Ксения Малышева

Стиль на миллион за копейки: как выбрать куртку из масс-маркета, чтобы она выглядела как люкс

Моя семья » Красота и стиль

Весенний сезон 2026 года окончательно стирает границы между строгим дресс-кодом и уличной свободой. Куртки в этом году перестали быть просто утилитарным слоем одежды для защиты от непогоды, превратившись в самостоятельный центр образа. Дизайнеры сделали ставку на архитектурные формы, игру фактур и переосмысление классики, которая теперь выглядит дерзко и свежо.

На смену привычным пуховикам приходят структурные модели: от укороченных тренчей до пушистых курток-шегги. Каждый фасон диктует свои правила игры, позволяя создавать как расслабленный стиль ленивой миллионерши, так и выверенные городские аутфиты. Главное в этом сезоне — не бояться экспериментировать с объемами и материалами.

Воротник-стойка: архитектура на плечах

Воротник-стойка — это ключевой маркер современной моды. Он мгновенно структурирует силуэт, придавая образу собранность и лаконичность. В отличие от отложных воротников, стойка подчеркивает линию шеи и идеально сочетается с минималистичными аксессуарами, такими как актуальные в этом сезоне очки-авиаторы.

"Воротник-стойка этой весной диктует правила минимализма. Чем чище линии и меньше декоративных деталей, тем дороже выглядит вещь в контексте городского гардероба", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Такие куртки лучше всего смотрятся в монохромных образах. Отсутствие лишней фурнитуры позволяет сфокусироваться на качестве ткани и точности кроя. Это идеальный выбор для тех, кто ценит функциональность, но не готов жертвовать эстетикой ради комфорта.

Укороченный тренч: новый взгляд на классику

Тренчи традиционной длины в 2026 году получили серьезного конкурента в лице своих укороченных версий. Этот фасон открывает бедра и визуально удлиняет ноги, особенно если сочетать его с завышенной талией. Это отличный шанс показать миру эффектную юбку-убийцу или широкие брюки из легкой шерсти.

Материал С чем сочетать
Кожа и замша Джинсы-клеш, грубые ботинки
Хлопок с пропиткой Юбки миди, классические лоферы

Переосмысленная классика теперь не требует обязательного бежевого цвета. Обратите внимание на оттенки графита, горького шоколада или мягкой фисташки. Такая деталь гардероба легко адаптируется под любой случай — от делового завтрака до вечернего выхода в свет.

Куртка-блейзер: из офиса в город

Модная миграция вещей из делового стиля в повседневный продолжается. Куртка-блейзер с четкой линией плеча становится базой для тех, кто предпочитает интеллектуальный стиль. Она достаточно плотная для весеннего ветра, но при этом сохраняет элегантность пиджака. Правильно подобранный головной убор поможет завершить ансамбль, если вы решили сменить надоевшие бини на стильные альтернативы.

"Куртка-блейзер — это спасение для тех, кто хочет выглядеть статусно, не прилагая лишних усилий. Важно следить, чтобы плечевой пояс сидел идеально, иначе магия образа исчезнет", — отметил в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

В этом сезоне куртки-блейзеры нередко дополняются накладными карманами в стиле сафари или широкими ремнями. Сочетание строгости и функциональности делает этот фасон абсолютным фаворитом для весенних прогулок по городу.

Оверсайз-кожанка: расслабленный шик

Кожаная куртка в 2026 году окончательно избавилась от ассоциаций с агрессивным байкерским стилем. Теперь это объемная, уютная вещь, которая больше напоминает мужской жакет "с плеча бойфренда". Такая модель гармонично сочетается даже с самой изящной обувью, включая модные мюли, создавая контраст между маскулинным верхом и женственным низом.

Особое внимание стоит уделить цвету. Вместо привычного черного дизайнеры предлагают глубокие натуральные оттенки: охру, терракоту и цвет слоновой кости. Качественная экокожа с матовым финишем выглядит благородно и актуально, подчеркивая осознанный подход к моде.

Деним: возвращение к истокам

Джинсовые куртки этой весной — это про четкость и структуру. Никакой лишней "варенки" или потертостей; в моде плотный деним насыщенных цветов с контрастной строчкой. Это утилитарная эстетика, которая идеально вписывается в концепцию современного городского жителя. Даже такое спорное сочетание, как носки с сандалиями, смотрится с денимом уместно и концептуально.

Экспериментируйте с длиной: в тренде как экстремально короткие модели, так и удлиненные варианты, напоминающие рабочие куртки. Сила денима — в его способности усмирить любой сложный наряд и сделать его пригодным для повседневной жизни.

Фактурные и шегги-куртки: уютный тренд

Когда весеннее солнце еще обманчиво, на помощь приходят пушистые модели из экомеха или фактурной шерсти букле. Эти куртки добавляют образу необходимый объем и уют. Чтобы не выглядеть слишком громоздко, выбирайте модели с четким силуэтом и комбинируйте их с лаконичным низом.

"Фактурные куртки — это эмоциональный выбор. Они дарят чувство защищенности и тепла, при этом оставаясь на пике моды за счет необычных материалов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru fashion-блогер Яна Климова.

Шегги-куртки лучше всего смотрятся в пастельной гамме. Кремовый, песочный или нежно-серый оттенки подчеркивают текстуру материала и делают вещь визуально легче, что особенно важно для весеннего настроения.

Ответы на популярные вопросы о куртках

С чем носить укороченную куртку, чтобы не мерзнуть?

Используйте принцип многослойности: под короткую куртку можно надеть тонкий кашемировый джемпер или удлиненную рубашку. Также отлично работают брюки и юбки с высокой посадкой, дополненные широким кожаным ремнем.

Актуальны ли косухи в 2026 году?

Классические приталенные косухи уступили место более объемным и спокойным фасонам. Если вы любите кожу, присмотритесь к курткам прямого кроя или кожаным блейзерам — они выглядят более современно.

Как ухаживать за светлой фактурной курткой?

Большинство современных материалов (экомех, букле) требуют бережной химчистки. Для локальных загрязнений используйте специальные пенки-очистители, предназначенные для данных типов ткани, чтобы не повредить структуру ворса.

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль весна одежда красота гардероб
Новости Улан-Удэ
