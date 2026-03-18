Хватит носить бини: 5 модных альтернатив, которые сделают ваш весенний образ статусным

Весенний сезон 2026 года возвращает в наши гардеробы эстетику утонченности и исторического ретро. Чтобы образ получился по-настоящему завершенным, необходимы детали, которые расставят правильные акценты. Один из самых удачных вариантов, способный моментально превратить базовый аутфит в подиумный лук, — трендовый головной убор. Правильно подобранный аксессуар гармонизирует пропорции и подчеркивает индивидуальность владельца.
В этом сезоне дизайнеры делают ставку на фактурные материалы и чистые линии. Будь то элегантная шляпа или дерзкая кепи, важно учитывать общую стилистику вашего весеннего гардероба. Мы собрали пять наиболее актуальных моделей, которые станут незаменимыми спутниками ваших прогулок и деловых встреч в ближайшие месяцы.
Шляпа-клош — пожалуй, самый изысканный аксессуар, триумфально вернувшийся из первой половины XX века. Название переводится с французского как "колокол", что полностью отражает форму изделия. Клош может плотно облегать голову, едва касаясь линии бровей, или сидеть свободнее, создавая загадочный взгляд. Этот убор идеально дополнит тренчкот в классическом исполнении.
"Клош требует определенной дисциплины в образе. Лучше всего он смотрится с лаконичными пальто или жакетами, подчеркивая хрупкость силуэта", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Материалы для весенних моделей варьируются от плотного фетра до мягкой кожи. В палитре преобладают глубокие, насыщенные тона: шоколадный, графитовый, винный и темная олива. Отсутствие лишнего декора делает эту шляпу универсальным инструментом для создания дорогого, интеллектуального образа без лишних усилий.
Тренд на ностальгию продолжает удерживать позиции, возвращая нам знаковые вещи шестидесятых. Шляпа-таблетка с ее характерной жесткой тульей без полей снова в фаворе. Она не закрывает лицо, а мягко фиксируется на затылке или макушке, открывая взору аккуратные пастельные цвета макияжа и укладки. Размер может варьироваться от крошечных декоративных вариантов до весьма массивных округлых форм.
|Материал
|Стиль образа
|Фетр и шерсть
|Классический, офисный
|Атлас и шелк
|Вечерний, торжественный
|Кожа и деним
|Street-style, авангард
Для тех, кто готов к экспериментам, стилисты предлагают модели с анималистичными принтами: леопард, тигр или тиснение под рептилию. Такой аксессуар станет центральным элементом, даже если вы надели обычные джинсы со стрелками. Главное — помнить о балансе и не перегружать наряд другими броскими деталями.
Этот мягкий головной убор с жестким козырьком в 2026 году обходит по популярности привычные бейсболки. Кепи плотно садится по голове и выглядит более структурированно. Твидовые и шерстяные варианты добавляют образу статусности, а кожаные модели привносят нотку рок-н-ролльного драйва. В сочетании с таким головным убором отлично смотрится короткая джинсовая мини-юбка.
"Кепи — это идеальный мост между спортом и классикой. Она отлично подходит для коррекции формы лица, если правильно подобрать наклон козырька", — объяснила в интервью имидж-стилист по волосам Софья Черепанова.
Цветовая гамма сезона радует смелостью: терракотовый, фиолетовый и активный синий. Если вы предпочитаете спокойный стиль, обратите внимание на клетку или "гусиную лапку". Декор в виде цепочек или металлических заклепок на кепи также приветствуется мировыми подиумами.
Плоская кепка, когда-то считавшаяся атрибутом английских фермеров и гонщиков, теперь — главный хит весеннего стритстайла. Цельная конструкция с коротким, скрытым под тканью козырьком делает ее лаконичной и строгой. Она одинаково хорошо вписывается как в мужской, так и в женский гардероб, добавляя ему легкой винтажной ауры.
Твид и шерсть остаются вне конкуренции, однако весной-2026 в тренды врывается деним и мягкая замша. Цвета могут быть как приглушенными (хаки, бордо), так и подчеркнуто яркими — изумрудным или оранжевым. Этот аксессуар не требует дополнительного украшения, так как сам по себе обладает сильной энергетикой.
Повязка стала спасением для тех, кто не готов жертвовать укладкой ради защиты от весеннего ветра. Она позволяет носить высокие хвосты и пучки, при этом надежно закрывая уши. Самые актуальные модели выполнены из плотного трикотажа, бархата или даже кожи. При выборе изделия важно, чтобы оно сочеталось с вашим голубым платьем или любым другим весенним нарядом по цвету или фактуре.
"Повязка — это не только про спорт. В бархатном или кожаном исполнении она превращается в элегантный аксессуар, который подчеркивает линию скул", — отметил визажист Анастасия Коршунова.
Стилисты рекомендуют носить повязку не на лбу, а ближе к середине макушки. Это позволяет создать дополнительный объем волос у лица. В моде как монохромные варианты базовых оттенков, так и модели с активной геометрией или флористическими мотивами, которые освежают лицо.
Для овального лица подходят почти все модели. Обладательницам круглого лица стоит присмотреться к шляпам с высокой тульей, такими как клош или таблетка, посаженная асимметрично. Квадратному лицу мягкости добавят кепи из фактурных тканей с изогнутым козырьком.
Яркая кепка или повязка может стать единственным цветовым акцентом в спокойном монохромном образе. Если же вы любите эксперименты, сочетайте цвет головного убора с обувью или принтом на сумке.
Берет остается вневременной классикой, однако в текущем сезоне он уступает место более структурированным формам, таким как клош и плоская кепка. Если выбираете берет, отдавайте предпочтение моделям из кожи или с необычной фактурой.
