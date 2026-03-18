Мужчины не смогут отвести глаз: та самая неудобная обувь из нулевых внезапно стала иконой стиля

С наступлением первых по-настоящему солнечных дней гардероб претерпевает необратимую трансформацию. Даже если теплая верхняя одежда еще занимает свое место на вешалках, в мыслях мы уже примеряем отпускные образы.Бренды уже показывают весенне-летние коллекции: платья с цветами, соломенные сумки и открытая обувь выходят на первый план. Именно последняя деталь гардероба вызывает наибольший ажиотаж у любительниц шопинга.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черные кожаные мюли

Мюли в этом сезоне становятся неоспоримым фаворитом, обходя по популярности привычные лодочки и более расслабленные босоножки. Если сапоги-носки доминировали в прохладный период, то мюли — это идеальный баланс между офисной строгостью и курортной свободой.

Как выбрать идеальную модель

При выборе мюлей ключевым фактором остается комфорт. В отличие от закрытых туфель, у этой пары отсутствует задник, поэтому фиксация стопы должна быть безупречной. Универсальная пара должна обладать устойчивым каблуком. Оптимальный вариант — каблук-рюмочка, высота которого не превышает пяти сантиметров. Такая обувь позволяет сохранять летящую походку в течение всего дня, не перегружая стопу.

Важно обратить внимание на ширину союзку — передней части обуви. Она должна плотно облегать ногу, но не сдавливать ее. Для тех, кто ценит минимализм с акцентами, подойдут модели с лаконичными тонкими ремешками или сплошным широким кожаным полотном, которое визуально удлиняет ногу.

Главные тренды теплого сезона

В этом году дизайнеры вдохновляются эстетикой прошлых десятилетий. Одной из самых ярких тенденций стало возвращение мыса peep-toe — аккуратного выреза, кокетливо обнажающего кончики пальцев. Этот тренд родом из нулевых снова на пике популярности, добавляя образу легкий налет ретро-шика. Такие мюли идеально дополнят как джинсы-клеш, так и шелковые юбки миди.

Модель мюлей Главная особенность Peep-toe Открытый мыс в стиле 2000-х Флоральный декор Крупные цветы и кувшинки на мысе Лаковая кожа Глянцевый финиш для статусных образов

Еще один заметный тренд — объемный декор. После знаковых показов ведущих домов моды обувь на каблуке с крупными цветами стала настоящим объектом желания. Массивные розы или нежные кувшинки на мысе превращают обычные мюли в произведение искусства, заменяя собой ювелирные украшения в комплекте.

Цветовая палитра и материалы

Если ваша цель — долгосрочная инвестиция, стоит выбирать нейтральную палитру: молочный, песочный или классический черный. Такая обувь не выйдет из моды и через несколько сезонов. Однако для тех, кто хочет сделать главный акцент года именно на аксессуарах, дизайнеры предлагают сочные оттенки: фуксию, кобальт и травянисто-зеленый.

"Цвет обуви способен полностью изменить восприятие костюма. Яркие мюли могут "вытянуть" даже самый простой базовый набор из белой футболки и денима", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Особое внимание стоит уделить фактуре. Лаковая кожа остается в топе предпочтений, придавая образу благородство и лоск. В то же время мягкая замша или текстильные варианты с вышивкой будут более уместны в рамках городского кэжуала. Главное — помнить, что выбор материала напрямую влияет на долговечность изделия в условиях переменчивой весенней погоды.

С чем носить мюли в 2026 году

Мюли обладают уникальной способностью адаптироваться под любой стиль. Современная мода позволяет сочетать их даже с элементами маскулинного гардероба. Например, мюли на массивном каблуке отлично смотрятся с широкими брюками мужского кроя. Это создает интересный контраст между строгостью одежды и хрупкостью открытой стопы.

"При выборе одежды под мюли важно учитывать пропорции. Открытая пятка визуально облегчает низ, поэтому можно смело экспериментировать с объемом в верхней части образа", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Для создания романтичного образа выбирайте легкие летящие ткани. Мюли с острым мысом и тонкими завязками подчеркнут изящество щиколотки в сочетании с платьем в бельевом стиле или юбкой-плиссе. В этом сезоне стилисты рекомендуют не бояться смелых сочетаний и использовать обувь как инструмент самовыражения.

Ответы на популярные вопросы о мюлях

Чем мюли отличаются от сабо?

Основное различие заключается в подошве и массивности. Сабо традиционно имеют толстую, часто деревянную или пробковую подошву и выглядят более тяжелыми. Мюли — это более элегантная версия обуви без задника на тонкой подошве и каблуке любой высоты.

Считаются ли мюли уместной обувью для офиса?

Да, если в компании нет строгого дресс-кода, запрещающего открытую пятку. Выбирайте модели с закрытым мысом из гладкой кожи в нейтральных оттенках — они выглядят достаточно официально и профессионально.

Как предотвратить шлепающий звук при ходьбе?

Для этого важно правильно подобрать размер и глубину посадки стопы. Чем выше союзка (подъем), тем плотнее обувь прилегает к ноге и тем меньше звуков она издает при движении. Также могут помочь специальные гелевые вставки.

