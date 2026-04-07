Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вера Ермакова

Скука уходит в отставку: эти архитектурные юбки меняют силуэт и делают образ весенним арт-объектом

Моя семья » Красота и стиль

Классические юбки-карандаши, привычные рюши и плиссе постепенно уступают место более сложным и архитектурным формам. Весной 2026 года индустрия красоты делает ставку на четкие линии, неожиданные фактуры и выверенные пропорции, которые позволяют освежить привычный гардероб без радикальных перемен.

Молодая женщина в белой рубашке и черной юбке миди
Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина в белой рубашке и черной юбке миди

Сегодня мода диктует отказ от инфантильности в пользу интеллектуальной женственности. Актуальные модели сочетают в себе элементы деконструкции и высокого ремесла, превращая обычный предмет одежды в центральный акцент образа. Чтобы выглядеть современно, достаточно интегрировать в свои весенние модные образы несколько ключевых новинок сезона.

Карандаш с акцентом на талию

Знакомый силуэт в 2026 году обретает новую жизнь благодаря конструктивным деталям. Вместо скучных гладких тканей дизайнеры предлагают использовать эко-кожу или архитектурный деним с контрастными швами и выразительными вытачками. Это позволяет создать жесткий каркас, который идеально держит форму и подчеркивает фигуру.

"В новом сезоне важна не столько сама юбка, сколько то, как она структурирует силуэт. Мы видим возвращение к четким формам, где каждая деталь оправдана функционально", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Такую модель лучше всего сочетать с минималистичными топами или укороченными жакетами. Если вы планируете долгую прогулку, дополните образ обувью на плоском ходу. Практичным выбором станут стильные резиновые сапоги, которые в этом году окончательно перешли из разряда дачной обуви в категорию подиумных аксессуаров.

Воланы нового формата и геометрия

Забудьте о мелких "девичьих" оборочках. В 2026 году воланы становятся крупными, асимметричными и даже агрессивными. Сочетание плотной костюмной ткани со струящимся шифоном создает необходимую динамику при ходьбе. Это отличная альтернатива привычным юбкам-пачкам, которые также возвращаются в гардеробы, но в более сдержанном исполнении.

Модель юбки С чем сочетать в 2026 году
Геометричные воланы Кеды или массивные кроссовки
Плетеная миди Лаконичный жилет или белая футболка
Прозрачное макси Оверсайз-свитшот и ботильоны

Крупные детали требуют спокойного дополнения. Для макияжа лучше выбрать естественные оттенки, подчеркнув лишь ресницы. Кстати, многие сегодня используют касторовое масло для укрепления волосков, чтобы добиться эффекта "кукольного взгляда" без наращивания, что идеально вписывается в тренд на натуральность.

Плетеные текстуры и тактильность

Главный лозунг сезона — тактильность. Тканые узоры, имитация корзины и ажурные вставки делают образ сложным и дорогим. Такие юбки самодостаточны: они не требуют броских украшений или вычурного верха. Важно, чтобы прическа также выглядела ухоженно — любые проблемы с объемом волос могут упростить образ, поэтому стоит уделить внимание свежести укладки.

"Сложные фактуры требуют идеального фона. Гладкая кожа и аккуратные ногти — обязательное условие. Сейчас популярен естественный глянец, которого можно добиться, изучив японский маникюр", — объяснила в интервью Pravda. Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Многослойность с эффектом прозрачности

Комбинация плотных чехлов и органзы создаёт эффект глубины. Длина миди или макси позволяет носить такие вещи даже в офис, если сверху накинуть строгий жакет. В вечернее время такую юбку можно дополнить акцентным макияжем, используя цветную тушь или синие тени, что является пиком моды в этом году.

Для создания завершенного образа не забывайте о деталях. Даже если вы выбрали авангардную юбку, классические элементы вроде брюк со стременами (надетых под прозрачный слой) или элегантных босоножек помогут сбалансировать пропорции.

Трапеция с контрастными линиями

Простой крой трапеции в 2026 году дополняется цветовыми блоками или нестандартно расположенными швами. Это визуально вытягивает силуэт и делает ноги бесконечными. Если вы ищете универсальную обувь под такой фасон, обратите внимание на босоножки с Т-образным ремешком - они подходят практически ко всему.

"Юбка-трапеция — это база, но сегодня она должна выглядеть как арт-объект за счет графики. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть стройнее без лишних усилий", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о трендах 2026

Какая длина юбки самая актуальная в 2026 году?

В лидерах остаются миди и макси. Экстремальное мини встречается реже и обязательно уравновешивается закрытым, объемным верхом.

Можно ли носить юбки с кроссовками в этом сезоне?

Да, это по-прежнему актуально, особенно для моделей с воланами и конструктивных "карандашей". Главное — выбирать чистые, минималистичные формы обуви.

Какие цвета преобладают в новых коллекциях?

Помимо классического черного и белого, в моде природные оттенки: оливковый, терракотовый и глубокий синий.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда красота гардероб
Новости Все >
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.