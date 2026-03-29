Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Полякова

Не только крем и массаж: скрытый метод укрепления мышечного корсета для четкой линии челюсти

Моя семья » Красота и стиль

С возрастом лицо меняется не только из-за появления складок. Гораздо заметнее становится потеря четкого овала. Кожа постепенно утрачивает плотность, снижается выработка структурных белков, ослабевают связки, которые ранее удерживали ткани в нужном положении. В результате мягкие ткани начинают смещаться вниз, жировая прослойка опускается, а линия нижней челюсти теряет былую выразительность.

Девушка
Фото: Pravda.ru by Мария Полякова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Так формируются брыли, из-за которых лицо выглядит более грузным и уставшим. Этот процесс часто дополняется воздействием внешней среды, поэтому антивозрастной уход должен начинаться с качественной защиты и укрепления глубоких слоев дермы. Полностью избежать изменений невозможно, но их развитие можно эффективно замедлить.

Что такое брыли и механизмы их появления

Брыли, или "бульдожьи щечки" — это провисание мягких тканей в нижней трети лица. Проблема затрагивает не только поверхность кожи. В основе процесса лежит ослабление связочного аппарата и смещение жировых пакетов под действием гравитации. Когда кожа теряет способность удерживать влагу и плотность, контур становится размытым.

"Очень важно понимать, что брыли — это комплексная деформация. Просто нанести крем недостаточно, нужно работать с плотностью кожи и тонусом мышечного каркаса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

После 40 лет ткани начинают заметно мигрировать вниз, что часто сопровождается появлением темных зон под глазами. В таком случае правильная коррекция лица помогает визуально освежить облик, но для долгосрочного результата требуется системное укрепление овала.

Основные причины деформации овала

Формирование брылей провоцируют как генетические факторы, так и образ жизни. Резкие колебания веса, нарушение осанки и привычка постоянно наклонять голову к смартфону создают избыточную нагрузку на ткани шеи и подбородка. Это приводит к ускоренному провисанию щек.

Фактор влияния Последствие для лица
Ультрафиолет Разрушение коллагеновых волокон
Нарушение осанки Формирование второго подбородка
Дефицит белка Снижение упругости и дряблость

Нехватка питательных веществ также сказывается на внешности. Многие женщины открывают для себя масло шиповника как средство для глубокого питания, однако для борьбы с гравитационным птозом требуется более мощная стимуляция.

Современные методы коррекции: акцент на мышцы

Эффективная стратегия борьбы с брылями включает три направления: уплотнение дермы, лимфодренаж и восстановление тонуса мышц. Именно мышечный слой создает ту опору, которая удерживает ткани на месте. Без работы с мускулатурой лица любые поверхностные манипуляции дадут лишь временный эффект.

"Для поддержания четкого контура необходимо регулярно стимулировать мышцы нижней трети лица. Домашние аппараты миостимуляции отлично справляются с этой задачей", — отметила специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Маска-миостимулятор как технологичное решение

Маска работает по принципу EMS-миостимуляции. Электрические импульсы вызывают мягкие сокращения мышц, возвращая им утраченный тонус. Это позволяет укрепить "каркас" лица без хирургического вмешательства. Дополнительная функция вибромассажа помогает бороться с застоями лимфы и отеками, которые визуально утяжеляют лицо.

Инструкция по применению и график сеансов

Для достижения результата важна системность. Оптимальный курс — 8-12 недель. Процедура проводится 2-3 раза в неделю на очищенную кожу с использованием проводящего геля. Сеанс занимает около 15 минут, в течение которых аппарат прорабатывает зону подбородка и скул.

Реалистичные результаты и сроки

Первые визуальные изменения можно заметить через месяц: уменьшается отечность, кожа становится более подтянутой. К концу третьего месяца регулярного использования контур челюсти становится более четким, а выраженность брылей заметно сокращается. Лицо выглядит свежим и отдохнувшим.

"Стабильный результат возможен только при регулярности. Поддерживающие процедуры 1-2 раза в неделю после основного курса помогут сохранить четкий овал надолго", — подчеркнула эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Ответы на популярные вопросы о брылях

Поможет ли обычный массаж убрать брыли?

Ручной массаж улучшает кровообращение и лимфодренаж, что полезно для цвета лица, но для подтяжки глубоких мышц эффективнее использовать методы активной стимуляции, такие как EMS.

С какого возраста можно начинать использовать миостимулятор?

Процедуры можно начинать при первых признаках снижения тонуса, обычно это возраст 30-35 лет, для профилактики гравитационного смещения тканей.

Можно ли делать процедуры каждый день?

Нет, мышцам лица требуется время на восстановление. Оптимальный режим — через день или два раза в неделю.

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, специалист по уходу Ксения Анисимова, эксперт по омоложению Елена Соколова
Автор Мария Полякова
Мария Полякова — врач-косметолог (уходовые процедуры), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кожа лицо красота уход за кожей косметология
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.