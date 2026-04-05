Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Никитина

Дорогие процедуры больше не нужны: бюджетный способ возвращает ногтям глянец

Моя семья » Красота и стиль

В последние годы всё больше женщин отказываются от сложного дизайна и плотных покрытий на ногтях. На смену гель-лаку и акрилу приходит глобальный тренд на естественность: ухоженные, но не накрашенные ногти становятся символом стиля и зрелости. Такой подход отражает желание выглядеть аккуратно, когда гелевый плен уходит в прошлое, уступая место осознанному уходу и здоровью ногтевой пластины.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Особую популярность набирает японский маникюр — техника, которая не скрывает, а подчёркивает природную красоту. В классическом варианте процедура в салоне стоит недёшево, однако в домашних условиях можно добиться похожего эффекта "фарфоровых" рук. Для этого всё чаще используют обычную белую зубную пасту, которая позволяет создать голый маникюр с минимальными затратами времени.

Философия японского ухода

Японский маникюр — это не просто гигиеническая процедура, а целая традиция бережного отношения к себе. Её суть заключается в интенсивном питании и полировке ногтевой пластины. Когда маникюр превращается в фарфор, ногти приобретают здоровый розоватый оттенок и зеркальный блеск без использования химии. В Японии такие руки считаются признаком высокого социального статуса и чистоплотности.

Современные женщины выбирают этот путь, чтобы восстановить ногти после длительного ношения искусственных материалов. Использование подручных средств, таких как паста, во многом перекликается с эстетикой "тихой роскоши". Это позволяет получить жемчуг на кончиках пальцев, используя простые составы, которые есть в каждом доме.

"Японская техника нацелена на возвращение ногтям их природной силы. При использовании домашних методов важно понимать, что мы лишь имитируем салонный глянец, поэтому деликатность движений стоит на первом месте", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Метод с зубной пастой: техника выполнения

Секрет эффективности метода кроется в составе средства. Мягкие абразивы и очищающие компоненты, предназначенные для эмали зубов, отлично справляются с удалением пигментации и мелких неровностей на ногтях. Чтобы японский маникюр дома удался, необходимо использовать классическую белую пасту без цветных полосок и крупных гранул.

Процесс занимает всего 5 минут. Небольшое количество средства наносится на сухую поверхность, после чего выполняется мягкая полировка бафом или мягкой щёткой. Это помогает убрать желтизну, которая часто остается после ярких лаков, например, когда вы носили весенний красный маникюр и пигмент впитался в верхние слои пластины.

Параметр Домашний метод (паста) Салонный японский маникюр
Время 5-10 минут 60-90 минут
Стоимость Минимальная Высокая
Эффект Блеск и отбеливание Глубокое укрепление и глянец

Правила безопасности и ухода

Несмотря на доступность, метод требует осторожности. Избыточное давление или слишком частые процедуры могут привести к истончению ногтя. Оптимальный график — один раз в неделю. После завершения шлифовки остатки средства смываются теплой водой, а руки нуждаются в интенсивном увлажнении.

"Зубная паста обладает подсушивающим эффектом. Обязательно наносите масло для кутикулы после процедуры, чтобы запечатать влагу и предотвратить появление заусенцев", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Если вы привыкли к экспериментам в стиле кракелюр на ногтях, помните, что после таких агрессивных покрытий ногтям нужен период покоя. Домашний японский уход станет отличным этапом реабилитации, позволяя рукам выглядеть достойно даже без слоя цветного лака.

"Натуральный вид ногтей сегодня — это признак ухоженности. Важно не только как выглядит поверхность, но и состояние кожи вокруг. Домашние ритуалы дисциплинируют и приучают к регулярной заботе", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о японском маникюре

Можно ли использовать гелевую зубную пасту?

Нет, для эффекта полировки и отбеливания подходит только классическая непрозрачная белая паста. Гелевые формы обычно не содержат нужного количества очищающих частиц.

Поможет ли этот метод укрепить ногти?

Метод с пастой дает в основном визуальный эффект и очищение. Для реального укрепления стоит использовать профессиональные японские пасты на основе пчелиного воска и минералов.

Как долго держится блеск?

Естественный блеск после полировки сохраняется от 3 до 5 дней, в зависимости от того, как часто ваши руки контактируют с водой и бытовой химией.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, эксперт по составам косметики Алина Чернова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Дарья Никитина
Дарья Никитина — эксперт по уходовой косметике, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы советы маникюр лайфхак красота здоровье
Новости Все >
Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года
Убытки растут, как снежный ком: какие отрасли Тюмени оказались в зоне турбулентности
Улыбка стоит дорого — искренность бесценна: гость из Токио нашел в России редкий тип человечности
Кровь с минусом на вес золота: в Вологде срочно открыли приём без очередей
Соцконтракт как трамплин: какие перспективы открываются перед многодетными семьями Вологды
Необычный подарок для беременных появился в Сыктывкаре: эффект обещают почувствовать сразу
Северный стаж стал золотым: пенсионерам начисляют +50% к выплатам при одном условии
Вода едва прогрелась — а рыба уже сошла с ума: в Астрахани ловят сазана мешками
Слесарь в Астрахани стал элитой: гаечный ключ теперь дороже диплома о высшем образовании
Алкоголик в семье становится общей бедой: последствия первыми догоняют близких
Сейчас читают
Сладкая как мед и крупная как виноград: смородина будет плодоносить ведрами с помощью этой схемы
Садоводство, цветоводство
Сладкая как мед и крупная как виноград: смородина будет плодоносить ведрами с помощью этой схемы
Не ждите тепла для старта: ошибки весеннего ухода, которые делают сладкую жимолость кислой
Садоводство, цветоводство
Не ждите тепла для старта: ошибки весеннего ухода, которые делают сладкую жимолость кислой
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Авто
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Иран открывает Ормузский пролив Франции: Макрон отомстил Трампу за издевательства Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков Мир пугают потерей нефти: цифры звучат страшно, но правда оказалась иной Юрий Бочаров
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Последние материалы
Исчезновения в Бермудском треугольнике: страшная правда, которую скрывали десятилетия
Мышцы как каменные блоки: ошибки в восстановлении, которые мешают прогрессу после занятий
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Брови становятся гуще без уколов и салонов: метод, который запускает рост изнутри
Квартира засияет, как дорогой отель: 4 секрета, которые избавят интерьер от дешёвого вида
Фитиль у сердца: сербские спецслужбы перехватили взрывчатку рядом с компрессорной станцией Турецкого потока
Самые ревнивые собаки: 5 пород, которые готовы на всё, чтобы получить ваше внимание
Автомобили без излишеств: какие машины реально купить, не влезая в кабалу, в 2026 году
Артерия нефти в иранских тисках: Трамп превращает 7 апреля в день разрушенных мостов
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.