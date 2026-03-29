Вера Ермакова

Шкафы требуют перемен: главные хиты верхней одежды, которые вытеснят привычные пуховики

Смена сезона всегда будоражит: так и хочется скинуть с себя тяжелые зимние пуховики и наконец-то вдохнуть свежий воздух в легкой куртке. Весна 2026 дает массу поводов для обновления гардероба — от триумфального возвращения культовых парок до ультрамодных кожаных бомберов. Дизайнеры в этом году сделали ставку на сочетание практичности и выразительности.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain
Кожаная куртка с воротником

Мы собрали для вас главные тренды верхней одежды, которые будут доминировать на улицах в ближайшие месяцы. Важно успеть присмотреть идеальный вариант до того, как основной ассортимент разберут любители раннего шопинга. Ведь правильная куртка — это не только защита от капризной весенней погоды, но и фундамент вашего образа, ставшего символом уверенности и зрелого вкуса.

Возвращение легендарной парки

Парку сложно было забыть: она ярко заявила о себе в начале нулевых, прочно обосновалась в гардеробах в 2010-х и лишь ненадолго уступила место строгому минимализму. Теперь она снова на пике популярности. Современные модели сохранили все, за что мы их любим: плотную износостойкую ткань, свободный крой, бездонные накладные карманы и привычную палитру в оттенках хаки, болотного и пыльно-зеленого.

"Парка в 2026 году — это не просто утилитарная вещь, а элемент продуманного многослойного стиля. Она идеально дополняет повседневный гардероб, особенно когда нужно быстро создать расслабленный вид", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Дизайнеры иногда разбавляют классическую гамму бежевым или песочным цветом, но суть остается прежней — это удобно, практично и вне времени. Такая куртка отлично сочетается не только с грубыми ботинками, но и с изысканными деталями, создавая контраст, который сегодня ценится в стиле тихой роскоши.

Кожаные куртки с высоким воротником

Главный хит среди кожаных изделий сезона — модели с воротником-стойкой, который доходит почти до подбородка. Ультравысокие варианты заполонили подиумы: их можно встретить на куртках с акцентированными плечами и даже на версиях с объемными рукавами-буфами. Кожа в таком исполнении выглядит архитектурно и строго.

Особенности фасона Преимущества
Высокий воротник-стойка Заменяет шарф, защищает от ветра
Объемные рукава Позволяют надеть плотный свитер вниз
Фактурная кожа Создает дорогой и завершенный образ

Высокий воротник решает сразу две задачи: добавляет образу графичности и защищает шею от резкого весеннего ветра. К такому образу отлично подойдет актуальный белый макияж для глаз, который станет свежим акцентом на фоне темной кожи.

Коричневая кожа как новая классика

Коричневый цвет в изделиях из кожи — классика, которая в этом году вырвалась на первый план, потеснив привычный черный. Шоколадные, кофейные и коньячные оттенки выглядят мягче, визуально легче и при этом остаются абсолютно универсальными. Выбирать можно из целого спектра фасонов: от косух до моделей с агрессивной линией плеча в духе восьмидесятых.

"Коричневая кожаная куртка — это инвестиция. Она прекрасно гармонирует с весенними пастельными оттенками и выглядит менее формально, чем черная кожа", — отметила в беседе с Pravda. Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Такую куртку легко адаптировать под разные ситуации. Если вам предстоит долгий день на ногах, помните, что современный каблук теперь не требует страданий, и подобные куртки идеально смотрятся с удобной обувью на устойчивом ходу.

Силуэт с акцентом: кулиски и пояса

Если вам хочется чего-то более изящного, обратите внимание на куртки с фиксаторами на талии. Пояс-кулиска — это не просто декоративная деталь, а очень практичный инструмент моделирования фигуры. Вы сами решаете, насколько сильно утянуть посадку, подстраивая вещь под свой тип телосложения и текущее настроение.

Одна и та же куртка может трансформироваться из абсолютно расслабленного оверсайза в подчеркнуто женственную вещь. Это особенно важно, когда хочется сохранить элегантность, даже если вы выбираете минимализм в бьюти-образе. Динамичность такого кроя делает его подходящим для любого возраста и стиля.

Бомберы: от кожи до благородной шерсти

Бомбер остается основной базой переходного периода. В 2026 году актуальны как традиционные кожаные варианты, так и модели из плотной шерсти. Кожаный бомбер становится идеальным мостиком между зимним пальто и летней легкой одеждой: он держит тепло и защищает от осадков. Для более строгого гардероба подойдут шерстяные версии — они выглядят элегантнее спортивных аналогов и вполне могут заменить офисный жакет в умеренно прохладную погоду.

"Выбирая бомбер, следите за пропорциями. Короткая куртка требует правильной посадки брюк или юбки, чтобы визуально не укорачивать фигуру", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Яркие ветровки для смелых решений

Общая усталость от нейтральной гаммы в коллекциях последних лет привела к взрыву цвета. Самая актуальная ветровка сезона — насыщенно-красная или ярко-синяя. Смелые решения сегодня в моде, особенно когда речь идет о технологичных тканях с интересными драпировками. В сочетании с таким ярким элементом одежды стоит выбирать макияж, который почти не ощущается, чтобы не перегружать облик.

Ответы на популярные вопросы о весенних куртках

С чем носить парку в 2026 году, чтобы не выглядеть старомодно?

Миксуйте ее с контрастными вещами: шелковыми юбками, трикотажными платьями или классическими брюками. Избегайте сочетания "парка + походные ботинки", если не планируете загородную прогулку.

Какая длина куртки самая универсальная?

В этом сезоне лидируют либо укороченные модели (бомберы), либо варианты до середины бедра (парки, куртки с кулиской). Это позволяет подчеркнуть ноги и сохранить пропорции.

Как ухаживать за кожаной курткой с высоким воротником?

Из-за тесного контакта с кожей лица на воротнике могут оставаться следы косметики. Рекомендуется использовать быстрые ритуалы очищения не только для кожи, но и своевременно протирать внутреннюю часть воротника специальными салфетками для кожи.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, имидж-стилист по волосам Софья Черепанова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда красота гардероб
