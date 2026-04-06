Анастасия Бурова

Жирные корни больше не проблема: неожиданный ингредиент в шампуне, который вернёт волосам объём без усилий

Проблема жирных корней и потери объема знакома многим женщинам, особенно когда привычный уход перестает давать результат. Даже самое тщательное мытье головы не всегда гарантирует свежесть прически на следующий день. Часто виной тому накопление остатков стайлинга, силиконов и частиц городской пыли, которые создают невидимую пленку на коже головы.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Существует простое и доступное решение, позволяющее продлить чистоту локонов до пяти дней. Добавление одного секретного ингредиента в порцию шампуня способно преобразить состояние волос, вернув им естественную плотность и легкость. Этот метод становится все более популярным среди тех, кто ценит естественные волосы и хочет сократить время на ежедневные укладки.

Как сохранить свежесть на 5 дней

Основная причина быстрой потери объема — недостаточное очищение эпидермиса. Обычные средства часто не справляются с себумом, который забивает поры. Когда кожа головы "не дышит", корни становятся тяжелыми уже к вечеру. Чтобы объем волос сохранялся дольше, необходимо периодически проводить процедуру глубокого детокса.

"Такой прием работает как мягкий скраб: сода помогает удалить ороговевшие клетки, остатки средств и излишки себума, которые обычный шампунь не всегда смывает полностью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

После такого очищения волосы у корней становятся заметно легче. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает восстановление волос сложным химическим процедурам в салонах. При правильном подходе интервал между мытьем головы увеличивается в два раза, что благоприятно сказывается на общем состоянии структуры волоса.

Пищевая сода как глубокое очищение

Пищевая сода создает слабощелочную среду, которая эффективно растворяет жировые накопления. Это позволяет поддерживать баланс кожи головы, не прибегая к дорогостоящим пилингам. Если вы стремитесь к тому, чтобы природная красота ваших локонов была заметна без лишних усилий, этот метод стоит внедрить в регулярную рутину.

Преимущество соды Результат для волос
Ликвидация остатков стайлинга Возвращение естественного блеска
Глубокое очищение пор Увеличение прикорневого объема
Антисептический эффект Профилактика перхоти

Важно помнить, что сода — активный компонент. Она воздействует на кутикулу, поэтому после процедуры крайне важно использовать кондиционер, чтобы закрыть чешуйки. Это поможет сохранить здоровые волосы и избежать их ломкости.

Правила использования и меры предосторожности

Не стоит сыпать сухой порошок прямо на голову. Правильная техника заключается в смешивании: возьмите привычную порцию шампуня и добавьте в нее половину чайной ложки соды непосредственно в ладони. Смесь наносят только на прикорневую зону, аккуратно массируя кожу в течение нескольких минут.

"Использовать такой метод чаще одного раза в неделю не стоит — иначе можно пересушить кожу головы", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Если вы используете такие средства как матовые тени для маскировки корней или сухие шампуни, сода поможет полностью удалить их частицы. Однако помните, что щелочная среда может ускорить вымывание пигмента, поэтому для свежеокрашенных локонов процедуру лучше отложить.

Кому подходит такой уход

Этот лайфхак станет спасением для обладательниц комбинированного типа: когда корни быстро жирнятся, а концы остаются сухими. Поскольку воздействие идет только на прикорневую зону, длина не страдает от пересушивания. Регулярное, но умеренное применение делает пряди визуально гуще.

"При регулярном использовании волосы становятся плотнее, выглядят живее, а мыть голову приходится заметно реже", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Любительницам естественности, которые выбирают натуральная красота, такой метод позволит отказаться от частого использования фена. Волосы, освобожденные от лишнего груза себума и химии, высыхают быстрее и ложатся более аккуратно без термического воздействия.

Ответы на популярные вопросы о свежести волос

Можно ли добавлять соду в шампунь при каждом мытье?

Нет, это категорически запрещено. Глубокое очищение содой — это лечебная или профилактическая процедура, которую проводят не чаще 2-4 раз в месяц, чтобы не нарушить гидролипидный баланс эпидермиса.

Не испортит ли сода окрашенные волосы?

Сода обладает легким осветляющим эффектом и приоткрывает чешуйки волоса, что способствует вымыванию искусственного пигмента. Если для вас важно сохранить яркость цвета, лучше использовать специализированные оттенки для седины или профессиональные шампуни глубокой очистки.

Поможет ли сода избавиться от перхоти?

В некоторых случаях — да, так как щелочная среда препятствует размножению грибков. Однако при сильном зуде или воспалении лучше обратиться к трихологу.

Экспертная проверка: парикмахер-технолог Алексей Мельников, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Анастасия Бурова — парикмахер-стилист с 15-летним стажем. Рассказывает про уход за волосами, окрашивание и форму стрижек.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы сода волосы советы красота лайфхаки здоровье уход за волосами
