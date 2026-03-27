Вера Ермакова

Гардероб супермодели из ничего: 6 забытых вещей 90-х, которые сделают ваш образ иконой стиля

Минимализм 90-х годов триумфально вернулся на подиумы и в уличную моду, доказав, что простая функциональная база — это самая выгодная стратегия при составлении гардероба. Эстетика супермоделей того времени строилась на лаконичности, где каждая вещь работала на создание чистого и дорогого образа. Сегодня эти элементы выглядят как никогда актуально, позволяя собирать комплекты, которые не перегружают силуэт и остаются вне времени.

Девушка в берете
Девушка в берете

Инвестиции в такие базовые предметы — это не просто следование тренду, а долгосрочное вложение, которое окупится через много сезонов. Вместо бесконечного скроллинга социальных сетей в поисках вдохновения, лучше обратиться к архивным снимкам звезд. Кейт Мосс, Гвинет Пэлтроу и принцесса Диана виртуозно сочетали комфорт и высокий стиль, создавая статусный образ буквально из ничего.

Платье-комбинация: символ эпохи

Платье в бельевом стиле — это фундаментальный элемент гардероба, популярность которому подарила Кейт Мосс. Благодаря её смелости "голые" модели стали полноценной частью вечернего и дневного имиджа. Такая вещь идеально вписывается в весенний гардероб, если дополнить её маскулинным пиджаком и сапогами.

"Платье-комбинация сегодня — это чистый холст. Летом его можно носить с сандалиями, а в прохладный вечер накинуть шелковую рубашку, создавая многослойный, но легкий силуэт", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Важно выбирать модели из плотного шелка или вискозы, которые мягко струятся по фигуре, не создавая лишних складок. Это изделие подчеркивает хрупкость, оставаясь при этом максимально универсальным.

Джинсы-буткаты и их возвращение

Буткаты — это компромисс между классикой и расклешенными моделями. Их штанины слегка расширяются от колена, что визуально удлиняет ноги и делает фигуру стройнее. В отличие от радикального клеша, буткаты легче интегрировать в повседневную капсулу, особенно если выбирать цветной деним спокойных оттенков.

Цвет денима С чем сочетать
Классический синий Белая рубашка, лоферы
Молочный/Белый Трикотажный топ, босоножки

Для создания современного образа ковбойского толка можно добавить ремень с акцентной пряжкой, что подчеркнет западный стиль вашего комплекта без лишнего театрального эффекта.

Укороченный жакет: новая классика

Укороченные жакеты снова на пике популярности. Этот фасон позволяет акцентировать линию талии, не нарушая пропорции тела. Современные дизайнеры вдохновляются образами Гвинет Пэлтроу, предлагая модели из твида, кожи и мягкой замши.

"Короткий жакет — идеальный напарник для брюк с высокой посадкой. Он собирает образ воедино, делая его более структурированным и дорогим", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru имидж-стилист Алия Садыкова.

Такой элемент гардероба легко заменяет привычный кардиган, добавляя образу строгости. Для завершения стиля стоит подобрать лаконичные украшения, соблюдая приёмы ношения колец или минималистичных колье.

Свободные белые брюки для ленивой роскоши

Белые брюки свободного кроя — это основа стиля Old Money и любимый прием принцессы Дианы. Они мгновенно освежают образ и делают его визуально дороже. В сочетании с черным контрастным верхом они идеально подходят для офиса, а с простой футболкой — для прогулок.

При выборе такой модели важно обращать внимание на плотность ткани: она не должна просвечивать. В тандеме с правильно подобранной базовой обувью, такие брюки станут незаменимыми в летний сезон.

Топ-бандо: минимализм в деталях

Простой трикотажный топ без бретелей стал визитной карточкой Сары Джессики Паркер. Его преимущество в чистых линиях и отсутствии лишних деталей. Он одинаково эффектно смотрится как с джинсами, так и с юбками-карандашами или актуальными брюками-капри.

"Бандо — это база, которая позволяет смело экспериментировать с аксессуарами. Оно не отвлекает внимание от лица и прически", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Нейтральные оттенки — черный, серый, бежевый — делают этот топ универсальным инструментом для создания многослойных образов под расстегнутую рубашку или жакет.

Брюки из костюмной ткани для офиса и жизни

Брюки мужского кроя из качественной костюмной ткани — долговечная классика. Линда Евангелиста часто выбирала такие модели для своих выходов, сочетая их с лаконичными майками. Эти брюки открывают бесконечные возможности для стилизации — от строгих блуз до расслабленных свитшотов.

Идеальная посадка таких брюк обеспечивает комфорт на протяжении всего дня, а правильный крой скрывает недостатки, подчеркивая достоинства фигуры. Это основа, вокруг которой можно выстроить весь гардероб современной горожанки.

Ответы на популярные вопросы о стиле 90-х

Как носить вещи из 90-х, чтобы не выглядеть старомодно?

Секрет в сочетании ретро-вещей с современными аксессуарами. Например, платье-комбинацию лучше дополнить актуальными грубыми ботинками или минималистичными босоножками с квадратным носом, избегая избыточного декора.

Подходят ли буткаты для любой фигуры?

Да, этот крой считается одним из самых комплиментарных. Он уравновешивает бедра и визуально вытягивает силуэт, особенно в сочетании с обувью на небольшом каблуке.

Актуальны ли белые брюки в осенне-зимний период?

Вполне, если сочетать их с объемным трикотажем и грубой обувью. В современной моде белые оттенки считаются признаком высокого стиля вне зависимости от сезона.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
