Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации

Стилисты с дипломами и Pinterest-досками на тысячу подписчиков годами делали вид, что спортивный костюм — это модная капитуляция. Однако коллекции 2026 года доказывают обратное: комфорт окончательно перестал быть синонимом неряшливости. Сегодня этот предмет гардероба проходит ту же трансформацию, которую когда-то пережили джинсы, превратившись из рабочей формы в базу для светских выходов.
Весна-2026 закрывает дискуссию о том, уместна ли такая одежда за пределами спортзала. Спортивный костюм стал "умнее", разнообразнее и перестал извиняться за свое существование. Если раньше выбор стоял между "стильно" и "удобно", то современные тренды весны позволяют совместить архитектуру силуэта с абсолютной свободой движений.
Свободная куртка и широкие штаны в 2026 году — это не признак лени, а четкая стилистическая позиция. Силуэт оверсайз в спорте работает по тем же законам, что и классический тренчкот: он создает правильный объем, визуально вытягивает фигуру и добавляет образу легкости. Главное — выбирать монохромные варианты в спокойных оттенках: бежевом, сером или антрацитовом.
"Главный секрет оверсайза в 2026 году — это работа с аксессуарами. Чтобы костюм не выглядел домашним, добавьте одну жесткую деталь: структурированную сумку или массивные украшения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Важно помнить про детали: в моде минимализм. Чем меньше на ткани лишних надписей и кричащих логотипов, тем дороже выглядит образ. Лаконичность позволяет носить такой комплект даже в те места, где раньше спортивный стиль считался неуместным.
Блестящие технологичные ткани, молнии в неожиданных местах и выверенные манжеты — это приметы костюмов, которые мимикрируют под высокую моду. Магия таких моделей заключается в умении имитировать люкс за счет фактуры. Нередко в брюках таких комплектов встречаются даже декоративные стрелки, что роднит их с классическими моделями, когда широкие прямые штанины становятся основой образа.
Для создания полноценного "подиумного" лука такие комплекты стоит сочетать с обувью, которая на первый взгляд кажется неподходящей: остроносыми балетками или лоферами. Это создает тот самый контролируемый диссонанс, который так ценят модные инфлюенсеры.
Тренд на "некомплектность" — это спасение для тех, кто не любит готовые решения. Разные цвета и фактуры верха и низа выглядят так, будто образ собирался долго и вдумчиво. Например, сочетание серого худи и коричневых джоггеров смотрится куда элегантнее, чем стандартный серый сет. Экспериментируйте с текстурами: гладкий нейлон отлично соседствует с плотным хлопком или рибаной.
|Прием стилизации
|Ожидаемый эффект
|Разные оттенки одного цвета
|Визуальная глубина и дороговизна образа
|Смешение фактур (матовая + глянец)
|Динамичный городской стиль
|Контрастный низ и нейтральный верх
|Акцент на обувь и походку
Облегающий спортивный костюм в 2026 году радикально отличается от формы для фитнеса. Это вещи из качественного плотного трикотажа, которые подчеркивают фигуру, но не выглядят вульгарно. Здесь крайне важен состав: хлопок с минимальным добавлением эластана обеспечит комфорт и долговечность вещи.
"Облегающие модели требуют безупречности в мелочах. Обратите внимание на руки: сейчас в моде возвращение к натуральности, поэтому здоровье ногтей и аккуратный маникюр станут лучшим дополнением к такому лаконичному образу", — подчеркнула нейл-эксперт Инна Серова.
Носите такие костюмы с базовыми кедами или ботинками на устойчивом небольшом каблуке. Этот прием позволяет перевести спортивную вещь в категорию повседневного casual без потери женственности.
Велюр вернулся, но избавился от лишнего пафоса нулевых. Женский велюровый костюм 2026 — это сдержанная палитра: глубокий бордо, изумрудный, ночной синий. Ткань стала более технологичной, она не теряет блеск после первой чистки и не вытягивается на локтях. Это идеальный вариант для тех, кто ценит тактильный комфорт и мягкие переливы цвета.
Трендовые модели для города все чаще напоминают деловые сеты. Прямые линии, отсутствие капюшонов и спокойные цвета позволяют вписать такой костюм в рабочий график со свободным дресс-кодом. Это одежда для активных женщин, чей день состоит из встреч в кафе, звонков и перемещений по мегаполису.
"Спортивный костюм в офисном стиле — это база, которую легко 'докрутить' с помощью ювелирных акцентов. Помните, что правильно подобранные браслеты и часы мгновенно меняют восприятие трикотажа, делая его частью серьезного гардероба", — отметил стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
Чтобы костюм выглядел профессионально, уделите внимание деталям: используйте броши на лацканах или воротнике олимпийки. Это добавит образу налет ретро-шика и индивидуальности.
Смотрите на крой штанин и посадку плеча. В 2026 году актуальны либо выраженный оверсайз, либо прямые линии. Избегайте обилия страз, кислотных надписей и слишком тонкого трикотажа, который просвечивает.
Для создания стильного образа выбирайте лоферы, минималистичные кожаные кеды или остроносые балетки. Массивные "папины" кроссовки остаются классикой для оверсайз-моделей.
Только при отсутствии строгого дресс-кода. В этом случае выбирайте темные, глубокие тона и дополняйте образ классической сумкой и аккуратной укладкой, чтобы сбалансировать расслабленность ткани.
