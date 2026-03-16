Ирина Воронцова

Минус усталый взгляд: 5 приёмов макияжа, которые визуально увеличивают глаза без сложных техник

Создание открытого и выразительного взгляда принято связывать с графичными стрелками и сложным наслоением теней. Однако современная индустрия красоты все чаще обращается к техникам, которые подчеркивают природную форму глаз, не перегружая лицо лишними деталями.

Выраженный взгляд девушки

Для женщин после 40 лет такой подход становится спасением, позволяя избежать акцента на возрастных изменениях и добиться желаемого эффекта свежести.

Секрет визуального увеличения глаз кроется в работе со светом и направлением линий. Когда мы отказываемся от плотных темных пигментов, в игру вступают мягкие растушевки и точечные блики. Такой естественный макияж не только экономит время по утрам, но и выглядит уместно в любой ситуации — от офиса до вечернего мероприятия.

Световые акценты: магия внутреннего уголка

Первый и самый простой способ моментально "раскрыть" взгляд — это нанесение светлого блика во внутренний уголок глаза. Этот прием создает иллюзию большего расстояния между глазами и стирает признаки недосыпа. Лучше всего использовать сатиновые текстуры, которые деликатно отражают свет, не подчеркивая текстуру кожи. Если вы часто сталкиваетесь с проблемой темных кругов, предварительно стоит убрать отеки под глазами с помощью патчей или легкого массажа.

"Для достижения максимальной естественности выбирайте оттенки шампанского, жемчуга или мягкого персика. Чисто белый цвет может смотреться слишком искусственно и театрально на возрастной коже", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Иногда для эффекта свежести достаточно использовать кремовые румяна, нанесенные не только на яблочки щек, но и в складку верхнего века. Этот японский бьюти-прием позволяет создать цветовую гармонию на всем лице, делая образ более юным и отдохнувшим.

Лифтинг-растушевка: направление к вискам

Вместо четких линий подводки используйте мягкие тени нейтральных оттенков. Основная задача — растушевать цвет по направлению вверх и в сторону виска. Это создает диагональ, которая визуально приподнимает внешние уголки глаз, обеспечивая заметный лифтинг-эффект без хирургического вмешательства. Особенно выигрышно такая техника смотрится, если учитывать ваш индивидуальный цветотип внешности при выборе палитры теней.

Зона коррекции Ожидаемый результат
Внутренний уголок Свежесть и сияние взгляда
Складка верхнего века Визуальное устранение нависания
Нижняя слизистая Увеличение разреза глаз

Важно помнить, что кожа век очень тонкая и склонна к появлению заломов. Избыточное трение при неправильном демакияже может усугубить ситуацию. Качественный уход за кожей вокруг глаз, включающий увлажнение и защиту, станет лучшей базой для любого декоративного приема.

Ресницы как главный инструмент объема

Когда мы говорим об увеличении глаз без стрелок, ресницы выходят на первый план. Корейские бьюти-тренды 2026 года диктуют моду на "чистое лицо", где взгляд подчеркивается не густотой черной краски, а изящным изгибом. Использование керлера (щипцов для завивки) позволяет максимально открыть радужку глаза, делая взгляд "кукольным" в лучшем смысле этого слова.

"Сегодня многие женщины осознанно выбирают отказ от туши в пользу ламинирования или простого подкручивания. Это сохраняет здоровье ресниц и избавляет от тяжести во взгляде к концу дня", — подчеркнула парикмахер-стилист Анастасия Бурова.

Если вы все же используете тушь, концентрируйте основной объем у корней и на внешнем крае глаза. Это усилит миндалевидную форму, не создавая эффекта перегруженности, который часто встречается в классическом вечернем гриме.

Работа со слизистой: долой усталость

Использование карандаша каяла светлого оттенка по нижней слизистой — прием, ставший классикой на подиумах. Бежевый или нежно-розовый карандаш как бы "продолжает" белок глаза, делая его визуально крупнее. Однако стоит избегать кипенно-белых цветов, которые создают слишком резкий контраст. Эти корейские приёмы коррекции лица позволяют добиться естественного омоложения без посещения косметолога.

"Светлый каял на слизистой отлично работает в паре с каплями для глаз, снимающими покраснение. Это комбо — лучший способ скрыть усталость после долгой работы за монитором", — отметил в беседе с экспертами дерматокосметолог Илья Руднев.

Секрет под бровью: визуальный подъем века

Последний штрих — нанесение самого светлого оттенка теней или хайлайтера прямо под изгиб брови. Это создает необходимый объем и дистанцию между глазом и бровью, что визуально облегчает верхнее веко. Даже если веко имеет склонность к нависанию, такой световой акцент отвлечет внимание от складок кожи.

Подобный минимализм в косметике становится глобальным трендом. Женщины все чаще ценят комфорт и возможность выглядеть безупречно, затрачивая на макияж не более пяти минут. Пять описанных выше способов — это база, которая поможет оставаться уверенной в себе каждый день.

Ответы на популярные вопросы о макияже глаз

Как увеличить глаза, если ресницы очень короткие?

В этом случае делайте ставку на работу с тенями и светлым каялом на нижней слизистой. Также поможет керлер: даже короткие ресницы при подкручивании открывают взгляд.

Можно ли использовать блестящие тени при нависшем веке?

Да, но только в качестве акцента во внутреннем уголке или в центре подвижного века. На самой складке лучше использовать матовые текстуры, чтобы не привлекать внимание к нависанию.

Подойдет ли светлый карандаш обладательницам темных глаз?

Безусловно. Светлый бежевый каял создает отличный контраст с карей или черной радужкой, делая ее цвет более глубоким и насыщенным.

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, парикмахер-стилист Анастасия Бурова, дерматокосметолог Илья Руднев
Автор Ирина Воронцова
Ирина Воронцова — эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
