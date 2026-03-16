Яна Климова

Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ

Многие продолжают носить привычные пуховики и в начале весны, даже когда погода уже позволяет выглядеть гораздо интереснее. Но стилисты уверены: именно эта вещь часто делает образ тяжелым и лишает его актуальности. Вместо нее модницы все чаще выбирают более элегантные и многослойные сочетания, которые выглядят дороже и при этом остаются комфортными.

Вопрос весеннего гардероба волнует многих: как одеваться стильно в переменчивую погоду и не перегружать образ тяжелой верхней одеждой? Пуховики долгое время оставались универсальным решением, но сегодня все больше женщин ищут альтернативы, которые подчеркивают статус. Постепенно эстетика чистых линий и продуманные сочетания вытесняют объемные спортивные силуэты.

Тренч и весенняя многослойность

Первый вариант — длинный тренч в сочетании с тонким кашемировым свитером и базовым лонгсливом. Такой комплект создает четкий силуэт и выглядит гораздо благороднее привычной куртки. Кашемир добавляет мягкости, а использование нескольких слоев позволяет комфортно адаптироваться к капризам погоды. Это идеальный пример того, как практичный стиль может трансформироваться в элегантный городской аутфит.

"Тренч — это база, которая никогда не выйдет из моды, если выбирать модели из плотного хлопка. Он моментально собирает образ, делая его более структурным и статусным по сравнению с бесформенным пуховиком", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для создания завершенного образа стоит обратить внимание на аксессуары. В 2026 году стилисты рекомендуют вспомнить про тренды брошей, которые могут стать тем самым акцентом на лацкане тренча, превращая обычную вещь в дизайнерскую.

Кожа и расслабленный кежуал

Второй образ строится на сочетании укороченной кожаной куртки, худи из плотного футера и денима. Кожа придает структуру, а худи добавляет необходимую долю расслабленности. Особенно эффектно смотрятся куртки в карамельных, шоколадных и песочных оттенках — они визуально делают комплект более дорогим. Под такой верх идеально подходят модные фасоны джинсов прямого кроя.

Элемент гардероба Почему это выглядит дорого
Пальто из альпаки Благородный блеск и легкость материала
Кожаный жакет Четкая линия плеч и архитектурность формы
Тренч макси Создает вертикаль, вытягивающую силуэт

Третий вариант для тех, кто не готов мерзнуть: легкий тренч, надетый поверх тонкого стеганого жилета. Жилет практически незаметен, но отлично удерживает тепло. В сочетании с трикотажным гольфом такой ансамбль выглядит как воплощение стиля минимализма 90-х, который снова на пике популярности.

Пальто из альпаки и светлые оттенки

Четвертый образ — пальто из легкой шерсти или альпаки в комбинации с кардиганом и премиальной футболкой. Пальто из альпаки отличается уникальной текстурой и способностью согревать при минимальном весе. Светлые оттенки — молочный, бежевый, экрю — лучше всего работают весной. Чтобы образ не казался скучным, можно добавить современные тренды, заимствованные из восточной эстетики, например, необычные формы сумок.

"Материал первичен. Альпака или меринос не только выглядят роскошно, но и служат годами. В сочетании со светлым окрашиванием, когда желтизна волос под контролем, такой образ создает имидж ухоженной женщины", — подчеркнула эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Важно помнить, что обувь играет не последнюю роль. Массивные ботинки могут упростить пальто, в то время как облегающие сапоги-носки подчеркнут изящество щиколоток и добавят походке легкости, завершая дорогой весенний комплект.

Деловой жакет и трикотаж

Пятый вариант — удлиненный жакет, свитер-поло из тонкой шерсти и классические брюки. Этот выбор идеален для деловых встреч. Жакет выступает в роли полноценной верхней одежды, если он выполнен из плотной костюмной ткани с добавлением шерсти. Это отличная альтернатива для тех, кто хочет избавиться от вещей, которые выдают возраст и делают стиль "пенсионным".

"Весна — время чистых линий. Удлиненный жакет в сочетании с качественным трикотажем создает визуальную вертикаль, которая делает любую фигуру стройнее и изящнее", — отметил в разговоре с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Гид по материалам: что делает образ дорогим

Выбор материалов — это 80% успеха весеннего образа. Натуральная шерсть, шелк, кашемир и плотный деним всегда считываются как более качественные вещи. Даже простая джинсовая юбка будет выглядеть достойно, если она выполнена из тяжелого денима правильного оттенка и дополнена строгим жакетом.

Современная мода уходит от гипертрофированного оверсайза в сторону женственности. Продуманный крой, качественная фурнитура и отсутствие лишнего декора на верхней одежде — главные признаки стиля "тихая роскошь", который остается актуальным вне зависимости от сезона.

Ответы на популярные вопросы о весеннем стиле

Как не замерзнуть в тренче, если на улице +5?

Используйте метод "тонкой многослойности". Под тренч можно надеть ультратонкий пуховый жилет или куртку-подстежку. Она сохранит тепло тела, но не добавит лишнего объема, сохраняя элегантный силуэт изделия.

Какие цвета делают весенний образ визуально дороже?

Все оттенки бежевого, песочного, серо-голубого и сливочного. Монохромные образы в светлой гамме всегда выглядят более премиально, чем яркие или темные сочетания.

Стоит ли покупать вещи из альпаки, если они дороже обычной шерсти?

Да, это долгосрочная инвестиция. Альпака практически не пилингуется (не образует катышек), она легче и в семь раз теплее овечьей шерсти, что позволяет носить легкое по весу пальто даже в холодную погоду.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Яна Климова
Яна Климова — fashion-байер с 10-летним стажем. Рассказывает про закупки одежды, тренды и работу с брендами.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль
