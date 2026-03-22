Морщины уходят, а риски остаются: что скрывает популярный ретиноевый пилинг

Ретиноевый пилинг, широко известный в профессиональных кругах как "желтый", давно закрепил за собой статус золотого стандарта в борьбе с возрастными изменениями. Его популярность обусловлена уникальным механизмом воздействия: в отличие от традиционных кислотных составов, он не вызывает прямой химический ожог, а работает на клеточном уровне, стимулируя естественные процессы регенерации. Это делает процедуру востребованной среди тех, кто ценит предсказуемый результат без критического повреждения эпидермиса.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info Пилинг

Сегодня косметология стремится к максимальной мягкости, даже когда речь идет о глубоком преображении. Тренды на бережное отношение к ресурсам организма выводят ретиноевый пилинг в топ процедур, так как он позволяет корректировать состояние кожи, склонной к высыпаниям, пигментации и потере тонуса. Однако обилие преимуществ не отменяет специфических требований к подготовке и последующей реабилитации, которые критически важны для сохранения здоровья лица.

В чем секрет желтого пилинга

Основное действующее вещество — ретиноевая кислота или её производные. В отличие от того же энзимного пилинга, который работает преимущественно на поверхности, ретиноиды способны проникать в глубокие слои. Характерный желтый оттенок составу придает сам витамин А, который остается на лице на несколько часов, продолжая свою работу после выхода из кабинета специалиста.

"Ретиноевый пилинг — это мощный инструмент коррекции, который требует профессионального подхода. Он радикально отличается от домашних методов, таких как очищение лица содой и маслом, так как воздействует напрямую на рецепторы клеток", — объяснила в беседе с Pravda. Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Важным преимуществом является короткий период первичной реабилитации по сравнению с ТСА-пилингами. Кожа начинает шелушиться не сразу, а на 2-3 день, что позволяет пациенту не выпадать из привычного рабочего графика. Главное — понимать, что шелушение — это естественный процесс сброса "старого" слоя клеток ради новой, гладкой поверхности.

Кому показана процедура

Спектр применения ретиноидов невероятно широк. В первую очередь процедуру рекомендуют пациентам с признаками фотостарения: сеточкой мелких морщин и гиперпигментацией. Ретинол блокирует избыточную выработку меланина, возвращая лицу ровный, "фарфоровый" тон. Также метод эффективен при работе с постакне и расширенными порами.

Проблема Результат пилинга Мелкие морщины Разглаживание и повышение упругости Пигментные пятна Осветление и выравнивание тона Жирный блеск и акне Нормализация работы сальных желез

Для достижения максимального омолаживающего эффекта специалисты часто сочетают методики. Однако стоит помнить, что кожа лица требует такого же системного внимания, как и глубокое очищение кожи головы или рук. Только комплексный подход обеспечивает гармоничный внешний вид.

Когда стоит отказаться от сеанса

Несмотря на свою относительную деликатность, ретиноевый пилинг имеет серьезный список противопоказаний. Главное из них — системный прием ретиноидов в таблетированной форме. Избыток витамина А может привести к токсическому поражению печени. Также процедура категорически запрещена в период беременности из-за тератогенного воздействия действующего вещества на плод.

"Мы всегда предупреждаем клиентов: если возникло жжение от крема в повседневном уходе, значит, защитный барьер поврежден. В таком состоянии проводить агрессивные пилинги нельзя, сначала нужно восстановить липидный слой", — подчеркнула эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Также стоит отложить визит к косметологу при наличии свежего загара, герпеса в стадии обострения или при нарушении целостности кожного покрова. Слишком тонкая, реактивная кожа также может потребовать предварительной подготовки более щадящими средствами, чтобы избежать риска возникновения дерматита или стойкой эритемы.

Правила реабилитации и ухода

Успех процедуры на 50% зависит от поведения пациента в домашних условиях. После того как вы смоете желтый состав (обычно через 4-10 часов), кожа может выглядеть слегка натянутой. На третий день начинается активное шелушение. Категорически запрещено "помогать" коже и отрывать чешуйки руками — это прямой путь к образованию рубцов и пятен.

"Важно не только лицо. Качественный домашний маникюр и уход за телом дополняют образ, но именно лицо после ретинола требует максимальной защиты от солнца и деликатного увлажнения", — отметил дерматокосметолог Илья Руднев.

В период восстановления следует использовать мягкие пенки для умывания и кремы с церамидами. Обязательным условием является использование солнцезащитных средств с фактором SPF не менее 50 даже в пасмурную погоду. Ретиноевая кислота делает клетки беззащитными перед ультрафиолетом, что без должной защиты мгновенно провоцирует появление новых пигментных пятен.

Ответы на популярные вопросы о ретиноевом пилинге

Когда лучше всего делать желтый пилинг?

Оптимальное время — период с октября по март, когда солнечная активность минимальна. Это снижает риск появления постпилинговой гиперпигментации.

Сколько длится эффект от процедуры?

При соблюдении рекомендаций и правильном поддерживающем уходе результат сохраняется от 4 до 6 месяцев. Для стойкого омоложения рекомендуется курс из 2-4 сеансов.

Можно ли делать пилинг при наличии прыщей?

Да, акне является одним из показаний. Ретиноиды снижают выработку кожного сала и предотвращают закупорку пор. Однако при сильном воспалительном процессе сначала требуется медикаментозное лечение.

