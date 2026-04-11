Вера Ермакова

Секрет выразительного взгляда: какие формы очков станут хитом весной и летом 2026

Солнцезащитные очки в сезоне весна-лето 2026 окончательно закрепили за собой статус главного аксессуара, способного моментально трансформировать облик. Дизайнеры отошли от мимолетного хайпа, сделав ставку на инвестиции в гардероб и формы, которые подчеркивают индивидуальность, а не просто следуют логомании.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модный образ с солнцезащитными очками и кожаной курткой

Сегодня выбор оправы — это не только вопрос защиты от ультрафиолета, но и важный этап создания безупречного внешнего вида. В новом сезоне мы наблюдаем гармоничный синтез ностальгии по 90-м и футуристических экспериментов с цветом, что позволяет легко интегрировать новинки в любой стиль.

Овальные формы в духе минимализма

Элегантные овальные очки с их интеллектуальным подтекстом возвращают нас к эстетике Кэролин Бессетт-Кеннеди. Этот фасон идеально ложится в концепцию тихой роскоши, которая продолжает доминировать на мировых подиумах. Лаконичность линий позволяет носить их как со строгими костюмами, так и с расслабленным денимом.

"Овальная оправа — это база, которая работает на омоложение образа. Она смягчает черты лица и отлично сочетается с такими трендами, как чашеобразное каре, создавая законченный ретро-лук", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Такие аксессуары становятся идеальным дополнением к капсульному гардеробу, где каждая вещь должна быть функциональной и взаимозаменяемой. Овальные линзы средней величины подходят практически любому типу лица, визуально вытягивая его и добавляя образу аристократичности.

Оверсайз и ретро-оправы

Крупные оправы, закрывающие значительную часть лица, снова в моде. Будь то классические "бабочки" или массивные квадраты, они создают ореол загадочности и защищенности. В 2026 году дизайнеры рекомендуют сочетать такие аксессуары с максимально простыми силуэтами, чтобы избежать перегруженности образа.

Тип оправы Кому подходит
Квадратный оверсайз Лицам круглой и овальной формы
Круглые ретро-очки Обладателям квадратного подбородка

Важно помнить, что крупные очки требуют ухоженной кожи и аккуратной прически. Часто многослойные стрижки помогают создать необходимый объем волос, который сбалансирует массивный аксессуар, не позволяя ему "захватить" всё лицо.

Кошачий глаз: вечная женственность

Форма "кошачий глаз" остается символом соблазна. В 2026 году она становится более вытянутой и графичной. Эта модель незаменима для тех, кто хочет добавить акцент в минималистичный лук или подчеркнуть скулы. Она гармонично смотрится с классическими вещами, например, когда вы выбираете серые джинсы и белую рубашку.

"Дизайн аксессуаров в 2026 году — это про уверенность. Правильно подобранный 'кошачий глаз' может изменить лицо сильнее, чем профессиональный макияж", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.

Для более дерзкого образа выбирайте оправы с контрастными углами или ярким принтом, а для офисных будней подойдут варианты в черепаховом корпусе или глубоком черном цвете. Такая форма визуально "приподнимает" лицо, создавая естественный лифтинг-эффект.

Металлическая оправа и библиотечный шик

Тонкий металл — золото, серебро или медь — воплощает эстетику "библиотечного шика". Это выбор интеллектуалов и поклонников минимализма. Такие очки практически невесомы и идеально вписываются в деловой дресс-код. Особенно эффектно они смотрятся в сочетании с летней классикой, заменяя привычные укороченные блейзеры.

Этот стиль подчеркивает хрупкость и утонченность. Тонкие дужки и прозрачные или едва тонированные линзы позволяют не скрывать глаза, сохраняя контакт с собеседником. Очки в металле — это долгосрочная база, которая не выйдет из моды через сезон.

Тонированные линзы и цветотерапия

Цветные линзы — зеленые, голубые, розовые — работают как фильтр, меняющий восприятие реальности и вашего образа. Голубые оттенки придают лицу свежесть, словно вы только что вернулись из отпуска, а теплые оранжевые добавляют энергии. Это самый простой способ освежить имидж без радикальных перемен.

"Аксессуарный ряд сегодня диктует свои правила: одна деталь способна собрать образ. Цветные линзы — это инструмент самовыражения, который не требует сложной стилизации", — отметила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Для тех, кто опасается ярких экспериментов, дизайнеры предлагают градиентные переходы: от плотного цвета сверху к прозрачному основанию. Это позволяет использовать аксессуар даже в помещении, создавая стильный акцент без лишнего драматизма.

Ответы на популярные вопросы о модных очках

Как выбрать очки, если я ношу серые джинсы и базовые футболки?

Для базового гардероба лучше всего подойдут геометрические формы в тонкой металлической оправе или классические овальные модели. Они не перетягивают на себя внимание, но делают повседневный образ более структурированным.

Какие линзы лучше защищают от солнца в 2026 году?

Мода модой, но защита глаз приоритетна. Выбирайте линзы с маркировкой UV400. Даже светлые тонированные варианты могут иметь высокую степень защиты, если выполнены из качественных современных материалов.

Могут ли очки заменить макияж в жару?

Да, крупные оправы типа "оверсайз" или модели с цветными линзами отлично скрывают отсутствие косметики. Модные очки 2026 созданы для того, чтобы подчеркивать естественную красоту и скрывать следы усталости.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, fashion-блогер Яна Климова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль красота
Правила ГИБДД 2026: порядок проведения осмотра и досмотра транспортного средства
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету
