Ксения Малышева

Ритмичный хаос вместо симметрии: как современные силуэты меняют восприятие классического принта

Горошек в сезоне весна-лето — 2026 окончательно прощается с репутацией исключительно "наивного" или ретро-принта. Модная индустрия, взявшая курс на минимализм в гардеробе, переосмыслила этот классический паттерн, сделав его более архитектурным и графичным.

Сегодня актуальность образа определяется не самим наличием кругов на ткани, а игрой смыслов: сочетанием фактур, сложным кроем и умением вписать традиционный рисунок в контекст мегаполиса. Это уже не просто декор, а полноценный инструмент для создания уверенного и дорогого имиджа.

Новое прочтение классики: масштаб и ритм

Современные дизайнеры отошли от строгой шахматной рассадки пятен. В тренде — асимметрия и "рваный" ритм, где мелкий мильфлер соседствует с крупными, почти плакатными кругами. Такой подход позволяет создать элегантный образ, который не выглядит скучно или слишком консервативно.

"Классическое черно-белое сочетание остается базой, но сегодня мы видим запрос на более мягкие контрасты. Кремовый с глубоким шоколадным или темно-синий с молочным выглядят значительно благороднее и легче адаптируются под разные цветотипы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для тех, кто готов к экспериментам, подиумы предлагают миксовать горох с геометрией. Тонкая полоска или деликатная клетка в той же цветовой гамме создают визуальную многослойность, которая характерна для интеллектуальной моды. Важно лишь соблюдать баланс, чтобы принт не "съел" внешность.

Идеальное платье: формула на весну

Платье в горошек — это инвестиция, которая окупается универсальностью. В 2026 году стоит обратить внимание на длину миди и летящие ткани, такие как шелк или вискоза. Отсутствие лишнего декора компенсируется активным рисунком, поэтому крой должен быть максимально чистым.

Размер горошка Кому подходит и с чем носить
Мелкий (микро) Визуально стройнит, идеален для офисного дресс-кода и базовых вещей.
Крупный (акцентный) Требует лаконичных аксессуаров, лучше всего смотрится на плотных тканях.

Такое платье легко трансформируется из дневного в вечернее. Днем его можно дополнить обувью на плоском ходу — подойдут даже атласные кроссовки или минималистичные кеды. Вечером достаточно сменить обувь на каблук и добавить акцентные украшения.

Блузы и топы как база гардероба

Блуза в горох способна оживить даже самый строгий костюм. Если вы боитесь перегрузить образ, выбирайте модели с разреженным принтом. Это создает ощущение "воздуха" в наряде. Хорошо работают сочетания с грубыми фактурами: денимом или кожей, которые сбивают излишнюю романтичность рисунка.

"Выбирая топ или блузу, отдавайте предпочтение простым силуэтам. Избегайте обилия рюш и воланов — горох сам по себе является сложным визуальным элементом, и лишние детали могут превратить современный сет в театральный костюм", — подчеркнула стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Интересным дополнением к такому верху станет актуальный бьюти-образ. Например, черный карандаш для глаз, растушеванный в легкую дымку, добавит облику нотку гранжа и уравновесит мягкость принта.

Юбки с характером и правила сочетаний

Юбка в горох длины миди — один из главных фаворитов сезона весна-лето — 2026. Она отлично ладит с базовыми футболками и мужскими рубашками. Чтобы вещь выглядела актуально, ищите модели с косым кроем — они создают красивое движение при ходьбе и деликатно подчеркивают фигуру.

При выборе верхней одежды к такой юбке стоит присмотреться к укороченным вариантам. Правильно подобранные куртки из масс-маркета могут выглядеть не менее эффектно, чем подиумные образцы, если они имеют четкую форму и качественную фурнитуру.

"Для создания городского динамичного образа сочетайте летящую юбку в горошек с объемным жакетом или кожаной косухой. Контраст нежного принта и жесткой ткани — проверенный прием современных стилистов", — отметила историк моды Вера Ермакова.

Аксессуары и финальные штрихи

Если вы не готовы к тотальному доминированию принта, начните с малого. Шейный платок или сумка в горох станут отличным акцентом. Также в моду возвращаются необычные дополнения — например, ободок-пружинка в сочетании с гладкой укладкой подчеркнет ретро-футуристичный настрой образа.

Не забывайте и об украшениях. С принтованными тканями лучше всего смотрится лаконичный металл. Если ваши любимые аксессуары потемнели, полезно знать, как почистить серебро в домашних условиях, чтобы вернуть ему зеркальный блеск, который идеально дополнит графичный горох.

Ответы на популярные вопросы о принте горошек

Полнит ли горошек фигуру?

Все зависит от размера и плотности рисунка. Крупный, редко расположенный горох может визуально добавлять объем, в то время как мелкий принт на темном фоне, напротив, стройнит.

Можно ли носить горошек в офис?

Да, если выбирать классическую черно-белую или темно-синюю гамму и сочетать принт с однотонными структурными вещами, например, строгим жакетом или брюками.

С какой обувью лучше всего сочетать платье в горох?

В этом сезоне актуальны как классические лодочки, так и модные сапоги вроде казаков или лаконичных ботильонов для более дерзких выходов.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, историк моды Вера Ермакова
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль одежда гардероб
Красота и стиль
