Анастасия Коршунова

Маска вместо лица: эти популярные ошибки в нанесении косметики добавляют лишние десять лет

Моя семья » Красота и стиль

Мир декоративной косметики часто кажется лабиринтом из бесконечных тюбиков и флаконов. Даже те, кто давно сформировал свой базовый косметический набор, порой путают назначение консилера и тонального крема. Эти продукты, хоть и относятся к одной категории средств для коррекции цвета лица, решают принципиально разные задачи и обладают уникальными физическими свойствами.

Тональный крем
Тональный крем

Понимание тонкостей работы с пигментами важно не только для эстетического результата, но и для сохранения здоровья эпидермиса. Неправильное использование плотных текстур в деликатных зонах или, наоборот, попытка скрыть выраженные дефекты легким флюидом часто приводит к разочарованию. Разберемся, в чем заключаются фундаментальные различия и как составить идеальный тандем для безупречного образа.

Что такое консилер и его функции

Консилер — это инструмент точечной "шпаклевки" в макияже. Его главная миссия заключается в маскировке конкретных изъянов: темных кругов под глазами, лопнувших сосудов, следов акне или раздражений. В отличие от общих выравнивающих средств, он содержит повышенную концентрацию красящего пигмента, что позволяет перекрывать даже интенсивные цветовые изменения кожи.

"Консилер всегда плотнее тонального крема по своей структуре, но современные формулы позволяют ему оставаться пластичным. Это критически важно для зоны вокруг глаз, где кожа наиболее тонкая и склонна к мимическим заломам", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Сегодня на рынке представлены различные форматы: от легких жидких флюидов со светоотражающими частицами до плотных стиков, способных скрыть даже татуировки. Выбор формы зависит от того, какую именно проблему нужно решить. Жидкие текстуры идеальны для увлажнения, в то время как твердые карандаши лучше справляются с рельефными несовершенствами.

Главные отличия: консилер против тонального крема

Основное различие кроется в площади нанесения и плотности покрытия. Тональный крем — это "холст", который наносится на всё лицо для создания единой цветовой гаммы и выравнивания текстуры. Консилер же — это акцентный мазок, работающий локально. Если пытаться покрыть всё лицо консилером, получится эффект тяжелой маски, а кожа перестанет выглядеть живой.

Характеристика Тональный крем Консилер
Зона нанесения Все лицо и шея Точечно на дефекты
Плотность пигмента Средняя или низкая Высокая
Основная цель Общее выравнивание тона Маскировка сложных пятен

Способ распределения по коже также разнится. Тональное средство часто наносят широкими мазками кистью или спонжем, буквально "втушевывая" его в поры. Консилер требует деликатности: его наносят похлопывающими движениями пальцев, чтобы не растягивать ткани и плотно "припечатать" пигмент к проблемному месту.

Как правильно выбрать подходящее средство

При выборе стоит ориентироваться на тип кожи. Сухая и зрелая кожа требует продуктов с пометкой "moisturizing" или "anti-age", в состав которых входят увлажняющие компоненты. Для жирной кожи оптимальны безмасляные формулы (oil-free) с финишем, предотвращающим жирный блеск в течение дня.

"При подборе оттенка консилера для зоны под глазами берите средство на полтона-тон светлее вашего натурального цвета. Это поможет визуально 'подсветить' лицо и убрать следы усталости. Для маскировки прыщей, напротив, тон должен полностью совпадать с тональной основой", — объяснила эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Не забывайте, что кожа на разных участках требует разного ухода. Подобно тому, как мы выбираем ритуалы для спасения кожи рук, лицо нуждается в индивидуальном подходе к каждой зоне. Для носогубных складок лучше подходят легкие эластичные корректоры, которые не подчеркнут морщинки.

Инструкция по нанесению для естественного эффекта

Чтобы макияж не выглядел перегруженным, соблюдайте строгую последовательность действий. Первый этап — качественное очищение и увлажнение. На сухой поверхности любое маскирующее средство проявит шелушения, сделав их еще заметнее. После подготовки наносится праймер или дневной крем.

