Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вера Ермакова

Неон в большом городе: эти оттенки кроссовок превращают обычный костюм в стильный образ

Моя семья » Красота и стиль

Кроссовки давно перестали быть элементом исключительно спортивной экипировки, превратившись в основу современного городского гардероба. Весной 2026 года мы наблюдаем уникальный синтез высоких технологий и ностальгии по архивным силуэтам. Дизайнеры окончательно отказываются от избыточного декора в пользу чистых линий и выразительных фактур.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова is licensed under publiс domain
Новый сезон диктует свои правила: обувь должна быть либо ярким акцентом, либо безупречным дополнением к образу в стиле интеллектуального шика. В отличие от прошлых лет, когда доминировали исключительно массивные подошвы, сейчас на первый план выходит разнообразие форм — от ультратонких атласных моделей до технологичных беговых ретро-сникерсов.

Взрыв цвета: сочные оттенки сезона

Нейтральная палитра временно отходит на второй план. На смену бежевому и серому приходят насыщенный фиолетовый, неоновый салатовый и глубокий королевский синий. Такие кроссовки идеально дополняют спортивный костюм, превращая его из домашней одежды в эффектный аутфит для мегаполиса.

"Яркая обувь — это самый простой способ освежить привычный сет. Весной 2026 года мы рекомендуем сочетать цветные кроссовки с монохромными базами, чтобы сместить фокус на аксессуары", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Важно помнить, что при выборе интенсивного цвета обуви остальной гардероб должен оставаться сбалансированным. Это позволит избежать перегруженности образа, особенно если вы используете сложные сочетания нот в своем парфюмерном гардеробе, который также является частью вашего имиджа.

Атласные кроссовки: новая женственность

Тренд на балетную эстетику трансформировался в появление кроссовок из переливающегося атласа. Это выбор для тех, кто ищет компромисс между комфортом плоской подошвы и изяществом вечерних материалов. Минималистичный дизайн без лишних деталей подчеркивает хрупкость образа.

Особенность Характеристика тренда
Материал Плотный атлас с сатиновым блеском
Цветовая гамма Пастель: пыльная роза, кремовый, шоколад
Сочетаемость Платья-комбинации, укороченные брюки

Такая обувь требует особого внимания к деталям. Как и уход за волосами, поддержание чистоты атласа — задача кропотливая, но результат в виде зеркального блеска того стоит.

Изящная спортивная классика рубежа веков

Мода на архивные модели начала 2000-х достигла своего апогея. В центре внимания — низкопрофильные силуэты, напоминающие обувь для автоспорта или легкой атлетики тех лет. Бренды переосмысляют легендарные модели, добавляя в них современные амортизирующие материалы, но сохраняя узнаваемый ретро-вид.

"Классические силуэты начала тысячелетия — это фундамент, который позволяет выглядеть современно без лишних усилий. Это своего рода антивозрастной стайлинг в мире обуви", — отметила в интервью Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ретро-спринтеры и эстетика Salomon

Кроссовки, которые раньше считались сугубо утилитарными, предназначенными для трейлраннинга или профессионального бега, прочно закрепились в городе. Сложная геометрия подошвы и обилие сетчатых вставок делают их идеальными спутниками для активных будней. Ножка в такой обуви чувствует себя защищенной, что немаловажно для общего тонуса.

Для женщин, чей гардероб после 50 требует особого внимания к комфорту стопы, эти модели станут настоящим спасением. Они объединяют в себе актуальность и ортопедическую поддержку.

Животные принты как способ самовыражения

Анималистичные паттерны перестали считаться чем-то вызывающим. Леопард или зебра на кроссовках — это ироничный и стильный жест. Такая пара станет отличным дополнением к спокойному образу из денима и простой футболки. Важное правило: кроссовки с принтом должны быть единственным "хищным" элементом в комплекте.

"Животный принт этой весной — это не про агрессию, а про игру с текстурами. Он работает как базовый элемент, если умело вписать его в городской контекст", — подчеркнула fashion-блогер Яна Климова.

