Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Потемнело и потеряло вид: как спасти серебро за 10 минут подручными средствами

Моя семья » Красота и стиль

Серебро — благородный металл, который ценится за красоту, универсальность и доступность. Его используют в украшениях, посуде и предметах интерьера. На протяжении многих веков серебро ассоциируется с достатком и утонченным вкусом. Однако со временем серебряные изделия могут терять блеск, тускнеть и покрываться темным налетом. Это результат естественного химического процесса, называемого окислением.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Основная причина потемнения серебра — взаимодействие с сероводородом, содержащимся в воздухе и поте человека. При этом образуется сульфид серебра, который придает металлу характерный черный оттенок. Кроме того, для прочности в ювелирные сплавы добавляют медь, цинк или алюминий, которые ещё быстрее вступают в реакцию с окружающей средой. Чтобы вернуть первозданный вид любимым вещам, нужно знать, как эффективно очистить украшения в форме сердец или массивные цепи в домашних условиях.

Полностью избежать окисления невозможно. Если изделия из серебра потемнели, вам пригодятся знания о том, как убрать черноту. Причин для этого предостаточно: от повышенной влажности воздуха до контакта с косметикой и парфюмом. Часто винтажные украшения страдают больше современных из-за особенностей старых сплавов.

"Серебро активно реагирует на серосодержащие соединения, которые есть буквально везде: в воздухе, в воде и даже в поте. Особенно быстро процесс идет при высокой влажности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова.

Общие правила домашней чистки

Выбор способа чистки зависит от степени загрязнения и типа изделия. Жемчужные нити и изделия с пористыми камнями требуют предельной деликатности. Для профилактики полезно раз в неделю протирать изделия мягкой фланелевой салфеткой. Это позволит избежать накопления плотного сульфидного слоя.

Свойство Описание
Проба 925 Стандарт для ювелирных изделий (92,5% серебра).
Родирование Покрытие для защиты от потемнения и придания блеска.

Лучшие способы почистить серебро

Для восстановления блеска подойдут средства, которые есть в каждой квартире.

Сода — самый простой вариант. Можно сделать пасту из соды и воды или использовать метод электролиза, положив изделие в содовый раствор на слой фольги. Это отлично подходит для того, чтобы очистить функциональные украшения со сложным плетением.

Нашатырный спирт эффективно удаляет плотный налет, но требует осторожности и проветривания.

Зубная паста (обязательно белая, без гранул) также помогает вернуть блеск.

Для легкого налета можно использовать обычную кока-колу: достаточно оставить в ней предмет на пару часов или недолго прокипятить.

"При использовании соды или пасты важно избегать сильного давления, чтобы не оставить микроцарапин на поверхности металла", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Особенности изделий с камнями и позолотой

Украшения со вставками — это зона особого внимания. Крепкие камни (сапфир, изумруд) выдержат мягкую чистку, но бирюза, опал и малахит боятся химии. Особого подхода требует винтажная бижутерия, где камни могут быть закреплены на клей. Их нельзя замачивать в горячих растворах.

Позолоченное серебро нельзя тереть абразивами. Для него лучше использовать мыльный раствор или мягкую салфетку, смоченную в пиве. Это деликатно удалит грязь, не повреждая тонкий слой золота.

Рекомендации профессионалов

Профессионалы советуют не доводить металл до глубокого почернения. Чем чаще вы проводите легкую профилактическую чистку, тем дольше изделие сохранит свой магазинный вид. Хранить серебро лучше в закрытых шкатулках с мягкой обивкой, вдали от солнечных лучей и влаги.

"Если родиевое покрытие со временем стерлось, не спешите прощаться с вещью — ювелир легко его восстановит", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Ответы на популярные вопросы о чистке серебра

Можно ли использовать соду для изделий с камнями?

Нет, сода является абразивом и может поцарапать поверхность камня или повредить его структуру, особенно если это жемчуг или бирюза.

Поможет ли перекись водорода от черноты?

Да, но только для качественного серебра. Перекись может вступить в реакцию с примесями в сплаве, что приведет к еще большему потемнению.

Как часто нужно чистить серебряные украшения?

Строгих сроков нет. Ориентируйтесь на внешний вид: как только появился легкий желтоватый налет, пора приступать к уходу.

Экспертная проверка: эксперт по антивозрастному уходу Елена Соколова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова
Автор Илья Сафронов
Сафронов Илья Борисович — химик с 20-летним стажем. Объясняет бытовую химию и повседневные процессы без мифов и упрощений.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы красота полезные советы
Новости Все >
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Красота и стиль
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.