Вторым шагом идет тональный крем. Распределите его тонким слоем от центра лица к периферии. Только после этого можно приступать к точечной коррекции. Нанесите небольшое количество консилера на внутренний уголок глаза, спинку носа или покраснения. Вбивайте продукт подушечками пальцев, избегая трения. Для закрепления результата используйте рассыпчатую пудру — она поможет пигменту "сцепиться" с кожей.

"Главная ошибка — наносить слишком много продукта сразу. Лучше наслаивать консилер тонкими слоями, чем пытаться закрасить пятно одним плотным мазком, который неизбежно скатается", — отметила в разговоре с Pravda. Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Почему нельзя заменять один продукт другим

Тональный крем часто содержит слишком мало пигмента, чтобы эффективно скрыть сильный синяк или яркое воспаление. Попытка добиться плотности путем наслоения приведет к тому, что макияж станет похож на слоеный пирог. В то же время консилер, нанесенный на все лицо, может забивать поры и подчеркивать пушковую растительность, создавая неопрятный вид.

Кроме того, кожа под глазами лишена сальных желез и очень чувствительна. Тональные основы для лица часто содержат спирт или подсушивающие компоненты, которые могут спровоцировать преждевременное появление морщин при регулярном нанесении в этой зоне. Использование специализированных средств — это вопрос не только красоты, но и грамотного ухода за молодостью кожи в долгосрочной перспективе.

Ответы на популярные вопросы о консилерах и тонах

Можно ли использовать только консилер без тонального крема?

Да, это допустимо, если у вас хорошая кожа и нужно лишь слегка освежить взгляд или скрыть пару мелких точек. Однако важно тщательно растушевать границы, чтобы маскировка не выглядела как инородное светлое пятно.

Что наносить сначала: тон или консилер?

Профессионалы рекомендуют сначала наносить тональный крем. Он уже перекроет часть недостатков, и вам потребуется гораздо меньше консилера, что обеспечит более натуральный вид.

Как предотвратить скатывание средства в морщинках?

Используйте увлажняющую базу и закрепляйте консилер тончайшим слоем прозрачной пудры сразу после нанесения, пока продукт не успел забиться в складки кожи.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по составам косметики Алина Чернова, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Эффект 5 процентов: эпидемиологи зафиксировали рост инфекций в Иркутской области
Клещи в черте города: какие районы Новосибирской области признаны самыми опасными
Жизнь на широкую ногу: в кубанском поселке строят парк, которому позавидуют и города
Запах тухлых яиц в бездне космоса: ядовитая планета из серы озадачила лучших астрономов
Смертельный капкан для подворья: в Сибири вспыхнул новый очаг опасной заразы
Калужская область на пороге большой воды: выдержат ли старые дамбы напор стихии
Тамбовский волк теперь в спецовке: промышленность региона рвётся в лидеры России
Планка в 36 процентов: сколько денег остается на жизнь у жителей Сибири после оплаты ЖКХ
Огород по-соседски: российские прилавки массово заполняются овощами из Казахстана
Пастереллёз в Новосибирской области: почему решение о режиме ЧС скрывали месяц
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок Анхар Кочнева Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель Олег Артюков Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Планка в 36 процентов: сколько денег остается на жизнь у жителей Сибири после оплаты ЖКХ
Огород по-соседски: российские прилавки массово заполняются овощами из Казахстана
Мозг словно в тумане: это простое упражнение поможет вернуть ясность мыслей быстрее кофе
Пастереллёз в Новосибирской области: почему решение о режиме ЧС скрывали месяц
Космический снаряд уже в пути: гигантское облако плазмы нацелилось прямо в сердце нашей планеты
Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок
Коммуналка дала трещину: европейские лидеры внезапно заговорили о возвращении к диалогу с Москвой
Работа с жильем: где в Омске предлагают корпоративную ипотеку и чек в 120 тысяч рублей
Сердце может предупреждать о проблеме задолго до приступа: организм подает эти сигналы
Фицо обвинил Киев в давлении через нефть и потребовал от ЕС защитить Словакию
