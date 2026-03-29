Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Козлова

Седина диктует условия: типичные ошибки при домашнем окрашивании, превращающие уход в хаос

Моя семья » Красота и стиль

Седина нередко проявляется неожиданно — и именно в этот момент возникает импульсивное желание срочно замаскировать её любой подходящей краской. Однако уже через пару недель цвет тускнеет, а серебристые пряди снова становятся заметными, создавая неопрятный вид. Причина такой нестойкости чаще всего кроется не в качестве самого красителя, а в системных ошибках при проведении процедуры.

Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Закрашивание седых корней

Правильная техника и понимание того, как меняется структура волоса с потерей пигмента, помогают сохранить насыщенность оттенка значительно дольше. Опытные колористы подчеркивают: "пустой" волос требует совершенно иного подхода, чем обычные пигментированные пряди. Чтобы отражение в зеркале радовало глаз, важно учитывать не только тон краски, но и общее состояние молодости кожи и волос.

Ошибка №1: Неправильный выбор состава

Седые волосы по своей природе более жесткие и пористые, поэтому им крайне сложно удерживать искусственный пигмент. Поверхностные оттеночные средства или популярные сегодня легкие безаммиачные формулы часто не дают глубокого результата, лишь слегка "тонируя" серебро. В итоге после пары посещений душа цвет смывается, обнажая разницу между корнями и длиной.

"Для работы со стеклистой или плотной сединой необходимо использовать только стойкие красители, где в палитре присутствуют натуральные оттенки с маркировкой "0". Они обладают повышенной плотностью пигмента, способного заполнить пустоты внутри волоса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru парикмахер-технолог Алексей Мельников.

Важно помнить, что даже самый дорогой краситель не будет смотреться эффектно, если общий образ не сбалансирован. Как и цвета обуви в гардеробе, оттенок волос должен гармонировать с цветотипом внешности, подчеркивая достоинства, а не выделяя возрастные изменения.

Ошибка №2: Пропуск этапа подготовки пигмента

Если процент седины превышает 50%, особенно в зоне висков и пробора, необходимо предварительное насыщение волос теплым пигментом — предпигментация. Без этого этапа краска может лечь прозрачно, и седые участки начнут "бликовать" уже через три-четыре дня. Это особенно актуально, если вы решили сменить привычный объем волос на гладкую прическу, где корни всегда на виду.

Тип седины Рекомендуемый подход
Очаговая (виски, лоб) Локальная предпигментация и плотное нанесение
Рассеянная (по всей голове) Смешивание красителя с натуральной базой 1:1

Пренебрежение техническими нюансами превращает окрашивание в бесконечную гонку за цветом. Профессиональный подход позволяет забыть о проблеме на 1,5 месяца, в то время как ошибки заставляют повторять процедуру каждые две недели, что критически вредит качеству локонов.

Ошибка №3: Грязные волосы и стайлинг

Старое убеждение о том, что голову перед покраской мыть нельзя, сегодня играет против нас. Современные составы требуют чистого "полотна". Остатки лака, пенки или сухого шампуня создают барьер, который мешает молекулам краски проникнуть внутрь. С другой стороны, использование тяжелых масок непосредственно перед визитом к мастеру также может помешать равномерному распределению состава.

"Оптимально мыть голову за 24 часа до процедуры. В этот период не стоит использовать несмываемый уход с ретинолом для лица близко к линии роста волос или силиконовые масла, которые создают непроницаемую пленку", — подчеркнула эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ошибка №4: Нарушение временного регламента

Самая опасная ошибка — самостоятельное изменение времени выдержки состава. Желание смыть краску быстрее, чтобы не "перетемнить", приводит к тому, что крупные молекулы пигмента просто не успевают закрепиться в кортексе. В результате цвет получается тусклым и вымывается мгновенно. Передерживание состава также не несет пользы: оно разрыхляет структуру, делая волос еще более пористым.

Соблюдение технологии гарантирует предсказуемый результат. Хорошо прокрашенные волосы — это такой же базовый элемент стиля, как качественное пальто с меховым воротником или актуальные украшения на шею. Аккуратная голова делает образ завершенным и дорогим.

Ошибка №5: Использование агрессивных шампуней

Даже если окрашивание выполнено идеально, неправильный домашний режим уничтожит результат. Обычные шампуни из масс-маркета часто имеют высокий щелочной баланс, который приоткрывает чешуйки волоса, выпуская краску наружу. Особенно губительна горячая вода — она действует на волос так же, как отсутствие увлажнения на здоровье ногтей, делая их ломкими и безжизненными.

"После окрашивания седины крайне важно перейти на средства с кислым pH и использовать термозащиту. Высокие температуры фена буквально 'выжигают' пигмент из пористых участков", — отметила имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Ответы на популярные вопросы о закрашивании седины

Почему краска на седина всегда получается светлее, чем на остальных волосах?

Это происходит из-за отсутствия натурального фона осветления в седом волосе. Чтобы избежать этого эффекта, необходимо добавлять в красящую смесь натуральный ряд (оттенки .0 или .00), который имитирует плотность естественного пигмента.

Можно ли закрасить седину натуральными красителями, вроде хны?

Хна и басма часто ложатся на седину неравномерно, придавая ей яркий морковный или зеленоватый отлив. Кроме того, после использования растительных красителей практически невозможно перейти на профессиональное окрашивание без риска непредсказуемой химической реакции.

Как часто можно подкрашивать корни при седине?

Оптимальный интервал — раз в 3-4 недели. Это позволяет поддерживать опрятный вид, не перегружая при этом длину волос лишним химическим воздействием.

Экспертная проверка: парикмахер-технолог Алексей Мельников, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова
Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы волосы красота уход за волосами
Новости Все >
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.