Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Морщины уходят, а риски остаются: что скрывает популярный ретиноевый пилинг

Моя семья » Красота и стиль

Ретиноевый пилинг, широко известный в профессиональных кругах как "желтый", давно закрепил за собой статус золотого стандарта в борьбе с возрастными изменениями. Его популярность обусловлена уникальным механизмом воздействия: в отличие от традиционных кислотных составов, он не вызывает прямой химический ожог, а работает на клеточном уровне, стимулируя естественные процессы регенерации. Это делает процедуру востребованной среди тех, кто ценит предсказуемый результат без критического повреждения эпидермиса.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Сегодня косметология стремится к максимальной мягкости, даже когда речь идет о глубоком преображении. Тренды на бережное отношение к ресурсам организма выводят ретиноевый пилинг в топ процедур, так как он позволяет корректировать состояние кожи, склонной к высыпаниям, пигментации и потере тонуса. Однако обилие преимуществ не отменяет специфических требований к подготовке и последующей реабилитации, которые критически важны для сохранения здоровья лица.

В чем секрет желтого пилинга

Основное действующее вещество — ретиноевая кислота или её производные. В отличие от того же энзимного пилинга, который работает преимущественно на поверхности, ретиноиды способны проникать в глубокие слои. Характерный желтый оттенок составу придает сам витамин А, который остается на лице на несколько часов, продолжая свою работу после выхода из кабинета специалиста.

"Ретиноевый пилинг — это мощный инструмент коррекции, который требует профессионального подхода. Он радикально отличается от домашних методов, таких как очищение лица содой и маслом, так как воздействует напрямую на рецепторы клеток", — объяснила в беседе с Pravda. Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Важным преимуществом является короткий период первичной реабилитации по сравнению с ТСА-пилингами. Кожа начинает шелушиться не сразу, а на 2-3 день, что позволяет пациенту не выпадать из привычного рабочего графика. Главное — понимать, что шелушение — это естественный процесс сброса "старого" слоя клеток ради новой, гладкой поверхности.

Кому показана процедура

Спектр применения ретиноидов невероятно широк. В первую очередь процедуру рекомендуют пациентам с признаками фотостарения: сеточкой мелких морщин и гиперпигментацией. Ретинол блокирует избыточную выработку меланина, возвращая лицу ровный, "фарфоровый" тон. Также метод эффективен при работе с постакне и расширенными порами.

Проблема Результат пилинга
Мелкие морщины Разглаживание и повышение упругости
Пигментные пятна Осветление и выравнивание тона
Жирный блеск и акне Нормализация работы сальных желез

Для достижения максимального омолаживающего эффекта специалисты часто сочетают методики. Однако стоит помнить, что кожа лица требует такого же системного внимания, как и глубокое очищение кожи головы или рук. Только комплексный подход обеспечивает гармоничный внешний вид.

Когда стоит отказаться от сеанса

Несмотря на свою относительную деликатность, ретиноевый пилинг имеет серьезный список противопоказаний. Главное из них — системный прием ретиноидов в таблетированной форме. Избыток витамина А может привести к токсическому поражению печени. Также процедура категорически запрещена в период беременности из-за тератогенного воздействия действующего вещества на плод.

"Мы всегда предупреждаем клиентов: если возникло жжение от крема в повседневном уходе, значит, защитный барьер поврежден. В таком состоянии проводить агрессивные пилинги нельзя, сначала нужно восстановить липидный слой", — подчеркнула эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Также стоит отложить визит к косметологу при наличии свежего загара, герпеса в стадии обострения или при нарушении целостности кожного покрова. Слишком тонкая, реактивная кожа также может потребовать предварительной подготовки более щадящими средствами, чтобы избежать риска возникновения дерматита или стойкой эритемы.

Правила реабилитации и ухода

Успех процедуры на 50% зависит от поведения пациента в домашних условиях. После того как вы смоете желтый состав (обычно через 4-10 часов), кожа может выглядеть слегка натянутой. На третий день начинается активное шелушение. Категорически запрещено "помогать" коже и отрывать чешуйки руками — это прямой путь к образованию рубцов и пятен.

