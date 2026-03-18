Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим

Минималистичная эстетика 90-х — это не просто ностальгия, а чистый визуальный код, который снова становится доминирующим в весеннем сезоне 2026 года. В эпоху перенасыщенности быстрыми трендами лаконичность Кэлвина Кляйна и интеллектуальный шик Джил Сандер выглядят как глоток свежего воздуха. Сегодняшние иконы стиля, от Беллы Хадид до адептов "тихой роскоши", возвращают на подиумы и улицы мегаполисов вещи, которые определили облик целого десятилетия.

Девушка в черном платье-комбинации и коричневом жакете

Основой этого стиля стали безупречный крой, отсутствие лишнего декора и акцент на фактуры. Чтобы модные цвета весна заиграли в полную силу, современным минималисткам важно уметь адаптировать архивные силуэты под текущие реалии. Мы выделили три ключевых направления, которые станут базой вашего гардероба в ближайшие месяцы.

Платья-комбинации: символ чувственной простоты

Платье-комбинация (slip dress) — это квинтэссенция моды 90-х. Прямой крой, тонкие бретели-спагетти и струящийся сатин создают образ, который одновременно кажется хрупким и уверенным. В 2026 году этот элемент гардероба перестал быть исключительно вечерним. Сегодня его носят как основу для многослойных комплектов, добавляя тренчкот мужского фасона или грубую кожу.

"Платье в бельевом стиле требует безупречного состояния кожи тела, так как тонкая ткань подчеркивает любой рельеф. Весной особенно важно уделить внимание увлажнению, чтобы атлас скользил по коже, создавая тот самый эффект дорогого образа", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для создания современного силуэта стилисты рекомендуют играть на контрастах. Если в 90-х такое платье сочетали с минималистичными мюлями, то сейчас актуально комбинировать его с вещами, имеющими шоколадный оттенок в одежде, или дополнять образ аксессуарами с металлическим блеском. Такой подход избавляет наряд от излишней "ночной" стилистики.

Облегающие кардиганы и трикотажные двойки

Кардиган в стиле Кэмерон Диаз — короткий, тонкий и застегнутый на все пуговицы — снова на пике популярности. Этот тренд возвращает нас к эстетике "библиотекаря", но в прочтении 2026 года он выглядит более сексуально за счет облегания. Новинка сезона — модели с воротником-поло, которые отлично заменяют классические рубашки в офисном дресс-коде.

Чтобы образ не выглядел устаревшим, важно правильно подобрать низ. Идеальный дуэт составят джинсы с высокой посадкой и акцентными стрелками, которые визуально вытягивают силуэт. Также стоит обратить внимание на стилизацию леггинсов: в сочетании с удлиненным кардиганом и балетками они создают элегантный повседневный аутфит в стиле Кэролин Бессет-Кеннеди.

"В 2026 году мы видим возвращение к естественности во всем — от одежды до кончиков пальцев. Тонкий трикотаж в сочетании с линией 'natural nails' создает образ ухоженной женщины, которая не стремится к избыточности", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Завершить трикотажный сет помогут правильно подобранные украшения. Сегодня модно носить браслеты поверх рукавов кардигана — это добавляет образу сложности и архитектурности, характерной для подиумных коллекций последних лет.

Узкие очки как архитектурный акцент

Аксессуары в 90-х играли решающую роль, и узкие солнцезащитные очки были главным атрибутом звезд. В 2026 году они возвращаются в более футуристичных оправах. Этот аксессуар способен мгновенно превратить простой комплект из белой футболки и джинсов в ультрамодный наряд. Однако форма оправы критически важна для восприятия пропорций лица.

Тренд 90-х Интерпретация 2026
Платье-комбинация с футболкой под низ Платье с оверсайз-пиджаком или тренчем
Узкие очки в пластиковой оправе Металлические и безоправные архитектурные формы
Тонкий кардиган на голое тело Трикотажные сеты с воротником-поло

При выборе стоит помнить, что неправильный подбор аксессуара может визуально добавить возраст или сделать черты лица более резкими. Профессиональный выбор очков подразумевает учет геометрии лица: для узких моделей 90-х лучше всего подходят овальные или прямоугольные типы лиц с выраженными скулами.

"Минимализм 90-х — это про чистоту линий. Если вы выбираете акцентные очки, макияж должен быть максимально естественным, а прическа — лаконичной, например, гладкий пучок или прямой пробор", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Важно помнить, что общая эстетика сезона весна-2026 склоняется к осознанному потреблению. Вместо покупки множества дешевых аксессуаров, лучше инвестировать в одну качественную оправу и базовые вещи из натуральных тканей, которые прослужат не один сезон.

Ответы на популярные вопросы о стиле 90-х

Как носить платье-комбинацию весной, если еще холодно?

Используйте прием многослойности: наденьте сверху объемный кашемировый свитер или классический тренч. В качестве обуви отлично подойдут высокие сапоги с широким голенищем, которые скроют ноги и добавят образу тепла и структуры.

Подходят ли узкие очки всем типам лица?

К сожалению, нет. Узкие оправы могут визуально расширять лицо. Людям с круглой формой лица стоит выбирать модели с чуть более выраженными углами, а обладателям массивного подбородка лучше присмотреться к более сбалансированным формам.

С чем сочетать короткий кардиган в офисном стиле?

Лучший вариант — широкие брюки палаццо с высокой талией или юбка-миди из плотной ткани. Кардиган при этом должен быть полностью застегнут, выполняя роль топа. Добавьте лаконичные лоферы для завершения делового образа.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова
Вера Ермакова — историк моды с 17-летним стажем. Анализирует эволюцию костюма, тренды и культурный контекст одежды.
