Чёрная тушь больше не правит косметичками: новый оттенок забирает внимание — и это не синий

Черная тушь десятилетиями удерживала статус неоспоримого фаворита в косметичках по всему миру. Однако современная индустрия красоты все чаще отдает предпочтение мягким и глубоким альтернативам. На пике популярности оказался оттенок бургунди — изысканный винный тон, способный преобразить взгляд, не перегружая лицо излишней графичностью.

Макияж глаз

В отличие от классического черного пигмента бургунди не создает резкой границы, а словно подсвечивает естественный цвет радужки. Особенно актуально это выглядит в сочетании с актуальными модными фасонами весны, когда макияж должен гармонировать с общим обновлением гардероба и легкостью образов.

Как появился тренд на тушь цвета бургунди

Популярность винных оттенков на ресницах стала логичным продолжением усталости от агрессивного контуринга и тяжелых текстур. Когда эстетика минимализма девяностых вернулась на подиумы, стало ясно: классический черный цвет иногда выглядит слишком инородно на фоне расслабленных образов. Бургунди стал тем самым компромиссом, который дает выразительность, но сохраняет иллюзию отсутствия косметики.

Социальные сети быстро подхватили это веяние, превратив "винный взгляд" в вирусный запрос. Бьюти-контент новой волны сфокусирован на том, как подчеркнуть индивидуальность, не меняя черты лица до неузнаваемости. Цветная тушь в этом контексте работает как тонкий инструмент коррекции, позволяя сделать глаза ярче без использования плотных теней или карандашей.

"Тушь в оттенке бургунди — это идеальный способ освежить повседневный образ. Она не создает эффекта 'театральных глаз', но при этом заставляет цвет радужки сиять, особенно если подобрать правильный подтон под свой цветотип", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Кому такая тушь подходит, а кому — нет

Бургунди по праву считается одним из самых комплиментарных оттенков для любого типа внешности. На зеленых глазах винный пигмент работает за счет цветового контраста, делая их изумрудными. Карие глаза приобретают глубину и теплый ореховый отсвет. Даже обладательницы голубых глаз могут смело использовать этот тренд — в их случае тушь подчеркнет небесную чистоту взгляда, делая его более мягким.

Цвет глаз Эффект от туши бургунди Зеленые Максимальный контраст, усиление природного цвета Карие Добавление глубины и золотистых бликов Голубые/Серые Смягчение взгляда, создание элегантного образа

Важно учитывать и общий уход за кожей, так как винные оттенки могут подчеркивать признаки усталости или покраснения на веках. Чтобы взгляд оставался чистым, рекомендуется использовать качественный консилер. Это особенно важно для тех, кто стремится к безупречному виду в стиле clean girl.

С чем сочетать винный оттенок в макияже

Макияж с тушью бургунди требует аккуратности в выборе остальных акцентов. Идеальным дополнением станут нейтральные матовые тени в бежевой или пыльно-розовой гамме. Если вы хотите добавить образу изысканности, можно использовать аксессуары, например, винтажные броши, которые подчеркнут общую эстетику ретро-современности.

Для создания целостного имиджа стоит обратить внимание на брови. Поскольку тушь бургунди выглядит естественнее черной, брови также не должны быть перегружены цветом. Использование легких фиксирующих средств поможет сохранить гармонию, а если требуется восстановить форму, можно применить домашний гель для густоты, который дополнит натуральный образ.

"Цвет бургунди в макияже ресниц лучше всего раскрывается при естественном дневном свете. Чтобы подчеркнуть эстетичность такого решения, я рекомендую избегать черных подводок, заменяя их на темно-коричневые или графитовые", — отметила визажист Анастасия Коршунова.

Как выбрать правильный подтон бургунди

Оттенки бургунди варьируются от теплых, почти коричневых, до холодных сливовых. Выбор зависит от вашего подтона кожи. Обладательницам "холодной" внешности лучше подойдут варианты с заметным фиолетовым нюансом. Тем, у кого кожа имеет теплый золотистый оттенок, стоит присмотреться к классическому цвету марсала или кирпично-бордовому. Такая тушь станет отличным дополнением к модному наряду, например, из плетеных кожаных аксессуаров.

Для подростков и молодежи, на которых сильно влияет современная японская мода, выбор бургунди может быть более смелым — вплоть до ярко-красных подтонов. Это позволяет создавать креативные образы, оставаясь в рамках актуальных трендов уличной моды.

Особенности нанесения цветной туши

Чтобы тушь цвета бургунди не выглядела просто "недочерной", наносите ее в два слоя. Первый слой создаст базу и задаст объем, а второй — полностью раскроет глубину пигмента. Если ваши ресницы от природы очень темные, попробуйте предварительно нанести белую базу, тогда цвет будет выглядеть максимально ярко и насыщенно.

Не забывайте о стойкости образа. Как и в случае с парфюмерией, где секреты стойкого аромата помогают сохранить шлейф на весь день, для макияжа ресниц важна фиксация. Если тушь не водостойкая, в дождливую погоду стоит закрепить кончики ресниц прозрачным гелем.

"При использовании цветной туши крайне важно следить за состоянием кожи вокруг глаз. Любые покраснения или темные круги должны быть скорректированы, иначе винный оттенок может их визуально усилить", — подчеркнула специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о туши бургунди

Сделает ли тушь бургунди глаза заплаканными?

Эффект "больных глаз" возникает только при использовании чисто красных оттенков без темной базы. Бургунди содержит черный или коричневый пигмент в основе, поэтому он выглядит благородно и безопасно.

Можно ли использовать бургунди в офисном дресс-коде?

Да, этот цвет считается одним из самых сдержанных вариантов цветной туши. Издалека он может казаться темно-коричневым, раскрывая свой благородный винный подтон только при близком контакте или на ярком свету.

Нужно ли менять цвет карандаша для бровей под такую тушь?

Совсем не обязательно. Бургунди отлично сочетается со стандартными холодными или теплыми коричневыми оттенками для бровей. Главное — избегать слишком яркой рыжины, если подтон туши холодный.

Читайте также