"Важно не только лицо. Качественный домашний маникюр и уход за телом дополняют образ, но именно лицо после ретинола требует максимальной защиты от солнца и деликатного увлажнения", — отметил дерматокосметолог Илья Руднев.

В период восстановления следует использовать мягкие пенки для умывания и кремы с церамидами. Обязательным условием является использование солнцезащитных средств с фактором SPF не менее 50 даже в пасмурную погоду. Ретиноевая кислота делает клетки беззащитными перед ультрафиолетом, что без должной защиты мгновенно провоцирует появление новых пигментных пятен.

Ответы на популярные вопросы о ретиноевом пилинге

Когда лучше всего делать желтый пилинг?

Оптимальное время — период с октября по март, когда солнечная активность минимальна. Это снижает риск появления постпилинговой гиперпигментации.

Сколько длится эффект от процедуры?

При соблюдении рекомендаций и правильном поддерживающем уходе результат сохраняется от 4 до 6 месяцев. Для стойкого омоложения рекомендуется курс из 2-4 сеансов.

Можно ли делать пилинг при наличии прыщей?

Да, акне является одним из показаний. Ретиноиды снижают выработку кожного сала и предотвращают закупорку пор. Однако при сильном воспалительном процессе сначала требуется медикаментозное лечение.

Читайте также

Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, эксперт по составам косметики Алина Чернова, дерматокосметолог Илья Руднев
Елена Соколова — эксперт по антивозрастному уходу, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы красота уход за лицом косметология
Новости Все >
Космический каннибализм: две тусклые звезды начали поглощать друг друга в глубоком космосе
Автохлам в блестящей обертке: как именно дилеры скрывают машины, которые застоялись на стоянке
Скрытая бездна под ногами: в самом соленом озере планеты внезапно нашли море пресной воды
Поругивать отечественное книгоиздание за последние десять лет вошло в привычку… — писала газета Культура 22 марта 2001 года
Миф о тогах развеян: древние города обходились без царей задолго до греческих собраний
Иллюзия новой машины: почему дешевый ценник на вторичке часто скрывает опасную ложь
Иллюзия безопасности: распространенные автомобильные мифы создают опасные помехи на путях
Сбой в коде жизни: российские биологи пытаются отменить старение с помощью секретных ключей
Кочегар с дорогим парфюмом: почему звание шофёра заслуживают лишь единицы на трассе
Дерево с характером: рабочие в Голландии случайно подняли со дна времен фрагмент забытого флота
Сейчас читают
Гастроли подошли к финалу: европейская мечта Киева разбивается о суровые бюрократические будни
Новости Украины
Гастроли подошли к финалу: европейская мечта Киева разбивается о суровые бюрократические будни
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Садоводство, цветоводство
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Красота и стиль
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Популярное
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью

Темные сорта помидоров перестали быть экзотикой, демонстрируя поразительную устойчивость к болезням и уникальный десертный вкус без привычной огороднику кислоты.

Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Маховик баллистики набирает обороты: промедление обернется прилетами в столицы России
Он работает даже без вас: этот невидимый пожиратель электричества живёт в каждой квартире
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Миллионы тонн яда под водой: гигантская бомба в горах, которая может взорваться снова
Отчаяние привело к врагу: Трамп обратился к Китаю за помощью в Ормузском проливе
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Последние материалы
Космический каннибализм: две тусклые звезды начали поглощать друг друга в глубоком космосе
Пророчество про 2013 год не сбылось: что на самом деле писал Распутин перед смертью
Ритмичный хаос вместо симметрии: как современные силуэты меняют восприятие классического принта
Автохлам в блестящей обертке: как именно дилеры скрывают машины, которые застоялись на стоянке
Соседи борются за урожай, а у вас цветник живёт сам: растения, которым не нужна жирная почва
Скрытая бездна под ногами: в самом соленом озере планеты внезапно нашли море пресной воды
Поругивать отечественное книгоиздание за последние десять лет вошло в привычку… — писала газета Культура 22 марта 2001 года
Настоящая тишина в дефиците: это место учит дышать полной грудью вдали от шума
Миф о тогах развеян: древние города обходились без царей задолго до греческих собраний
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.