Блонд, который не старит: забытый оттенок из 90-х возвращает коже сияние

Эпоха ледяного платины и контрастного мелирования постепенно уступает место эстетике "тихой роскоши". Бежевый блонд — тот самый легендарный оттенок из 90-х, который носила икона минимализма Каролин Бессетт-Кеннеди, — вновь триумфально возвращается в топ запросов в салонах красоты. Его секрет кроется в мягком переплетении теплых и нейтральных нюансов, создающих эффект естественного сияния.
Современные интерпретации этого цвета работают как профессиональный ретушер: они визуально смягчают резкие черты лица, нивелируют тени под глазами и придают коже отдохнувший вид. В отличие от холодного блонда, который часто подчеркивает малейшие покраснения, бежевая палитра действует деликатно, превращая прическу в гармоничное дополнение образа, а не в его доминирующий акцент.
Главное преимущество бежевого блонда — его многогранность. Стилисты описывают его как "кремовый" или "песочный" оттенок, который имитирует волосы, слегка выгоревшие на солнце. Благодаря отсутствию резкого синего или фиолетового пигмента, цвет не конфликтует с натуральным тоном кожи. Это позволяет избежать эффекта "уставшего лица", который часто сопровождает излишне пепельные окрашивания.
"Бежевый блонд — это идеальный баланс. Он отражает свет намного лучше, чем холодные тона, что позволяет скрыть мелкие морщинки и придать лицу здоровый блеск", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Кроме того, этот оттенок позволяет более эффективно работать с возрастными изменениями. Например, маскировка седины в бежевой гамме выглядит куда натуральнее, так как отрастающие корни не создают резкой границы. Мягкие переходы делают прическу объемной и живой.
Несмотря на свою универсальность, бежевый блонд требует внимательного подбора нюансов. Обладательницам теплого подтона кожи идеально подойдут золотисто-песочные варианты. Если же кожа имеет склонность к покраснениям, стоит выбирать более нейтральные, "прохладные" бежевые тона, избегая явной рыжины. Правильный выбор оттенка позволит минимизировать поврежденные волосы, так как не всегда требует экстремального осветления.
|Тип внешности
|Рекомендуемый подтон бежевого
|Светлая кожа, голубые глаза
|Нейтральный беж, "сливочный" блонд
|Оливковая кожа, карие глаза
|Карамельно-бежевый, медовый песок
|Розовая кожа, серые глаза
|Песочный с легким перламутром
"Важно учитывать не только цветотип, но и состояние полотна. Для достижения чистого бежевого иногда требуется подготовительный этап, например, пилинг кожи головы, чтобы стимулировать рост здоровых волос перед окрашиванием", — отметил дерматокосметолог Илья Руднев.
Бежевый блонд считается менее капризным в уходе, чем пепельный, но он также требует дисциплины. Чтобы цвет не вымывался в дешевую желтизну, необходимо использовать бессульфатные шампуни и подбирать правильное время для гигиенических процедур. Многие эксперты сходятся во мнении, что вечернее мытье волос позволяет лучше подготовить пряди к последующему уходу и избежать лишней травматизации при сушке.
Механическое воздействие также играет ключевую роль в сохранении блеска. Традиционное растирание головы полотенцем приводит к ломкости, поэтому лучше использовать шелковые наволочки и мягкие тюрбаны из микрофибры. Это поможет чешуйкам волоса оставаться закрытыми, сохраняя пигмент внутри структуры надолго.
Этот оттенок лучше всего раскрывается на многослойных стрижках и мягких волнах. "Плоский" цвет уходит в прошлое, уступая место технике air-touch или классическому калифорнийскому мелированию в бежевых тонах. Чтобы прическа выглядела максимально эффектно, стоит позаботиться о прикорневом объеме. Существуют проверенные методы, такие как коса на ночь, которые позволяют получить естественные локоны без перегрева щипцами.
"Бежевый блонд любит движение. Мягкие стрижки типа "итальянки" или каре с градуировкой подчеркивают переливы цвета и визуально делают волосы гуще", — подчеркнула парикмахер-стилист Анастасия Бурова.
Бежевый оттенок более мягкий и содержит больше кремовых, "молочных" нюансов, в то время как песочный может иметь более выраженный золотистый или зернистый подтон.
Для поддержания бежевого блонда лучше использовать не фиолетовые, а специализированные бежевые или золотистые тонирующие маски. Фиолетовый шампунь может сделать цвет слишком холодным и лишить его того самого "свечения".
При правильном уходе основной тон держится от 4 до 6 недель, после чего рекомендуется процедура обновления тонирования в салоне.