Серебряный металлик и футуризм

Металлизированная кожа захватила подиумы. Серебряные кроссовки отражают свет и добавляют динамики даже самому простому серому пальто. В тренде модели с тонкой подошвой, которые напоминают обувь будущего из научно-фантастических фильмов конца прошлого века.

Такая обувь требует ухоженного внешнего вида в целом. Не забывайте о регулярном глубоком очищении, ведь футуристичный стиль подразумевает чистоту линий и сияние каждой детали вашего образа.

Коричневая замша: тихая роскошь

Для ценителей консервативного подхода весна 2026 приготовила триумф коричневой замши. Это благородная альтернатива классическим черным и белым кроссовкам. Шоколадные и кофейные оттенки гармонично сочетаются с кашемиром и качественным трикотажем.

При выборе такой пары стоит учитывать, что замша нуждается в защите. Это схоже с тем, как натуральные масла защищают структуру волоса от повреждений — превентивный уход сохранит презентабельный вид обуви надолго.

Ответы на популярные вопросы о трендах кроссовок

Можно ли носить яркие кроссовки в офис?

Да, если ваш дресс-код позволяет стиль smart casual. В этом случае кроссовки интенсивного цвета должны сочетаться с лаконичными брюками и жакетом нейтральных тонов.

Как ухаживать за атласными моделями?

Атлас боится влаги. Рекомендуется использовать специальные защитные спреи для текстиля и избегать прогулок в дождливую погоду. Чистку лучше доверить профессионалам.

Актуальны ли еще кроссовки на огромной платформе?

В сезоне весна-2026 массивность уступает место более изящным и анатомическим формам. Платформа остается, но она становится более функциональной и визуально легкой.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Вера Ермакова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода обувь стиль красота
Новости Все >
Золотой ошейник для семьи: в Брянске вскрыли подноготную декабрьского безумия с кредитами
Секрет брянского покупателя: как вернуть за старый брак больше денег, чем отдали в кассу
Фокус с карьерой: как Московский театр иллюзии находит артистов там, где их никто не ищет
Бегут, теряя тапки: НАТО эвакуирует спецов из Ирака в Неаполь под ракетным градом
Криптовалюту выключили на годы: в двух регионах России вводят жёсткий запрет
Дроны лжи в новостном небе: Politico выдумало бартер разведки Ирана на военную помощь Киеву
Краснодар живет в долг у будущего: новые ЖК строят быстрее, чем прокладывают трубы и дороги
Цифровая крепость под прицелом: смартфон водителя стал объектом особого интереса инспекторов
Белый дом как реалити-шоу без монтажа: в поведении Трампа заметили тревожный сдвиг
Нефтяной регион без бензина: Югра сталкивается с тревожным сценарием
Сейчас читают
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Энергетика
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Садоводство, цветоводство
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Популярное
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай

Выбор правильных культур позволяет создать цветущую экосистему с минимальным участием человека, где растения сами справляются с капризами погоды и составом почвы.

Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Морская мина весом в тысячи тонн: брошенный танкер дрейфует к берегам популярных еврокурортов
Морская мина весом в тысячи тонн: брошенный танкер дрейфует к берегам популярных еврокурортов
Последние материалы
Сад без лишнего шума: как превратить глубокую тень в стильное облако зелени без усилий
Всего 5 движений — и форма меняется: как подтянуть ягодицы за 2 недели дома
Фокус с карьерой: как Московский театр иллюзии находит артистов там, где их никто не ищет
Морпехи вместо дипломатии: десантный корабль Трампа идёт на штурм иранских берегов
Стиль на миллион за копейки: как выбрать куртку из масс-маркета, чтобы она выглядела как люкс
Гигантская пентаграмма посреди степи: откуда в Казахстане взялся след темного культа
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Кошка терпит, а вы не замечаете: 10 ошибок, которые медленно разрушают здоровье питомца
Бегут, теряя тапки: НАТО эвакуирует спецов из Ирака в Неаполь под ракетным градом
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.