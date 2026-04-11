Вера Ермакова

Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии

Современная мода в 2026 году совершила неожиданный виток: вещи, которые еще пару десятилетий назад считались пыльным пережитком советской эпохи, сегодня вновь штурмуют подиумы и гардеробы жительниц мегаполисов. Женщины старше 30 лет все чаще находят вдохновение в старых семейных альбомах, обнаруживая, что эстетика их мам и бабушек стала ключом к созданию по-настоящему индивидуального стиля.

Крупные винтажные украшения

Причина этого ренессанса кроется в глобальном поиске аутентичности. В мире, перенасыщенном быстрыми трендами, искусство стиля начинает опираться на исторический фундамент. Советские элементы гардероба — это не просто ностальгия, а переосмысление практичности и строгих форм, которые идеально дополняют современные серые джинсы или офисные сеты.

Переход к винтажным деталям позволяет уйти от массового "оверсайза" в сторону более сложных и характерных образов. Сегодня в тренде не копирование прошлого, а интеграция отдельных знаковых предметов — от меховых шапок до рабочих олимпиек — в актуальную городскую среду.

Верхняя одежда и аксессуары: от каракуля до кепи

Одним из самых ярких камбэков 2026 года стали меховые головные уборы. Знаменитые "пирожки" из каракуля и высокие формовки больше не ассоциируются исключительно с партийными деятелями. Сегодня их сочетают с кашемировыми пальто и даже технологичными пуховиками, создавая игру фактур. Кожаные кепи, напоминающие те, что носила советская молодежь в 70-х, также вернули свои позиции, став отличным дополнением к весенней капсуле.

Пальто с аккуратными меховыми воротниками — еще один тренд, вытесняющий бесформенные куртки. Дизайнеры делают ставку на приталенные силуэты и длину миди. Такие вещи выглядят намного статуснее и долговечнее нейлоновых альтернатив, возвращая в моду понятие "инвестиция в гардероб".

"Меховые акценты и четкие формы головных уборов из прошлого добавляют образу архитектурности, которой часто не хватает современному минимализму", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Новая женственность: фартуки, банты и юбки

Ироничное использование фартука поверх платья-рубашки или классических брюк стало настоящим откровением сезона. Это отсылка одновременно к школьной форме и домашнему быту, которая в современной интерпретации выглядит как смелый арт-объект. Блузы с крупными бантами на шее также переживают второе рождение, помогая разбавить строгость деловых костюмов.

Юбки с акцентом на талии и длиной чуть ниже колена — прямая цитата из 50-х и 60-х годов. Сегодня их дополняют необычным кроем, превращая в настоящие архитектурные юбки, которые меняют силуэт и делают его более графичным. Это идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть фигуру, не жертвуя при этом комфортом.

Вещь из СССР Современная стилизация
Каракулевая шапка С длинным пальто Max Mara style или дубленкой
Рабочая олимпийка С шелковой юбкой-миди или классическими брюками
Трикотажный жилет На голое тело или поверх оверсайз рубашки

Трикотаж и домашний уют в городском ритме

Вязаные мужские свитеры с меланжевым эффектом и "дедушкины" кардиганы стали базой для холодного времени года. Если раньше такая одежда предназначалась для дачи или дома, то теперь это полноценный элемент городского стиля. Их носят с шелковыми платьями-комбинациями или кожаными легинсами, создавая контраст между грубой вязкой и нежными тканями.

Особого внимания заслуживают трикотажные жилеты, которые в советское время были обязательной частью школьной программы. Сейчас это ключевой элемент для многослойных образов. Кроме того, в моду вернулись брюки со стременами (так называемые фузо), которые идеально сочетаются с удлиненными свитерами и оверсайз-пиджаками.

"Трикотаж в советском стиле подкупает своей тактильностью и ощущением "защищенности". Это уют, который мы адаптировали под динамичный темп жизни", — отметил в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Детали, которые меняют всё: украшения и обувь

Завершают образ аксессуары, которые когда-то лежали в шкатулках каждой женщины. Массивные клипсы, жемчужные нити и броши снова актуальны. Важно не переборщить: современный стиль предполагает сочетание одной винтажной детали с максимально лаконичными вещами. Модные очки в массивной оправе дополнят этот ретро-шик, делая лицо более выразительным.

В обувном сегменте также наблюдается возврат к истокам. Лаконичные босоножки на устойчивом каблуке и даже резиновые сапоги, дизайн которых отсылает к советским моделям для непогоды, стали предметом интереса модниц. Такая обувь практична и неожиданно эффектно смотрится в рамках современного городского гардероба.

"Использование винтажных украшений — отличный способ добавить образу "ценности" без огромных затрат. Главное — уметь вписать их в современный контекст", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru fashion-байер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о вещах из СССР

Как носить советские вещи, чтобы не выглядеть старомодно?

Главный секрет — в миксе. Не стоит собирать "тотал-лук" из винтажа. Достаточно одной знаковой вещи (например, олимпийки или меховой шапки), дополненной современными базами: актуальными джинсами, кроссовками или минималистичным пальто.

Всем ли подходят меховые шапки-пирожки?

Такой аксессуар требует определенной уверенности и четкости в остальном образе. Он лучше всего смотрится на лицах с выраженными скулами. Если вы сомневаетесь, начните с кожаного кепи или платка, повязанного на манер 60-х.

Где сегодня искать такие аутентичные вещи?

Помимо винтажных магазинов и ресейл-платформ, многие современные бренды выпускают коллекции-реплики, где советская эстетика адаптирована под современные лекала и материалы. Также стоит провести ревизию в гардеробах старших родственников.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова, fashion-байер Яна Климова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
