы, которые не выглядят как спортивные штаны?

Выбирайте модели из плотных тканей (джерси, нейлон с высоким содержанием эластана) с высокой посадкой и широким поясом. Избегайте слишком ярких неоновых вставок и сетчатых панелей, если планируете носить их в городе, а не в спортзале.

С какой обувью легинсы сочетаются лучше всего в этом сезоне?

В тренде контрасты: либо грубые ботинки на массивной подошве, либо элегантные остроносые туфли. Модели со штрипками лучше всего смотрятся с лодочками или слингбэками, где резинка натягивается поверх подошвы обуви.

Можно ли носить легинсы женщинам после 40 лет?

Разумеется. Главное — выбирать качественные материалы и сочетать их с удлиненным верхом: свободными рубашками, жакетами или пальто. Добавьте винтажные украшения, чтобы сделать образ более статусным и сложным.

