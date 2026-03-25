Блонд, который не старит: забытый оттенок из 90-х возвращает коже сияние

Эпоха ледяного платины и контрастного мелирования постепенно уступает место эстетике "тихой роскоши". Бежевый блонд — тот самый легендарный оттенок из 90-х, который носила икона минимализма Каролин Бессетт-Кеннеди, — вновь триумфально возвращается в топ запросов в салонах красоты. Его секрет кроется в мягком переплетении теплых и нейтральных нюансов, создающих эффект естественного сияния.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Мельников is licensed under Free for commercial use Девушка с волосами цвета бежевый блонд

Современные интерпретации этого цвета работают как профессиональный ретушер: они визуально смягчают резкие черты лица, нивелируют тени под глазами и придают коже отдохнувший вид. В отличие от холодного блонда, который часто подчеркивает малейшие покраснения, бежевая палитра действует деликатно, превращая прическу в гармоничное дополнение образа, а не в его доминирующий акцент.

Почему бежевый блонд освежает образ

Главное преимущество бежевого блонда — его многогранность. Стилисты описывают его как "кремовый" или "песочный" оттенок, который имитирует волосы, слегка выгоревшие на солнце. Благодаря отсутствию резкого синего или фиолетового пигмента, цвет не конфликтует с натуральным тоном кожи. Это позволяет избежать эффекта "уставшего лица", который часто сопровождает излишне пепельные окрашивания.

"Бежевый блонд — это идеальный баланс. Он отражает свет намного лучше, чем холодные тона, что позволяет скрыть мелкие морщинки и придать лицу здоровый блеск", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Кроме того, этот оттенок позволяет более эффективно работать с возрастными изменениями. Например, маскировка седины в бежевой гамме выглядит куда натуральнее, так как отрастающие корни не создают резкой границы. Мягкие переходы делают прическу объемной и живой.

Кому подходит цвет топленого масла

Несмотря на свою универсальность, бежевый блонд требует внимательного подбора нюансов. Обладательницам теплого подтона кожи идеально подойдут золотисто-песочные варианты. Если же кожа имеет склонность к покраснениям, стоит выбирать более нейтральные, "прохладные" бежевые тона, избегая явной рыжины. Правильный выбор оттенка позволит минимизировать поврежденные волосы, так как не всегда требует экстремального осветления.

Тип внешности Рекомендуемый подтон бежевого Светлая кожа, голубые глаза Нейтральный беж, "сливочный" блонд Оливковая кожа, карие глаза Карамельно-бежевый, медовый песок Розовая кожа, серые глаза Песочный с легким перламутром

"Важно учитывать не только цветотип, но и состояние полотна. Для достижения чистого бежевого иногда требуется подготовительный этап, например, пилинг кожи головы, чтобы стимулировать рост здоровых волос перед окрашиванием", — отметил дерматокосметолог Илья Руднев.

Как сохранить оттенок и здоровье волос

Бежевый блонд считается менее капризным в уходе, чем пепельный, но он также требует дисциплины. Чтобы цвет не вымывался в дешевую желтизну, необходимо использовать бессульфатные шампуни и подбирать правильное время для гигиенических процедур. Многие эксперты сходятся во мнении, что вечернее мытье волос позволяет лучше подготовить пряди к последующему уходу и избежать лишней травматизации при сушке.

Механическое воздействие также играет ключевую роль в сохранении блеска. Традиционное растирание головы полотенцем приводит к ломкости, поэтому лучше использовать шелковые наволочки и мягкие тюрбаны из микрофибры. Это поможет чешуйкам волоса оставаться закрытыми, сохраняя пигмент внутри структуры надолго.

Стрижки и укладки для бежевого блонда

Этот оттенок лучше всего раскрывается на многослойных стрижках и мягких волнах. "Плоский" цвет уходит в прошлое, уступая место технике air-touch или классическому калифорнийскому мелированию в бежевых тонах. Чтобы прическа выглядела максимально эффектно, стоит позаботиться о прикорневом объеме. Существуют проверенные методы, такие как коса на ночь, которые позволяют получить естественные локоны без перегрева щипцами.

"Бежевый блонд любит движение. Мягкие стрижки типа "итальянки" или каре с градуировкой подчеркивают переливы цвета и визуально делают волосы гуще", — подчеркнула парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Ответы на популярные вопросы о бежевом блонде

Чем бежевый блонд отличается от песочного?

Бежевый оттенок более мягкий и содержит больше кремовых, "молочных" нюансов, в то время как песочный может иметь более выраженный золотистый или зернистый подтон.

Нужно ли использовать фиолетовый шампунь?

Для поддержания бежевого блонда лучше использовать не фиолетовые, а специализированные бежевые или золотистые тонирующие маски. Фиолетовый шампунь может сделать цвет слишком холодным и лишить его того самого "свечения".

Как долго держится такой цвет?

При правильном уходе основной тон держится от 4 до 6 недель, после чего рекомендуется процедура обновления тонирования в салоне.

