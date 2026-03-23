Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Руки в центре внимания: как превратить обычные кольца в главный акцент вашего гардероба

Моя семья » Красота и стиль

В сезоне весна-лето 2026 на модной арене правит максимализм. Эпоха сдержанных, "чистых" образов в духе тихой роскоши окончательно уступила место экспериментам с фактурами, цветами и, конечно, обилием деталей. Если раньше безупречный вкус ассоциировался с минимализмом, то сегодня актуальный гардероб требует прямо противоположного — заявления о себе через громкие стилистические приемы.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Несколько колец на руке

Одной из самых заметных тенденций стало ношение колец в формате "все и сразу". Дизайнеры призывают не ограничиваться одним украшением, превращая руки в самостоятельный аксессуарный акцент. В этом материале разберемся, как внедрить этот смелый тренд в повседневную жизнь и выглядеть при этом органично.

Правила максимализма: зачем носить всё сразу?

Сегодняшние фэшиониста следуют простому правилу: рамки существуют только в воображении. Максимализм в украшениях — это способ ухода от скуки, которую часто привносит базовый стиль в одежде. Нагромождение колец на пальцах, включая фаланговые модели, добавляет образу сложности и глубины.

"Наслоение украшений позволяет даже самый простой комплект превратить в модное высказывание. В 2026 году центр внимания смещается с одежды на акцентные аксессуары, создающие уникальный визуальный код", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Искусство сочетать: золото и серебро в одном флаконе

Одно из главных табу прошлого — сочетание разных металлов — официально снято с повестки. Теперь стилисты рекомендуют носить коктейльные кольца с розовой позолотой вместе с массивными серебряными печатками. Эта эклектика не только придает образу динамику, но и упрощает уход за серебряными украшениями, ведь вам больше не нужно подбирать идеальную пару к каждой детали.

Важно помнить, что баланс достигается за счет игры форм. Если вы надеваете несколько изделий на один палец, лучше комбинировать различные текстуры: гладкий металл отлично соседствует с эпоксидной смолой, жемчугом или вставками из полудрагоценных камней, что сейчас активно диктуют тренды 2026.

Материал Правило стилизации
Золото Смешивать с серебром без ограничений
Жемчуг Миксовать со сталью для контраста

При этом, как подчеркивают профессионалы, важно следить за эстетикой рук, так как обилие украшений притягивает взгляды именно к ним.

"Когда фокус смещается на пальцы, кожа рук должна выглядеть ухоженной. Стоит обратить внимание не только на украшения, но и на увлажнение, чтобы аксессуары смотрелись гармонично и дорого", — объяснила эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Как примерить тренд без перебора

Для тех, кто опасается радикальной смены имиджа, бренды выпускают готовые сеты из трех и более предметов. Это самый простой способ приобщиться к моде, не тратя время на подбор сочетающихся элементов. Также стоит обратить внимание на то, как кроссовки 2026 года в сочетании с необычными украшениями могут сформировать современный урбанистический образ.

Не бойтесь интегрировать архитектурные элементы: в этом сезоне в моде скульптурное серебро и геометрия. Если вам нравится укороченное пальто, дополните его сетом из колец-цепей — это создаст интересный визуальный резонанс между строгостью линий верхней одежды и творческим хаосом на руках.

"Основная ошибка — пытаться выглядеть 'слишком идеально'. Модная небрежность и многослойность — это ключ к образу современной девушки", — добавила эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Ответы на популярные вопросы о стиле аксессуаров

Можно ли носить кольца на всех пальцах сразу?

Да, в сезоне 2026 года это не просто допустимо, а приветствуется. Главное — выдерживать баланс фактур и стараться, чтобы украшения не мешали вашей повседневной активности.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова
Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль красота
Новости Все >
Купили шины — получили кота в протекторе: чем оборачивается доверие маркетплейсам
Автономные грузовики подходят к городу: идеальные алгоритмы спотыкаются о человеческие привычки
Хуже капризного ребенка: 5 пород кошек, которые сведут с ума навязчивостью и жаждой внимания
Резиновая лотерея на трассе: бюджетные шины из Китая могут подвести в самый острый момент
Эра одного мотора уходит: автомобили уже поделили дороги России — но не так, как ждали
Присяга тянется за фронтовым офицером: замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткин умер на 61-м году жизни
Мужчины отказываются от детей — и это уже не бунт: скрытая причина напугает даже близких
Календарь врёт, термометр решает: та самая цифра, после которой можно переобувать машину
Европейские кружева стоят дорого: Киеву выставили счет, от которого не отвертеться
Сначала квадратные метры, потом пелёнки: привычная логика семейного счастья ведёт в тупик
Сейчас читают
Нефтяная петля затягивается на горле планеты: Ормузский пролив превратился в ловушку
Ближний Восток
Нефтяная петля затягивается на горле планеты: Ормузский пролив превратился в ловушку
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Правительство скоро решит, как снизить влияние на бюджет цен на нефть Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Авто за миллион превращается в роскошь: с 1 апреля цены на популярные модели резко меняются
Игра ва-банк на выживание: Зеленский меняет контроль над землями на сохранение собственного кресла
Игра ва-банк на выживание: Зеленский меняет контроль над землями на сохранение собственного кресла
Последние материалы
Руки в центре внимания: как превратить обычные кольца в главный акцент вашего гардероба
Два солнца над Пхеньяном не взойдут: младшая дочь Кима вышла на охоту на собственную тетю
Правительство скоро решит, как снизить влияние на бюджет цен на нефть
Забытая связь органов: почему лечение печени без поддержки почек становится опасной лотереей
Купили шины — получили кота в протекторе: чем оборачивается доверие маркетплейсам
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Автономные грузовики подходят к городу: идеальные алгоритмы спотыкаются о человеческие привычки
Держи карман шире: затяжная война на Ближнем Востоке выгодна России совсем недолго
Магазинные десерты проигрывают: этот домашний тарт с вишней превращается в эталон вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.