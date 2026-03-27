Тонкие цепочки отправляются в шкатулку: самые модные украшения лета-2026, которые видно за километр

В летнем сезоне 2026 года деликатные цепочки и едва заметные пусеты уходят в тень, уступая место прямолинейной эстетике и внушительным объемам. На подиумах воцарилась бижутерия "с характером", где во главе угла стоит концепция гигантомании. Массивные серьги и бусы формата XXL становятся тем самым инструментом, который способен мгновенно преобразить самый лаконичный повседневный комплект, расставив в нем доминирующие акценты.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain Девушки в крупных украшениях

Архитектурный брутализм: от зданий к аксессуарам

В архитектуре брутализм всегда стремился к честности материалов и массивности конструкций. В 2026 году эти принципы перекочевали в ювелирные коллекции. Дизайнеры все чаще отдают предпочтение серебру и платине, подчеркивая их холодный блеск. Это не всегда идеальные круги или квадраты — порой это неомодернистские колье и широкие браслеты-латы, которые удачно вписываются в современную интерпретацию средневековой эстетики, дополняя элегантный образ современной женщины.

"Сегодня украшения перестали быть просто дополнением к одежде. Они становятся центром композиции, как архитектурные объекты. Брутализм в аксессуарах — это манифест уверенности, когда форма важнее сияния камней", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Такие украшения требуют соответствующего сопровождения. Часто они лучше всего смотрятся на фоне монохромных образов, позволяя материалу "говорить" самому за себя. Важно помнить, что даже самый строгий аксессуар должен гармонировать с общим выбором фасона одежды, чтобы не перегружать силуэт.

Браслеты нового времени: цепи и оковы

Что касается браслетов, то в сезоне весна-лето 2026 они принимают форму железных "оков", в точности повторяющих изгиб запястья. Другой востребованный вариант — массивная цепь с очень крупными звеньями. Такие изделия легко интегрируются в актуальные тренды года, создавая контраст между грубым металлом и нежной кожей.

Тип украшения Ключевая особенность 2026 Серьги Формат XXL, четкая геометрия, отсутствие мелких деталей Браслеты Широкие металлические манжеты или массивные якорные цепи Подвески Грубые стальные кулоны на шнурках вместо тонких цепочек

"Массивные браслеты-манжеты визуально делают запястье более тонким и изящным. Это отличный пример того, как грубые формы подчеркивают женственность через контрапункт", — объяснила в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Подобные аксессуары требуют уверенности в движениях. Если вы привыкли к легкости, стоит начать с одной акцентной детали, например, крупного браслета, сочетая его с лаконичной обувью, которую так любят звезды после 50 лет для создания статусного образа.

Подвески и аксессуары на шнурках

Мода на украшения на шнурках достигла своего пика, но в следующем сезоне она трансформируется. Вместо романтичных кисточек и бохо-элементов мы видим стальные "камни" с ровными гранями. Такая стилистика идеально рифмуется с дерзким западным стилем, набирающим популярность.

"Для создания завершенного образа важно учитывать не только форму серег, но и общую гармонию с лицом. Крупная геометрия требует чистого холста — аккуратной укладки или гладкого пучка", — отметила в беседе с Pravda. Ru имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Выбирая такие акцентные вещи, стоит присмотреться и к другим элементам облика. Например, яркий акцент в виде массивного колье будет отлично смотреться, если вы выбрали трендовый цветной деним или монохромную классику. Главное правило 2026 года — украшение должно быть заметным издалека.

Ответы на популярные вопросы о модных украшениях

С чем сочетать массивные серьги XXL в повседневной жизни?

Лучше всего они смотрятся с базовыми вещами: белыми рубашками мужского кроя, водолазками или простыми футболками. Главное, чтобы одежда не имела активного принта в зоне лица, иначе образ получится перегруженным.

Актуально ли золото в этом стиле?

Хотя серебро и сталь являются фаворитами 2026 года, золото также используется. Важно, чтобы оно имело матовую текстуру или холодный лимонный оттенок, поддерживая общую концепцию "индустриальной" роскоши.

Можно ли носить несколько массивных украшений одновременно?

В сезоне весна-лето 2026 допустима многослойность, но в рамках одного стиля. Например, несколько крупных браслетов на одной руке или пара акцентных колец. Однако стоит избегать сочетания гигантских серег и массивного колье одновременно.

Читайте также