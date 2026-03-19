Анастасия Бурова

Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ

Вопрос визуального омоложения неразрывно связан с тем, как мы оформляем наше лицо. Волосы — это естественная рама, которая может либо подчеркнуть сияние взгляда, либо добавить лишний десяток лет из-за неверно выбранной техники стайлинга. Многие привычные ритуалы красоты, казавшиеся эталонными еще десять лет назад, сегодня работают против нас, делая черты лица резче и тяжелее.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Объемная укладка

Стилисты единогласны: современная эстетика базируется на легкости и подвижности. Жесткая фиксация и архитектурные начесы ушли в прошлое, уступив место здоровому блеску и естественным формам. Чтобы образ оставался актуальным, важно вовремя проводить ревизию своих привычек, ведь даже самый качественный уход за волосами не спасет ситуацию, если финальный штрих — укладка — безнадежно устарел.

Начес и бетонная фиксация

Чрезмерный объем у корней, созданный методом агрессивного начеса и залитый лаком сильной фиксации, — прямой путь к визуальному старению. Такая конструкция выглядит неестественно и создает ощущение "парика", что мгновенно добавляет возраст. Современный стандарт — это мягкий прикорневой объем, который выглядит так, будто вы только что вернулись с прогулки по побережью.

"Старайтесь избегать склеенных прядей. Если волосы потеряли природную пышность, лучше использовать проверенный способ объема, который работает мягко и сохраняет структуру волоса живой", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для создания правильного объема используйте фен и круглую щетку (брашинг). Вместо тяжелых лаков выбирайте легкие муссы или текстурирующие спреи. Важно помнить, что любая укладка волос начинается с правильной подготовки полотна, чтобы пряди оставались рассыпчатыми и блестящими.

Слишком идеальные локоны

Кудряшка к кудряшке, зафиксированная до состояния неподвижности — еще одна ошибка, которая "простит" образ. Четкие, одинаковые завитки подчеркивают любые несовершенства кожи и морщинки, так как создают слишком много графичных линий возле лица. Современные тренды диктуют моду на "небрежные волны" разной интенсивности.

Устаревший прием Современная альтернатива
Мелкие тугие кудри Крупные ломанные волны
Обильный слой лака Сухой шампунь или солевой спрей
Симметричная укладка Легкая асимметрия и живой пробор

Чтобы избежать эффекта "праздничной прически из прошлого", после использования плойки обязательно прочешите волосы пальцами или гребнем с редкими зубьями. Это разрушит лишнюю строгость и сделает прически более воздушными и молодежными.

Эффект прилизанных волос

Идеально гладкая укладка с прямым пробором ("прилизанный" эффект) — опасная зона для женщин после 35-40 лет. Отсутствие объема визуально истончает волосы, а открытый лоб и виски делают акцент на потере четкости овала лица. К тому же, если у вас есть склонность к ломкости, такие прически лишь подчеркнут поврежденные волосы.

"Гладкие прически требуют идеальных черт лица. В большинстве случаев достаточно добавить немного воздуха у корней, чтобы лицо стало выглядеть свежее и моложе", — подчеркнула эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Если вы предпочитаете собранные волосы, оставьте несколько свободных прядей у лица. Это смягчит образ и скроет возможную асимметрию, которая становится заметнее с годами. Используйте спрей-воск для придания здорового сияния без утяжеления.

Темный монохром против мягких бликов

Цвет волос неразрывно связан с восприятием укладки. Глубокий черный или холодный каштан без переходов создают резкую тень на лице, углубляя носогубные складки и круги под глазами. Плотное окрашивание в один тон лишает волосы визуальной густоты.

Колористы рекомендуют использовать техники с плавными переходами: балаяж, шатуш или baby-lights. Светлые блики имитируют естественное выгорание на солнце, добавляют объем и подсвечивают кожу изнутри. Правильный объем волос у корней в сочетании с многогранным цветом — лучший способ "стереть" лишние годы.

Игнорирование пропорций лица

С возрастом лицо может менять форму, становясь более вытянутым или, наоборот, тяжелым в нижней части. Ошибка многих — продолжать делать ту же укладку, что и 20 лет назад. Неправильно выбранная длина или отсутствие челки могут нарушить гармонию пропорций.

"Часто женщины боятся перемен, но именно новая стрижка или техника укладки становятся лучшим лифтингом. Важно учитывать, как выбор шампуня и уходовых средств влияет на то, как волосы держат форму в течение дня", — отметил в беседе с нами дерматокосметолог Илья Руднев.

Асимметричные проборы, мягкая челка-шторка и каскадные элементы — универсальные инструменты, которые помогают скорректировать объем там, где он необходим, и отвлечь внимание от возрастных изменений овала лица.

Ответы на популярные вопросы о возрастных ошибках в укладке

Портит ли начес волосы?

Да, механическое воздействие при начесе повреждает чешуйки волоса, что ведет к ломкости и потере блеска. Лучше использовать современные средства для текстурирования.

Как создать объем на тонких волосах и не выглядеть старше?

Используйте технику сушки вниз головой и наносите стайлинг только на корни. Избегайте заливания всей длины лаком.

Стоит ли стричь челку, чтобы скрыть морщины на лбу?

Это отличный прием, но челка должна быть легкой и "рваной". Густая прямая челка, напротив, может визуально утяжелить взгляд.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, дерматокосметолог Илья Руднев
Автор Анастасия Бурова
Анастасия Бурова — парикмахер-стилист с 15-летним стажем. Рассказывает про уход за волосами, окрашивание и форму стрижек.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы красота уход за волосами
