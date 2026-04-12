Косметолог-эстетист Татьяна Громова рекомендует серо-коричневый оттенок волос на 2026 год

Мир волос вновь на пороге перемен: в 2026 году мода на окрашивание предлагает интересные комбинации теплых и холодных оттенков. От серо-коричневых до бежевых, разнообразие темных и светлых цветов не оставляет равнодушными ни профессионалов, ни модниц. Однако следуя новым тенденциям, важно учесть, что каждый выбранный оттенок играет свою роль в создании свежего и здорового образа.

Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ серо-каштановые волосы

Классический серо-коричневый

Этот оттенок, известный как "коричневый грибов", стал особенно популярным благодаря своему холодному серо-коричневому базовому тону. Он великолепно подчеркивает голубизну глаз, как продемонстрировала знаменитость Лиза, при этом придавая волосам "дымный" вид. Холодные подтоновые нотки фиолетового и зеленого делают этот цвет идеальным выбором для современных женщин.

"Классический серо-коричневый оттенок является универсальным вариантом для любого типа кожи, подчеркивая естественную красоту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Темный серо-коричневый

Темные каштановые цвета, такие как "эспрессо" и "черный шоколад", обретут новый облик в серых тонах. Этот насыщенный оттенок с теплым подтоном идеально подойдет тем, кто хочет экспериментировать, не теряя глубины цвета. Для девушек с уже темными волосами стоит попробовать глубокий цвет через специальные gloss-продукты, которые помогут достичь желаемого эффекта.

"Темные оттенки придают волосам удивительный объем и насыщенность, что делает их популярным выбором в этом году", — заметил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Многомерный серо-коричневый

Когда дело доходит до необычного, многомерные оттенки серо-коричневого могут сделать ваши волосы поистине уникальными. Эта техника предполагает добавление сдержанных акцентов на основе классического цвета, придавая волосам объем и динамику. Как можно заметить на примере Ана де Армас, многослойность при отсутствии резких переходов в цветах идеально освежает образ.

С отливом

Добавление светлых прядей к серо-коричневым волосам становится актуальным трендом. Мелирование, выполненное по всей поверхности волос, привносит дополнительные размеры и текстуры, которые оживляют общий вид. Этот метод также помогает уменьшить пигментацию волос, что позволяет избежать сероватых оттенков.

Светло-коричневый серо-коричневый

Этот пастельный оттенок стал идеальным компромиссом между теплым и холодным цветом. Светло-коричневый серо-коричневый отлично сочетается с более теплыми тонами, добавляя в образ немного свежести. Бежево-коричневая основа обеспечивает желаемую гармонию, благодаря чему волосы выглядят естественно и аккуратно.

"Для сохранения яркости светло-коричневых оттенков стоит периодически использовать фиолетовый шампунь для нейтрализации желтизны", — сказал в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за волосами Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о цветах волос

Как выбрать свой идеальный оттенок волос?

Важно учитывать тип внешности и цвет кожи. Лучше всего выбрать несколько оттенков и проконсультироваться с профессионалом.

Как ухаживать за окрашенными волосами?

Рекомендуется использовать специализированные шампуни и кондиционеры, а также избегать частой термообработки.

Можно ли самостоятельно красить волосы в серо-коричневые оттенки?

Хотя это возможно, настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту, чтобы избежать нежелательных тонов.

Как долго держится серо-коричневый цвет на волосах?

Срок службы цвета зависит от качества краски и ухода за волосами, но обычно это 4-6 недель.