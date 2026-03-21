Главный кошмар стилистов вернулся: странная деталь на голове, которая теперь выдает икону стиля

В мире моды существует проверенное правило: всё, к чему прикасается Миучча Прада, мгновенно обретает статус культа. Будь то ироничные шорты-трусы в пайетках или рабочие фартуки, эти вещи неизбежно заполняют ленты соцсетей и гардеробы трендсеттеров. В новом сезоне дизайнер вновь обратилась к эстетике прошлого, выбрав в качестве ключевого акцента эластичный ободок-пружинку — аксессуар, который многие из нас помнят по "нулевым" годам.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель на подиуме

На показе коллекции осень-зима 2026/27 в Париже модели Miu Miu дефилировали с этим утилитарным предметом, доказывая, что практичность может стать основой высокого стиля. Такой тренд в аксессуарах обещает стать массовым уже к весне, тем более что для его воплощения не обязательно ждать официальных продаж от люксового бренда — классические "пружинки" доступны в любом магазине товаров для красоты.

Почему пружинка снова актуальна

Интересно, что Миучча Прада не первой предприняла попытку вернуть этот аксессуар на подиумы. Несколько лет назад похожие элементы промелькнули в коллекции Givenchy, однако именно сейчас почва для возвращения "нулевых" максимально подготовлена. Современная мода стремится к упрощению, где эффект дорогой фактуры и лаконичность ценятся выше избыточного декора.

Ободок-пружинка идеально вписывается в концепцию функционального дизайна. Он не позиционируется как ювелирное украшение, а служит четким инструментом для фиксации волос. В эпоху популярности макияжа "без макияжа" и естественных укладок такой аксессуар становится логичным завершением образа, избавляя лицо от лишних прядей и создавая аккуратный, но расслабленный вид.

"Главная прелесть ободка-пружинки в том, что он создает графичный ритм на волосах. Это отличный способ добавить динамики в простую укладку, не перегружая её лишним блеском или объемом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Как стилизовать аксессуар в 2026 году

Если раньше ободок-пружинка считался скорее домашним или спортивным атрибутом, то сегодня его предлагают сочетать с максимально элегантными вещами. Чтобы образ выглядел актуально, стоит обратить внимание на цветовую палитру. Металлические варианты — золото или серебро — могут эффектно перекликаться с вашими браслетами или часами, создавая законченный ансамбль.

Для тех, кто предпочитает минимализм, идеальным решением станет аксессуар точно в тон волос. Это позволяет создать иллюзию сложной укладки с интересной текстурой у корней, при этом сам ободок остается практически незаметным. Такой прием визуально "собирает" лицо, делая акцент на скулах и глазах, подобно тому как правильно подобранные очки корректируют форму лица.

Тип образа Рекомендация по использованию ободка Деловой стиль Черный или черепаховый ободок с гладко зачесанными волосами. Вечерний выход Металлизированная "пружинка" в сочетании с объемным пучком. Casual (повседневный) Сочетание с распущенными волосами и легкой небрежностью.

Универсальность для любой стрижки

В отличие от классических широких ободков в стиле Кэролин Бессетт-Кеннеди, пружинка обладает уникальной гибкостью. Она подходит для любой длины волос — от мальчишеской пикси до экстремально длинных локонов. На коротких стрижках аксессуар создает ретро-эффект, а длинные пряди позволяет эффектно убрать в "мальвинку" или низкий хвост.

"Многие боятся, что пружинка может травмировать волосы, но современные модели изготавливаются из качественного пластика или гладкого металла, которые не цепляют пряди. Главное — правильно снимать аксессуар, не дергая его", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по уходу за кожей и внешностью Ирина Воронцова.

Интеграция в современный гардероб

Новый тренд от Miu Miu не требует полной смены имиджа. Ободок органично смотрится с актуальными весенними позициями, будь то тренч свободного кроя или строгие жакеты. Он добавляет образу нотку ироничной интеллектуальности, характерную для стиля Prada.

Особенно эффектно аксессуар работает в сочетании с денимом. Например, выбрав джинсы со стрелками и простую белую рубашку, вы уже создаете базу, которую ободок-пружинка превратит в подиумный лук. Это пример того, как копеечная деталь может полностью изменить восприятие привычного ансамбля.

"Тренд на ободки-пружинки — это история про уверенность и легкость. Сейчас актуально всё, что упрощает жизнь и при этом выглядит стильно", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о трендовых ободках

Кому подходит ободок-пружинка?

Этот аксессуар универсален и подходит обладательницам любой формы лица и типа волос. За счет своей структуры он надежно фиксирует даже густые и тяжелые пряди, а на тонких волосах создает дополнительный визуальный рельеф.

С какой одеждой лучше не сочетать такой аксессуар?

Единственным ограничением может стать слишком спортивный костюм для занятий в зале — образ может получиться чересчур "домашним". Чтобы выглядеть модно, лучше играть на контрастах и сочетать его, например, с элегантными леггинсами и жакетом.

