Хватит носить бини: 5 модных альтернатив, которые сделают ваш весенний образ статусным

Весенний сезон 2026 года возвращает в наши гардеробы эстетику утонченности и исторического ретро. Чтобы образ получился по-настоящему завершенным, необходимы детали, которые расставят правильные акценты. Один из самых удачных вариантов, способный моментально превратить базовый аутфит в подиумный лук, — трендовый головной убор. Правильно подобранный аксессуар гармонизирует пропорции и подчеркивает индивидуальность владельца.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в берете

В этом сезоне дизайнеры делают ставку на фактурные материалы и чистые линии. Будь то элегантная шляпа или дерзкая кепи, важно учитывать общую стилистику вашего весеннего гардероба. Мы собрали пять наиболее актуальных моделей, которые станут незаменимыми спутниками ваших прогулок и деловых встреч в ближайшие месяцы.

Элегантный клош: привет из двадцатых

Шляпа-клош — пожалуй, самый изысканный аксессуар, триумфально вернувшийся из первой половины XX века. Название переводится с французского как "колокол", что полностью отражает форму изделия. Клош может плотно облегать голову, едва касаясь линии бровей, или сидеть свободнее, создавая загадочный взгляд. Этот убор идеально дополнит тренчкот в классическом исполнении.

"Клош требует определенной дисциплины в образе. Лучше всего он смотрится с лаконичными пальто или жакетами, подчеркивая хрупкость силуэта", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Материалы для весенних моделей варьируются от плотного фетра до мягкой кожи. В палитре преобладают глубокие, насыщенные тона: шоколадный, графитовый, винный и темная олива. Отсутствие лишнего декора делает эту шляпу универсальным инструментом для создания дорогого, интеллектуального образа без лишних усилий.

Шляпа-таблетка: ностальгический шик

Тренд на ностальгию продолжает удерживать позиции, возвращая нам знаковые вещи шестидесятых. Шляпа-таблетка с ее характерной жесткой тульей без полей снова в фаворе. Она не закрывает лицо, а мягко фиксируется на затылке или макушке, открывая взору аккуратные пастельные цвета макияжа и укладки. Размер может варьироваться от крошечных декоративных вариантов до весьма массивных округлых форм.

Материал Стиль образа Фетр и шерсть Классический, офисный Атлас и шелк Вечерний, торжественный Кожа и деним Street-style, авангард

Для тех, кто готов к экспериментам, стилисты предлагают модели с анималистичными принтами: леопард, тигр или тиснение под рептилию. Такой аксессуар станет центральным элементом, даже если вы надели обычные джинсы со стрелками. Главное — помнить о балансе и не перегружать наряд другими броскими деталями.

Кепи: возвращение к активному стилю

Этот мягкий головной убор с жестким козырьком в 2026 году обходит по популярности привычные бейсболки. Кепи плотно садится по голове и выглядит более структурированно. Твидовые и шерстяные варианты добавляют образу статусности, а кожаные модели привносят нотку рок-н-ролльного драйва. В сочетании с таким головным убором отлично смотрится короткая джинсовая мини-юбка.

"Кепи — это идеальный мост между спортом и классикой. Она отлично подходит для коррекции формы лица, если правильно подобрать наклон козырька", — объяснила в интервью имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.

Цветовая гамма сезона радует смелостью: терракотовый, фиолетовый и активный синий. Если вы предпочитаете спокойный стиль, обратите внимание на клетку или "гусиную лапку". Декор в виде цепочек или металлических заклепок на кепи также приветствуется мировыми подиумами.

Плоская кепка: британский характер

Плоская кепка, когда-то считавшаяся атрибутом английских фермеров и гонщиков, теперь — главный хит весеннего стритстайла. Цельная конструкция с коротким, скрытым под тканью козырьком делает ее лаконичной и строгой. Она одинаково хорошо вписывается как в мужской, так и в женский гардероб, добавляя ему легкой винтажной ауры.

Твид и шерсть остаются вне конкуренции, однако весной-2026 в тренды врывается деним и мягкая замша. Цвета могут быть как приглушенными (хаки, бордо), так и подчеркнуто яркими — изумрудным или оранжевым. Этот аксессуар не требует дополнительного украшения, так как сам по себе обладает сильной энергетикой.

Повязка: функциональная эстетика

Повязка стала спасением для тех, кто не готов жертвовать укладкой ради защиты от весеннего ветра. Она позволяет носить высокие хвосты и пучки, при этом надежно закрывая уши. Самые актуальные модели выполнены из плотного трикотажа, бархата или даже кожи. При выборе изделия важно, чтобы оно сочеталось с вашим голубым платьем или любым другим весенним нарядом по цвету или фактуре.

"Повязка — это не только про спорт. В бархатном или кожаном исполнении она превращается в элегантный аксессуар, который подчеркивает линию скул", — отметил визажист Анастасия Коршунова.

Стилисты рекомендуют носить повязку не на лбу, а ближе к середине макушки. Это позволяет создать дополнительный объем волос у лица. В моде как монохромные варианты базовых оттенков, так и модели с активной геометрией или флористическими мотивами, которые освежают лицо.

Ответы на популярные вопросы о головных уборах

Как подобрать головной убор под тип лица?

Для овального лица подходят почти все модели. Обладательницам круглого лица стоит присмотреться к шляпам с высокой тульей, такими как клош или таблетка, посаженная асимметрично. Квадратному лицу мягкости добавят кепи из фактурных тканей с изогнутым козырьком.

С чем сочетать яркие аксессуары этой весной?

Яркая кепка или повязка может стать единственным цветовым акцентом в спокойном монохромном образе. Если же вы любите эксперименты, сочетайте цвет головного убора с обувью или принтом на сумке.

Актуальны ли береты в сезоне 2026?

Берет остается вневременной классикой, однако в текущем сезоне он уступает место более структурированным формам, таким как клош и плоская кепка. Если выбираете берет, отдавайте предпочтение моделям из кожи или с необычной фактурой.

