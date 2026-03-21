Позор из нулевых стал люксом: как носить траурную подводку и сорвать миллион комплиментов

Индустрия красоты совершила неожиданный поворот: после затяжного доминирования макияжа в стиле "чистый десерт" и едва заметного нюда на подиумы триумфально вернулся черный карандаш для глаз. Показы сезона осень-зима 2026/27 в Париже и Нью-Йорке наглядно продемонстрировали, что эстетика гранжа снова в центре внимания. Это не просто возвращение старого инструмента, а полноценное переосмысление бунтарского духа девяностых через призму современного люкса.

Девушка с темным макияжем

Ведущие модные дома, от Prada до Saint Laurent, выбрали нарочитую графичность или, наоборот, художественную небрежность. Если раньше мы стремились к тому, чтобы лицо светилось изнутри естественным румянцем, то сегодня фокус смещается на драматичный взгляд. Черный лайнер становится главным аксессуаром, способным заменить собой сложные украшения и многослойные наряды.

Гранжевый ренессанс на подиумах

Возвращение черной подводки стало ответом на запрос аудитории на более характерные и дерзкие образы. На показе Prada визажисты использовали карандаш для создания образа "вчерашнего макияжа", где линии специально слегка размыты. Это создает ощущение свободы и легкости, которое так ценится в современной моде. Такой подход сильно контрастирует с идеальной тушевкой и выверенными градиентами прошлых лет.

"Сегодняшний гранж — это не неопрятность, а выверенная эстетика. Мы видим, как черный карандаш подчеркивает индивидуальность, делая взгляд более глубоким и "острым"", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Важно отметить, что тренд затронул не только авангардные бренды. Даже консервативные модные дома включили темную подводку в свои бьюти-сеты. Это говорит о том, что приемы макияжа меняются в сторону большей экспрессии. Черный цвет на веках теперь не ассоциируется исключительно с субкультурами, а становится элементом высокой моды.

От четких стрелок до мягкой тушевки

Разнообразие техник нанесения в этом сезоне поражает. На шоу Burberry мы увидели пример "чистого" гранжа: Роузи Хантингтон-Уайтли появилась с плотно подведенной слизистой и минимальной растушевкой. Этот прием мгновенно делает глаза ярче, не требуя использования ярких теней. В то же время Moschino предложили гипертрофированные стрелки, которые уходят далеко к вискам, создавая кошачий силуэт.

Для тех, кому важен омолаживающий макияж глаз, эксперты рекомендуют комбинировать черный карандаш с серой или коричневой дымкой. Это позволяет избежать излишней жесткости линий, которая может визуально утяжелить веко. В таблице ниже приведены основные различия между популярными стилями использования черного карандаша в сезоне 2026/27.

Стиль макияжа Ключевая особенность Классический гранж Подведенная слизистая и "влажный" финиш Графичный минимализм Четкая тонкая линия вдоль роста ресниц Акцентные смоки Широкая растушевка с переходом в серый

Бренд Gucci Beauty и вовсе предлагает использовать черный кайал как подложку под тени, создавая максимально насыщенный и драматичный эффект. Такой макияж требует идеального тона кожи, так как темные акценты могут подчеркнуть любые покраснения или несовершенства.

Как адаптировать подиумный тренд для жизни

Носить черный карандаш в повседневной жизни — это искусство баланса. Чтобы образ не выглядел перегруженным, визажисты советуют оставлять губы нейтральными. Использование нюдовых помад или прозрачных блесков позволит глазам оставаться главным акцентом. Этот прием часто используется, чтобы создать безупречный образ, подходящий как для офиса, так и для вечернего выхода.

"При работе с черным карандашом важно не забывать про межресничное пространство. Если оставить там пробелы, макияж будет выглядеть незаконченным и небрежным в плохом смысле слова", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru визажист Анастасия Коршунова.

Для дневного варианта достаточно подчеркнуть только верхнее веко и хорошо прокрасить ресницы. Кстати, сейчас на пятки классике наступает тушь бургунди, которая в сочетании с черной подводкой дает невероятно глубокий и сложный цвет, особенно эффектно подчеркивая зеленые и карие глаза.

Результат макияжа напрямую зависит от выбранной текстуры. Традиционные деревянные карандаши хороши для четких линий, но требуют постоянной заточки. Гелевые формулы в автоматических корпусах фиксируются за считанные секунды и обладают феноменальной стойкостью — им не страшны ни дождь, ни слезы радости. Они лучше всего подходят для создания длинных стрелок у внешнего уголка глаза.

"Если ваша цель — мягкая растушевка в стиле рок-звезды, выбирайте кайал. Его жирная текстура легко поддается тушевке кистью или даже подушечкой пальца в течение первой минуты после нанесения", — объяснила Pravda. Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Для тех, кто предпочитает натуральность, существует техника "невидимой подводки". Для этого карандашом прокрашивается только верхняя слизистая под ресницами. Это создает иллюзию очень густых ресниц при полном отсутствии видимого макияжа. Такой прием идеально вписывается в концепцию современного минимализма.

Ответы на популярные вопросы о черном карандаше

Черный карандаш уменьшает глаза?

Если обвести глаз по кругу четкой линией, он может казаться меньше. Чтобы этого избежать, растушуйте внешние границы карандаша и добавьте немного светлых теней во внутренние уголки.

Как сделать, чтобы карандаш на слизистой не размазывался?

Используйте специальные водостойкие кайалы. Перед нанесением можно слегка промокнуть слизистую ватной палочкой, чтобы убрать лишнюю влагу для лучшего сцепления пигмента.

Кому не подходит черный карандаш?

Черный цвет универсален, но при очень светлой коже и волосах он может выглядеть слишком резко. В таком случае стоит выбирать более мягкие техники растушевки.

Читайте также