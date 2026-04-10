Вера Ермакова

Секреты идеального силуэта: как подобрать серые джинсы под любой тип фигуры

Если и есть в модной индустрии вещь, которая каждый сезон демонстрирует чудеса стабильности — то это, несомненно, джинсы. Даже в эпоху глобальных перемен, когда бренды продолжают повышать цены на одежду, а крупные модные Дома делают ставку на классические силуэты и необычные фактуры, деним не теряет своей актуальности. Напротив, мы наблюдаем, как подиумы заполняют самые разные вариации ткани, способные затмить привычные модели прошлых лет.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чтобы не ломать голову над выбором, в этом сезоне эксперты предлагают присмотреться к изделиям в сером цвете. Это фундаментальная база, которая идеально вписывается в капсульный гардероб 2026 года. Серый "низ" обладает уникальной адаптивностью: он одинаково эффектно смотрится и с расслабленными футболками, и с маскулинными пиджаками, и даже формирует гармоничный дуэт, если в образе используются укороченные жакеты в духе современных трендов.

Как выбрать идеальный оттенок серого

Выбор цвета — первичный этап формирования образа. В палитре серого практически нет ограничений. Если вы предпочитаете строгий и глубокий вид, насыщенный графитовый станет отличной альтернативой черному. Для тех, кто ценит традиционную эстетику, "мышиный" серый, стальной или лунный оттенки никогда не подведут, обеспечивая мягкий переход между элементами одежды.

"Серый деним — это чистый холст. Он позволяет экспериментировать с аксессуарами и ярким верхом, не перегружая визуальное восприятие, что особенно важно, когда вы создаете базовый гардероб", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Важно учитывать, что светлые оттенки серого могут визуально добавлять объем, в то время как темные тона стройнят. При выборе ткани ориентируйтесь на плотность: качественный деним должен держать форму, особенно если речь идет о моделях с архитектурным кроем.

Актуальные фасоны и посадка

Среди самых популярных вариантов сезона — широкие и прямые модели, которые обеспечивают максимальный комфорт. Также в топе остаются трендовые буткаты, актуальные "сигареты" и ретро-клеш. Интересно, что мода вновь обращается к архивам: в тренде укороченные модели, которые отлично подчеркивают обувь.

Фасон джинсов Кому подходит
Прямые (Straight) Универсальный вариант для любого типа фигуры.
Широкие (Wide-leg) Идеальны для создания расслабленного силуэта.
Клеш (Flared) Визуально удлиняют ноги и уравновешивают бедра.

Что касается посадки, строгих правил не существует. Если вы поклонница эстетики нулевых, низкая посадка на бедрах по-прежнему актуальна. Однако самой надежной инвестицией остаются джинсы на классической средней посадке — они гарантированно не выйдут из моды через сезон и легко комбинируются с заправленными рубашками.

Искусство стилизации: от офиса до свидания

Стилизовать серый деним можно практически бесконечно. Для создания сдержанного делового комплекта подойдут удлиненные рубашки свободного кроя. Если же вы ищете вариант для неформальной встречи, обратите внимание на базовые вещи вроде лонгсливов или маек в рубчик. Серый цвет "гасит" лишнюю агрессивность образа, делая его благородным.

"В этом сезоне мы видим возвращение к простоте. Серые джинсы в сочетании с качественным трикотажем создают тот самый эффект "тихой роскоши", который так популярен сейчас", — отметила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Не забывайте про аксессуары. С серым денимом идеально сочетается как серебро, подчеркивающее холодный подтон ткани, так и контрастное золото для создания более теплого и вечернего образа.

Бьюти-образ под серый деним

Целостность образа зависит не только от одежды. Серый деним требует ухоженного внешнего вида, так как сам по себе является достаточно нейтральным. Важную роль играет прическа: иногда достаточно добавить объем у корней, чтобы весь наряд заиграл иначе.

"Когда вы выбираете минималистичный стиль в одежде, акцент смещается на детали: состояние кожи, волос и ногтей. Например, пастельный маникюр станет идеальным дополнением к светло-серым джинсам весной", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Для завершения образа можно использовать легкий макияж с акцентом на свежесть кожи. Серый цвет может подчеркнуть бледность, поэтому легкий румянец и увлажненные губы будут весьма кстати.

Ответы на популярные вопросы о серых джинсах

С какими цветами лучше всего сочетать серый деним?

Серый — универсальный нейтрализатор. Он идеально работает с белым, черным, всеми оттенками пастели (особенно мятным и нежно-розовым) и глубоким винным цветом.

Подходят ли серые джинсы для вечернего выхода?

Да, если выбрать модель в темно-графитовом цвете без потертостей и дополнить её шелковым топом, обувью на каблуке и массивными украшениями.

Какая обувь лучше всего подходит к укороченным моделям?

Укороченные джинсы отлично смотрятся с лоферами, классическими кедами или ботильонами, которые плотно облегают щиколотку.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, нейл-эксперт Инна Серова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.